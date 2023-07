Reklama

Ceny benzyny, oleju napędowego oraz gazu LPG zapowiadają najnowsze raporty analityków. Jakie kwoty powitają kierowców przy tankowaniu?

– Na półmetku wakacji na stacjach paliw obserwujemy niepokojące zmiany. W tym tygodniu ceny paliw ruszyły w górę – powiedział Grzegorz Maziak z e-petrol.pl.

Reklama

Drożeje benzyna 95 i diesel. Jakie ceny paliw na stacjach?

Benzyna 95-oktanowa w ostatnich dniach podrożała o 5 groszy i kosztowała średnio 6,54 zł/l. Także olej napędowy poszybował o 5 groszy do ceny na poziomie 6,35 zł/l. Gaz LPG zanotował spadek o 2 grosze na litrze - kierowcy kupowali to paliwo w cenie 2,81 zł/l. W efekcie autogaz jest najtańszy od początku marca ubiegłego roku.

Reklama

Ze zwyżkowej tendencji wyłamuje się gaz LPG. To paliwo cały czas tanieje. Jego relacja cenowa do benzyny jest coraz bardziej atrakcyjna. W tym tygodniu za litr LPG kierowcy płacą o 2 grosze mniej i średnia cena to 2,79 zł.

Kupisz mniej paliwa za wyższą cenę. Tyle kosztuje tankownie benzyny i diesla. TABELA

Paliwo Cena za litr (zmiana) Benzyna 95 6,54 zł/l (o 5 groszy drożej) Olej napędowy czyli diesel 6,35 zł/l (+ 5 groszy ) Gaz LPG 2,79 zł/l (- 2 grosze)

Oto ceny benzyny i diesla od poniedziałku 31 lipca. Podwyżki przyszpieszą

– W przyszłym tygodniu spodziewamy się dalszych podwyżek, a te wzrosty mogą nawet przyspieszyć – zapowiedział Maziak. – Na stacjach z niskimi cenami wzrost może być nawet kilkunastogroszowy zarówno w przypadku benzyny i oleju napędowego – dodał.

Jakie będą ceny paliw na stacjach od poniedziałku 31 lipca do 6 sierpnia 2023?Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji.

Benzyna 95 ma kosztować 6,55-6,69 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98-oktanowa to już cena na poziomie 7,13-7,27 zł/l. W przypadku oleju napędowego będziemy świadkami podwyżek do poziomu 6,34-6,47 zł/l. Gaz LPG może kosztować między 2,76 a 2,83 zł/l.

Oto cena benzyny 95 i diesla. Zobacz nowe stawki na sierpień

Paliwo Cena za litr od poniedziałku 31 lipca 2023 roku Benzyna 95 6,55-6,69 zł/l Benzyna 98 7,13-7,27 zł/l Olej napędowy czyli diesel 6,34-6,47 zł/l Gaz LPG 2,76-2,83 zł/l

Skokowy wzrost cen benzyny i diesla, a to jeszcze nie koniec podwyżek

Z kolei analitycy BM Reflex zauważają, że nie udało się uniknąć zmian cen na krajowym rynku paliw, zarówno w hurcie jak i w detalu. Średnio od 10 do 12 groszy na litrze więcej płacimy za benzyny i olej napędowy na koniec tygodnia.

– Na poszczególnych stacjach skala zmian była mocno zróżnicowana. Niektórzy operatorzy stacji decydowali się na podwyżki do 18-22 groszy na litrze, co jest z kolei efektem wyraźnego wzrostu cen paliw w hurcie. Na stabilnym poziomie utrzymała się średnia cena autogazu – zauważają eksperci.

Benzyna 95 kosztuje 6,59 zł/l (wzrost o 11 gr/l w stosunku do cen z 20 lipca br.), benzyna 98 – 7,16 zł/l (+10 gr/l), diesel 6,36 zł/l (+12 gr/l), gaz LPG – 2,81 zł/l.

– Rosnąca cena paliw gotowych i osłabienie złotego, sukcesywnie podnoszą ceny paliw na rynku hurtowym, co pozostawia przestrzeń do podwyżek cen paliw na stacjach w kolejnym tygodniu. Ponownie musimy liczyć się z tym, że ceny detaliczne wzrosną o kolejne kilka do 10 groszy na litrze. Mniejsza dynamika zmian będzie obserwowana w przypadku LPG – skwitowali eksperci.