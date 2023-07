Reklama

Mercedes nie zwalnia tempa. W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami spektakularnych premier nowych generacji takich modeli, jak m.in. klasa E, GLC czy CLE, a także wprowadzenia do sprzedaży elektrycznych EQE czy EQE SUV, a na najbliższe tygodnie koncern zapowiada kolejne premiery. Okazją do ich debiutu będzie najbliższy salon samochodowy IAA Mobility w Monachium, otwarty dla publiczności od 5 do 10 września. Czego zatem możemy się spodziewać na tzw. Open Space w centrum miasta, gdzie zlokalizowane będzie główne stoisko koncernu?

Mercedes wśród maluchów

Mercedes stawia na luksus i choć strategia firmy w najbliższych latach ma koncentrować się głównie na wysokomarżowych modelach klasy premium, to nie zapomina o sympatykach mniejszych aut, które w samej Europie stanowią nadal około 29 proc. jego sprzedaży. Dlatego informacja o premierze nowego konceptu, który może być podstawą dla kolejnych odsłon klas A, CLA czy B, z pewnością ucieszy klientów. Co ważne, wszystko wskazuje na to, że będzie on zbudowany na platformie MMA (Mercedes Modular Architecture), która przystosowana jest zarówno do napędów czysto elektrycznych jak i spalinowych. Warto tu przypomnieć, że na tej płycie został zbudowany innowacyjny koncept Vision EQXX, który może przejechać na jednym ładowaniu nawet 1200 km. To ostatnie auto również będzie można zobaczyć w Monachium, a nawet się nim przejechać.

Z ujawnionego przez Mercedesa szkicu zapowiadającego nowy koncept można wnioskować, że będzie stanowił on podstawę dla nowej odsłony klasy CLA, czyli eleganckiego, kompaktowego sedana, którego premiera w wersji produkcyjnej planowana jest do 2025 roku. Mercedes nie podaje na razie żadnych informacji na ten temat, ale zapewnia, że już sam koncept pokaże nowe podejście do segmentu luksusowych małych aut.

Mercedes E All-Terrain – uterenowione kombi

Po wiosennym debiucie nowej generacji klasy E oraz czerwcowym klasy E Kombi dołączenie do gamy modelu All-Terrain było tylko kwestią czasu i już Mercedes potwierdził, że światowa premiera tego uterenowionego kombi odbędzie się właśnie w Monachium. Wiadomo już, że auto dostanie „offroadowe" dodatki stylistyczne w nadwoziu i wnętrzu, a także zelektryfikowane układy napędowe, w tym hybrydowy plug-in.

Mercedes w Monachium – pełna gama

Jak zapewniają przedstawiciele koncernu, w Open Space w Monachium zwiedzający będą mieli okazję po raz pierwszy doświadczyć w jednym miejscu całej gamy obecnych i przyszłych pojazdów elektrycznych i zelektryfikowanych we wszystkich markach Mercedes, w tym Mercedes-AMG, Klasy G, Mercedes-Maybach i Mercedes-Benz Vans. Do dyspozycji będzie też flota 30 aut, kursujących między centrum a halami wystawowymi Messe München. Przewidziano także prezentacje multimedialne, panele dyskusyjne, koncerty i atrakcje dla dzieci.