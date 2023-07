Reklama

Mercedes w ramach swoje strategii stawia na klientów klasy premium. Z sukcesem wprowadza ją wśród swoich samochodów osobowych, a teraz poszerza ją o segment aut użytkowych. Cel to "oferowanie najbardziej pożądanych samochodów i usług oraz zapewnienie wiodącej pozycji w zakresie mobilności elektrycznej i doświadczeń cyfrowych".

W segmencie minivanów niemiecki koncern ma silną pozycję, ale konkurencja jest tu także bardzo aktywna. Wystarczy wspomnieć debiutującego ostatnio Lexusa LM czy elektrycznego Maxusa Mifa 9. Poważnym graczem w klasie jest także Volkswagen z Multivanem i ID. Buzzem. Gruntowne odświeżenie całej gamy busów z gwiazdą na masce ma więc z jednej strony stanowić odpowiedź na zakusy rywali a z drugiej jest ważnym elementem wspomnianej strategii. Jak twierdzi Mercedes, żadna inna seria w jego portfolio nie ma tak zróżnicowanej grupy klientów. Są wśród nich zarówno rodziny, jak i przedsiębiorcy oraz VIP-y, którzy teraz będą mieć jeszcze bardziej wyrafinowaną ofertę. Face lifting objął modele klasy V i V Marco Polo, EQV oraz Vito i eVito.

Minivany Mercedesa ze świeżą stylizacją

Zakres wprowadzonych zmian w całej gamie widać zwłaszcza w pasie przednim, który zyskał większą, efektowną kratę grilla, która w zależności od linii modelowej i pakietu wyposażenia różni się delikatnie formą i może być otoczona pasmem świetlnym LED. Reflektory LED Multibeam (standard lub opcja zależnie od wersji) są kolejnym stylowym akcentem w nadwoziu.

Z tyłu modyfikacje objęły zderzak i nowo zaprojektowane ledowe lampy, których kontur został przyciemniony. Tworzy to bardziej precyzyjną sygnaturę świetlną. EQV, klasa V i klasa V Marco Polo mają również nowy chromowaną listwę wykończeniową z napisem Mercedes-Benz z tyłu. Odświeżony wygląd uzupełniają nowe koła ze stopów lekkich o zoptymalizowanej aerodynamicznie konstrukcji o średnicy 17-, 18- lub 19-cali, a także pięć nowych kolorów lakieru do wyboru.

Minivany Mercedesa z multimedialnym wnętrzem

Najważniejsze modyfikacje wnętrza dotyczą kokpitu. Po raz pierwszy EQV, klasa V Marco Polo mają dwa 12,3-calowe panoramiczne ekrany. Vito i eVito są wyposażone w intuicyjnie obsługiwany 10,25-calowy wyświetlacz dotykowy i nowy zestaw wskaźników z 5,5-calowym kolorowym ekranem. Wszystkie warianty obsługują aktualną wersję systemu informacyjno-rozrywkowego MBUX z elektronicznym asystentem aktywowanym poleceniem "Hej Mercedes".

W sumie do wyboru klienci będą cztery pakiety wyposażenia dla klasy V: bazowy oraz Style, Avantgarde i luksusowy Exlusive, do tego opcjonalne AMG Line i pakiet Night oraz jeden Avantagarde dla EQV z opcjonalnym Design. Vito i eVito dostępne będą w wariantach Tourer, jako furgonetki panelowe oraz Mixto i można je dopasować do indywidualnych potrzeb pakietami Base, Pro i Select.

Co znajdziemy w wybranych pakietach? Klasa V Style oferuje m.in. skórzaną kierownicę, pakiet lusterek, system klimatyzacji Tempmatic z tyłu, pakiet integracji smartfonów oraz wygodne siedzenie dla pasażera z przodu. Począwszy od linii Avantgarde, klienci mogą również liczyć na klimatyzację Thermotronic, bezprzewodowe ładowanie smartfonów, przednie siedzenia z 4-kierunkowym podparciem lędźwiowym i regulowaną głębokością poduszki siedzenia, adaptacyjne reflektorów LED Mulitibeam, nawigację z informacjami o ruchu drogowym na żywo i 17-calowe felg aluminiowych. Najwyższa klasa V Exclusive zawiera dodatkowo sportowe zawieszenie, skórzaną kierownicę Nappa, elektrycznie regulowane siedzenie kierowcy z funkcją pamięci, przyciemniane szyby z tyłu, sterowane elektrycznie drzwi przesuwne, elektryczną klapę tylną Easy-Pack, a także 19-calowe felgi aluminiowe.

Minivany Mercedesa teraz bezpieczniejsze

Standardowe wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa obejmie w V, EQV i Marco Polo następujące systemy: wspomaganie uwagi kierowcy Attention Assist, asystenta świateł drogowych, czujnik deszczu, adaptacyjny tempomat Active Distance Assist DISTRONIC, aktywne wspomaganie hamowania Active Brake Assist z funkcją ruchu poprzecznego, asystenta martwego pola widzenia Blind Spot Assist, aktywne utrzymanie pasa ruchu Active Lane Keeping Assist, inteligentne rozpoznawanie ograniczeń prędkości Intelligent Speed Assist i pakiet wspomagania parkowania Park Package. W Vito i eVito standardowy zestaw będzie podobny, ale zamiast aktywnego tempomatu seryjnym będzie zwykły tempomat, a w miejsce asystenta parkowania dostaniemy kamerę cofania.

Wśród dostępnych opcji warto wymienić m.in.: adaptacyjne reflektory LED Multibeam High Beam Assist Plus, a 84 diodami każdy, które aktywnie dopasowują wiązkę świateł do sytuacji na drodze, pakiet parkingowy z kamerą 360 stopni z wizualizacją 3D i asystentem manewrowania z przyczepą.

Minivany Mercedesa – kiedy na rynku

Wszystkie minivany Mercedesa po face liftingu trafią do sprzedaży na początku przyszłego roku. Koncern nie podał jeszcze informacji, czy planuje jakieś zmiany w zakresie dostępnych wersji napędowych, co może sugerować, że klasa V i Marco Polo nadal oferowane będą z dieslami o mocach od 163 do 237 KM, elektryczna EQV w wariancie 204-konnym, Vito z dieslami o mocy od 136 do 190 KM, a eVito z silnikiem elektrycznym o mocy 204 KM.

Bardziej dojrzałe, luksusowe pozycjonowanie EQV i Klasy V oraz wyostrzony charakter premium eVito i Vito pozwolą nam skupić się na wysokomarżowych regionach i branżach – podsumowuje zmiany Klaus Rehkugler, szef sprzedaży i marketingu Mercedes-Benz Vans.

Przypomnimy jeszcze, że w 2026 roku koncern planuje przedstawić nową linię minivanów zaprojektowanych na elektrycznej modularnej platformie Van Electric Architecture (VAN.EA), które oczywiście pozycjonowane będą w segmentach premium.