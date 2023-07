Reklama

Fiat 600e oznacza powrót włoskiej marki do segmentu B, ale tym razem już w roli modnego crossovera. Model odwołuje się wprost do sukcesu słynnego poprzednika z lat 50. ub. wieku i adresowany jest do użytkowników preferujących korzystanie z niego w mieście, jak i aktywnych podróżników, którzy lubią wypady poza utwardzone ścieżki. Fiat podkreśla, że najnowszy model stanowi ucieleśnienie włoskiego Dolce Vita zarówno pod względem stylu nadwozia i wnętrza, jak i radości z jazdy na co dzień.

Produkcja modelu właśnie rozkręca się w polskiej fabryce Stellantis w Tychach. Fiat 600e powstaje tam obok Jeepa Avengera, z którym dzieli wiele rozwiązań technicznych. Najpierw auto pojawi się w sprzedaży we Włoszech, gdzie już przyjmowane są zamówienia, a potem stopniowo będzie wprowadzane na kolejne rynki. Pierwsze dostawy zaplanowano już na wrzesień. A czego mogą oczekiwać klienci?

Fiat 600e – niebanalny styl

Nowy Fiat to pięciodrzwiowy crossover zbudowany na platformie eCMP koncernu Stellantis, którą znajdziemy m.in. w takich modelach jak Peugeot e2008, Opel Mokka-e czy Citroen eC4. Każdy z nich ma jednak indywidualny design i nie inaczej jest w przypadku Fiata, który z jedne strony akcentami w stylu retro robi ukłon w stronę słynnego poprzednika, a z drugiej przypomina rozrośniętą najnowszą „pięćsetkę” w bardziej uniwersalnym wcieleniu. Uwagę zwracają okrągłe ledowe reflektory z charakterystycznymi "brwiami", duże wnęki nadkoli, w których zmieszczą się nawet 18-calowe koła, powiększony prześwit i zgrabny tył zwieńczony spoilerem dachowym i lampami z oryginalną grafiką. Przy długości 4,17 m Fiat 600e jest o około 8 cm dłuższy niż Jeep Avenger.

Fiat 600e – funkcjonalne wnętrze

Fiat podkreśla, że 600e oferuje jedną z najlepszych w klasie przestronności, która pozwala na komfortowe warunki podróżowania dla 5 osób i ich bagażu. Wewnętrzne schowki na drobiazgi w tym między fotelami mają 15 l pojemności, do tego dochodzą kieszenie w fotelach, drzwiach i uchwyty na kubki. Sam bagażnik pomieści 360 l przy standardowym ustawieniu siedzeń, a łatwy dostęp do niego umożliwia otwierana elektrycznie tylny klapa.

Kokpit ma minimalistyczny design, z 7-calowymi cyfrowymi zegarami oraz dotykowym, 10,25-calowym ekranem systemu multimedialnego. Ten ostani obsługuje bezprzewodowo Apple CarPlay i Android Auto, a także zapewnia dostęp do usług Uconnect z obsługą głosową, nawigacją TomTom i zdalną aktualizacją.

Fiat 600e – co w wyposażeniu

Na początku sprzedaży auto oferowane będzie w dwóch wersjach: Red oraz La Prima, w których możemy znaleźć m.in.: automatyczną klimatyzację, elektrycznie sterowane szyby, czujniki zmierzchu i deszczu, czujniki parkowania i kamerę cofania, fotele kierowcy z funkcją masażu, tapicerki z materiału lub skóry syntetycznej, bezprzewodową ładowarkę do telefonu, gniazda USB-A i USB-C oraz bezkluczykowy system dostępu do auta i uruchamiania silnika. Warto dodać, że 600e jest pierwszym modelem marki, który oferuje terapię kolorami, umożliwiając wybór 64 kombinacji ambientowego podświetlenia wnętrza, dopasowanego do preferencji użytkownika.

Wśród systemów dbających o bezpieczeństwo warto wymienić m.in. adaptacyjny tempomat z układem rozpoznawania znaków drogowych, system monitorowania martwego pola widzenia kierowcy, system awaryjnego hamowania z funkcją rozpoznawania rowerzystów i pieszych i układ monitorowania zmęczenia kierowcy.

Fiat 600e – jaka moc i zasięg

Źródłem napędu Fiata 600e jest znany już m.in. z elektrycznych wariantów Jeep Avengera, Opla Astry czy Peugeota 308 układ z litowo-jonowymi bateriami o pojemności 54 kWh i silnika elektrycznego o mocy 156 KM. Fiat obiecuje, że 600e przejedzie w cyklu mieszanym WLTP ponad 400 km na jednym ładowaniu, a w miejskim nawet 600 km. Co ważne, baterie można ładować z mocą 100 kW, co sprawia, że uzupełnienie energii do poziomu 80 proc. trwa mnie niż 30 minut. Pokładowa ładowarka ma moc 11 kW.

600e przyspiesza do setki w 9 s, a kierowca może wybierać spośród trzech trybów pracy napędu: ekologicznego, normalnego i sportowego.

Fiat 600e – jaka cena

Tu znowu musimy polegać na prognozach, bo Włosi nie ujawnili jeszcze cennika ani pełnej specyfikacji na polskim rynku (we Włoszech to minimum 35 950 euro). Można jednak zakładać, że za auto trzeba będzie zapłacić podobne pieniądze jak za elektryczny wariant Jeepa Avengera czy Opla Mokki. Te ostatnie w bazowych wersjach wyceniane są na około 185 tys. zł.

Na połowę przyszłego roku Fiat zapowiada poszerzenie oferty o model 600 z napędem hybrydowym, w którego przypadku ceny powinny być znacznie bardziej atrakcyjne.