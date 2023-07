To nieprawda, że włoskie auta kupują tylko Włosi. To znaczy są takie okresy, że akurat jest to prawda, ale ostatni rok był dla jednej z bardziej zasłużonych włoskich marek też znakomity pod względem wyników sprzedaży w skali globalnej. Otóż Alfa Romeo zamyka pierwsze sześć miesięcy 2023 roku ze świetnymi wynikami, bo sprzedaż na całym świecie wzrosła o ponad połowę…

Alfa Romeo rośnie w siłę

Dobry wynik Alfy Romeo w badaniu IQS Reklama W skali globalnej liczba rejestracji wzrosła o 57 proc. w porównaniu z pierwszą połową 2022 r., przy czym w Europie Alfa Romeo gdzieniegdzie ten wynik nawet przebiła. I tak, największe przyrosty udało się osiągnąć we Francji (+123 proc.), w Niemczech (+116 proc.) i we Włoszech (+131 proc.). W regionie Bliskiego Wschodu i Afryki wzrost był natomiast rekordowy, bo wyniósł aż173 proc. Liderem pod względem wzrostu wolumenu jest… Turcja, ale nieźle wypadły też Izrael (+40 proc.), Zjednoczone Emiraty Arabskie i Dubaj (+37 proc.). Reklama Alfa Romeo rośnie w siłę Region azjatycki to kolejny obszar o strategicznym znaczeniu dla marki Alfa Romeo. I tak, na uwagę zasługują wyniki uzyskane w Chinach, gdzie w maju odnotowano wzrost sprzedaży o 94 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem 2022 roku. W tym samym kraju ważnym modelem dla Alfy staje się Giulia, bo w ciągu sześciu miesięcy udało się uzyskać wzrost sprzedaży tego sedana o solidne 35 proc. Dobry wynik Alfy Romeo w badaniu IQS Warto też w tym miejscu przypomnieć, że firma J.D. Power wyróżniła Alfę w tym roku w swoim badaniu jakości nowych samochodów (IQS; Initial Quality Study). Ankieta dotyczy aut w wieku do trzech miesięcy i sprawdza, ile usterek (na 100 samochodów) klienci danej marki zgłosili w pierwszym okresie użytkowania. No i tym razem Alfa Romeo znalazła się na najwyższym stopniu podium wśród marek premium, zajęła też trzecie miejsce ogólnie. W porównaniu z rokiem 2022, włoska marka wspięła się o 24 pozycje - to najlepszy wynik w tegorocznej edycji IQS. - Wyniki pierwszego półrocza potwierdzają świetną pracę wykonaną przez cały zespół. Z wielką pokorą i poświęceniem osiągamy cele, które sobie wyznaczyliśmy. Dyscyplina, z jaką realizujemy naszą strategię, opiera się na chęci zdobycia pozycji lidera w segmencie premium pod względem jakości, a uzyskane wyróżnienia są tego dowodem. Dlatego z pasją i determinacją dążymy do tego, aby zakończyć rok 2023 z jeszcze lepszymi wynikami niż te, które uzyskaliśmy w tym niezwykle pozytywnym pierwszym półroczu - powiedział Jean-Philippe Imparato, dyrektor generalny marki Alfa Romeo. oprac. Piotr Wróbel Dalszy ciąg materiału pod wideo