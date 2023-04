Reklama

Mercedes Klasy E jest synonimem auta biznesowego. Reprezentacyjna limuzyna z gwiazdą na masce od 75 lat wyznacza standardy w segmencie premium, a teraz w swojej szóstej odsłonie ma stanowić pomost pomiędzy klasyczną motoryzacją i jej już w pełni elektryczną przyszłością.

Nowa Klasa E jest ostatnią zaprojektowaną na platformie zoptymalizowanej pod kątem silników spalinowych. Warto przypomnieć, że od 2030 roku, wszystkie Mercedesy sprzedawane w Unii Europejskiej będą mieć już napęd wyłącznie elektryczny.

Nowy Mercedes Klasy E zachwyca elegancją

Mercedes Klasy E szóstej generacji pod względem stylistycznym przeszedł raczej ewolucję niż rewolucję w porównaniu z poprzednikiem, ale to wystarczyło by dodać sylwetce sporej dawki świeżości. W elementach takich, jak pas przedni z czarnym grillem, tzw. Black Panel, smukłych reflektorach i eleganckim profilu można dojrzeć podobieństwa do modeli EQE i flagowej limuzyny, czyli klasy S. Uwagę zwracają wysuwane, licowane klamki oraz tylne lampy LED z motywem gwiazdy, które aktywne są przez cały czas.

Mercedes Klasy E jest większy, jakie wymiary i pojemność bagażnika?

Wymiary nadwozia: 4949/1880/1468 mm (dł./szer./wys.) oznaczają, że Klasa E po raz kolejny urosła. Ma też o 22 mm większy rozstaw osi, a do tego może pochwalić się imponującym współczynnikiem oporu powietrza cd=0,23. Zmiana gabarytów zaowocowała poprawą przestronności wnętrza, zwłaszcza na tylnej kanapie. Bagażnik natomiast tak jak w poprzedniej generacji ma pojemność 540 l dla wersji spalinowych i 370 l w hybrydach plug-in.

Nowy Mercedes Klasy E ma cyfrowe wnętrze, jakie wyposażenie?

Kokpit modelu zdominowany jest przez ekrany systemu MBUX, w tym opcjonalny Superscreen, który zajmuje niemal całą szerokość deski rozdzielczej. Tak naprawdę są to aż trzy potężne wyświetlacze: zegarów, centralny dotykowy oraz również dotykowy przeznaczony dla pasażera, który może cieszyć się indywidualnym programem rozrywki pod czas jazdy.

Działanie systemu multimedialnego oparte jest na rozwiązaniach Androida i pozwala na instalację oprogramowania firm trzecich. Takie aplikacje jak TikTok czy gry można pobrać ze sklepu Google. Do dyspozycji są też Weber i Zoom oraz zainstalowana na stałe kamera internetowa, które podczas postoju auta umożliwiają prowadzenie wideokonferencji bezpośrednio z pokładu samochodu. Sztuczna inteligencja pomoże również Klasie E nauczyć się preferowanych ustawień komfortu dla pasażerów, a następnie je zautomatyzować. Co więcej, program specjalnych ćwiczeń oddechowych ma pobiegać chorobie lokomocyjnej obniżać poziom stresu kierowcy.

Jakość jest oczywiście typowa dla Mercedesa. Wiele elementów zostało wykonanych z materiałów pochodzących z recyclingu.

Nowy Mercedes Klasy E potrafi sam jeździć i parkować

Nowa limuzyna może mieć pneumatyczne zawieszenie z adaptacyjnymi amortyzatorami, co stanowi obietnicę doskonałego prowadzenia i wysokiego komfortu jazdy. Do tego dostępne będą wersje z pakietem Technology ze skrętną tylną osią (do 4,5 stania), która zmniejszają promień skrętu z11,6 do 10,8 m, poprawiając zwinność i zwrotność, a także zachowanie auta na zakrętach.

Co więcej nowa Klasa E jest przygotowana do autonomicznej jazdy na poziomie 4, co oznacza, że w określonych warunkach auto będzie w stanie samodzielnie jechać, skręcać i hamować bez udziału kierowcy. Znany z obecnej odsłony modelu inteligentny pilot parkowania, w nowej generacji został jeszcze bardziej dopracowany i może zdalnie zaparkować auto (wspomniany poziom 4 autonomii), oczywiście tam, gdzie z autonomicznej jazdy pozwalają korzystać miejscowe przepisy.

Mercedes Klasy E nowej generacji, jakie silniki i moc?

Portfolio silników obejmuje trzy układy napędowe typu mild hybrid – wszystkie ze zintegrowanym rozruszniko-generatorem (ISG), nowym akumulatorem i mocniejszym niż dotychczas 23-konnym silnikiem elektrycznym (wcześniej było 20 KM), a także momentem obrotowym o wartości 205 Nm. Wersja E 200 z silnikiem benzynowym 2.0 dysponuje mocą 204 KM, a diesel E 220 d – 197 KM. Ten ostatni występuje też w wersji z napędem na 4 koła 4MATIC, pozostałe mają napęd tylny.

Pozostałe trzy układy napędowe to hybrydy plug-in, które zyskały nowe akumulatory o pojemności 25,4 kWh i w zależności od wersji mogą przejechać w trybie elektrycznym nawet ponad 100 km. Do wyboru są odmiany E 300 e z 2-litrowym benzyniakiem o łącznej mocy układu 313 KM, także w wersji 4MATIC oraz E 400 e 4MATIC również z silnikiem 2.0 i elektrycznym o łącznej mocy 381 KM.

Późnej do palety ma dołączyć diesel E 300 de, ale Mercedes nie ujawnił jeszcze jego parametrów. Podobnie zresztą jak danych dla wersji sześciocylindrowych, które mają uzupełnić ofertę nowej Klasy E pod koniec tego roku. Chwilę zaczekamy też na wersję All-Terrain w kombi oraz sportowe odmiany AMG.

Nowy Mercedes Klasy E będzie droższy od poprzednika, jaka cena

Z uwagi na fakt, że salonowy debiut nowej Klasy E przewidziany jest dopiero latem, Mercedes nie podał jeszcze oficjalnych cen modelu. Można oczekiwać, że będą one minimalnie wyższe on aktualnej gamy, a to oznacza poziom od 220-230 tys. zł za warianty podstawowe. Chętnych raczej nie będzie brakowało.