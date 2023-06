Reklama

Mercedes klasy E to klasa sama w sobie. Wersje kombi są obowiązkowym elementem gamy od początku pojawienia się tego modelu na rynku i nie inaczej jest w przypadku szóstej generacji. Wersja sedan została przedstawiona oficjalnie pod koniec kwietnia i już latem pojawi się w salonach dilerskich, natomiast pokazane teraz kombi do pierwszych klientów trafi jesienią.

Auto ma utytułowanych rywali w klasie. To m.in. Audi A6 Avant i BMW serii 5 Touring (debiut nowej odsłony tego modelu planowany jest w najbliższych miesiącach), ale można stwierdzić, że pod wieloma względami to właśnie Mercedes jest w tym segmencie wzorcem. Podobnie jak w przypadku sedana ma on stanowić też pomost pomiędzy klasyczną (jeszcze) motoryzacją i jej w pełni już elektryczną przyszłością.

Nowy Mercedes E Kombi urzeka stylem, jak wygląda?

W porównaniu z dotychczas oferowanym modelem zmiany w stylistyce kombi Mercedesa nie są rewolucyjne, ale zauważalne już na pierwszy rzut oka. Uwagę zwraca zwłaszcza nowy pas przedni, którego design stanowi ukłon w stronę elektrycznych klas EQ. Tzw. Black Panel łączy reflektory z kratą grilla. Ta ostatnia, zaprojektowana trójwymiarowo, w zależności od linii wyposażenia może być progresywna lub klasyczna. Może być też opcjonalnie podświetlana światłowodami. Seryjne są natomiast reflektory LED High Performance z unikalnym układem świateł do jazdy dziennej.

Mocno pochylona, długa maska silnika w parze z opadającą linią dachu zwieńczonego dużym spoilerem nadają sylwetce Mercedesa E Kombi bardzo dynamicznego charakteru. Także ledowe lampy tylne przykuwają uwagę graficznym motywem gwiazdy.

Pod względem wymiarów zewnętrznych auto jest o 4 mm dłuższe od poprzednika (dł. 4949 mm), o 28 mm szersze (szer. 1880 mm) i o 1 mm niższe (wys. 1469 mm). Ma też większy o 22 mm rozstaw osi (2961 mm).

Mercedes E Kombi – we wnętrzu rewolucja

Tak samo, jak w przypadku sedana także kombi wykończeniem wnętrza może wywołać zawrót głowy, zwłaszcza gdy wybierze się opcjonalnySuperscreen z najnowszą generacją multimedialnego systemu MBUX. W tej wersji trzy potężne wyświetlacze: zegarów, centralny dotykowy oraz również dotykowy przeznaczony dla pasażera, który może cieszyć się indywidualnym programem rozrywki podczas jazdy, rozciągają się na całej szerokości kokpitu. Cyfrowe wskaźniki oferują dwa style (klasyczny i sportowy) oraz trzy tryby (nawigacja, wsparcie, usługi) wyświetlania informacji. Poznanie zakresu ich personalizacji i dostępnych opcji wymagać zapewne będzie przejrzenia pokaźnej instrukcji, ale jak zapewnia Mercedes, obsługa podstawowych funkcji jest intuicyjna, a obsługa głosowa nie wymaga już hasła "Hej Mercedes". Wystarczy zwrócić się z poleceniem, by system zorientował się, że było skierowane do niego i je po prostu wykonał.

Działanie multimediów oparte jest na rozwiązaniach Androida, co oznacza możliwość instalacji oprogramowania firm trzecich, w tym takich aplikacji jak TikTok, Angry Birds, Weber czy Zoom. Dwie ostatnie pozwalają np. na postoju na uczestnictwo w wideokonferencjach onlinie. Nowością jest też funkcja „rutyna”. Pod tą nazwą kryję się sztuczna inteligencja, która pomaga samochodowi uczyć się preferowanych ustawień komfortu dla pasażerów, a następnie je zautomatyzować.

Co więcej, dzięki cyfrowemu kluczykowi dla iPhone’a lub Apple Watcha (element pakietu Keylkess Go Comfort) auto może być uruchamiane lub blokowane zdalnie. Istnieje też możliwość udostępniania tego kluczyka dla maksymalnie 16 osób, dzięki czemu właściciel może zezwalać innym użytkownikom nie tylko na dostęp, lecz także na prowadzenie pojazdu.

Mercedes E Kombi – wzorowa funkcjonalność

Wszystkie poprzednie odsłony kombi klasy E słynęły ze swojej funkcjonalności. Najnowsza pod tym względem idzie jeszcze dalej, oferując lepszą przestronność, zwłaszcza na tylnej kanapie, gdzie siedzące tam osoby mają teraz więcej przestrzeni na nogi i kolana. Imponuje także pojemność bagażnika, która przy standardowym ustawieniu oparć tylnej kanapy (dzielone w stosunku 40:20:40) sięga 615 l i 1830 l po ich rozłożeniu. To mniej o 25 l niż w poprzedniku, ale wynika z konieczności umieszczenia pod podłogą baterii. W wersjach hybrydowych plug-in pojemność bagażnika wynosi odpowiednio 460–1675 litrów. Pokrywa bagażnika otwiera się i zamyka wygodnie za naciśnięciem jednego przycisku: na kluczyku zapłonu, przełącznika w drzwiach kierowcy lub klamki na tylnej klapie.

Standardowo klasa E Kombi wyposażona jest w stalowe zawieszenie sprężynowe Agility Control z selektywnym systemem tłumienia i tylną pneumatyczną oś sprężynową. Opcjonalnie oferowane będzie zawieszenie pneumatyczne Airmatic z regulowanym tłumieniem ADS+, które utrzymuje stały prześwit niezależnie od obciążenia pojazdu, ale także reaguje aktywnie w razie potrzeby.

Klasa E Kombi może holować przyczepy o masie nawet 2100 kg.

Mercedes E Kombi – co pod maską, jaka moc

W momencie wprowadzenia modelu do sprzedaży oferta silników obejmie dwa warianty typu mild hybrid ze zintegrowanym rozruszniko-generatorem (ISG), nowym akumulatorem i mocniejszym niż dotychczas 23-konnym silnikiem elektrycznym (wcześniej było 20 KM), a także momentem obrotowym o wartości 205 Nm. Podstawowy E 200 ma benzynowy silnik o pojemności 2,0 l i mocy 204 KM, natomiast drugi E 220 d to diesel 2.0 o mocy 197 KM. Paletę uzupełni hybryda plug-in E 300 e z 2-litrowym benzyniakiem o łącznej mocy układu 313 KM, która w trybie elektrycznym pozwoli na bezemisyjną jazdę na dystansie do 113 km. Naładowanie akumulatora od 10 do 80 proc. na szybkiej ładowarce ma zajmować tylko 20 minut.

Mercedes zapewnia, że stopniowo oferta dostępnych wersji silnikowych będzie poszerzana, ale nie ujawnił jeszcze szczegółów na ten temat. Pewniakiem wydaje się odmiana All-Terrain oraz topowe warianty dopieszczone przez inżynierów AMG.

Nowa klasa E Kombi pojawi się w salonach sprzedaży jesienią tego roku. Wcześniej poznamy też ceny, które zapewne tak jak w sedanie będą minimalnie wyższe od dotychczas dostępnej generacji. Była ona wyceniona na minimum 228 900 zł.

Mercedes E Kombi – dane techniczne