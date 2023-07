Jeśli ktoś przymierzał się do kupna pierwszej hybrydy-plug in Lamborghini to musi uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości. Prezes koncernu, Stefan Winkelmann pochwalił się, że zamówiono już całą planowaną produkcję do 2026 roku, co czyni z Revuelto jeden z najchętniej kupowanych modeli włoskiej marki. Pikanterii tej informacji dodaje fakt, że Lamborghini nie podało jeszcze oficjalnych cen, a chętni biorą auto w ciemno. To akurat nie dziwi, bo pierwsi wyselekcjonowani klienci, którzy mają już inne modele marki w garażu, zostali uprzedzeni o takiej możliwości wcześniej. Cena ma więc w tym przypadku drugorzędne znaczenie.

Lamborghini twierdzi, że Revuelto to najbardziej zaawansowane technicznie Lambo w historii firmy, które wyznacza standardy wśród superaut tej klasy na rynku. I rzeczywiście wypada się tu tylko zgodzić. Sylwetka modelu zgodnie ze słowami Mitjii Borkerta, szefa designu, jest "widzialną adrenaliną". Znajdziemy też w niej odniesienia do kultowego Countacha czy wyjątkowego Siana. Cała konstrukcja wykonana jest większości z włókien węglowych i innych ultralekkich materiałów, co w połączeniu z wyjątkowymi osiągami układu napędowego, doprowadziło do najlepszego stosunku mocy do masy w historii Lamborghini: 1,75 kg/KM (Revuelto waży 1772 kg, czyli o 222 kg więcej niż Aventador Ultimae, czyli ostatnia wersja tego modelu). Rozkład masy to 44 proc. z przodu i 56 proc. z tyłu.

Źródło napędu stanowi 12-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 6,5 l, który generuje moc 825 KM przy 9250 obr./min oraz moment obrotowy 750 Nm przy 6750 obr./min. Stosunek mocy do pojemności – 127 KM/l oznacza, że mamy do czynienia z najmocniejszą jednostką tego typu w historii marki. Benzyniak V12 wspierany jest przez trzy silniki elektryczne: dwa z przodu o mocy 300 KM i jeden 150-konny z tyłu. Łączna moc systemowa to niesamowite 1015 KM. Niewielki litowo-jonowy akumulator o pojemności 3,8 kWh sprawia, że Revuelto może poruszać się tylko na prądzie na dystansie do 10 km. Rolą układu hybrydowego w tym przypadku nie jest jednak jak najdłuższa bezemisyjna jazda, tylko dostarczenie dodatkowej mocy.

Osiągi są równie imponujące – do setki Revuelto rozpędza się w 2,5 s, a jego maksymalna prędkość to 350 km/h.

Warto przypomnieć, że Revuelto w momencie debiutu wiosną tego roku okrzyknięte zostało prezentem na 60. urodziny firmy z Sant’Agata Bolognese i stanowi ukoronowanie jej technicznego potencjału. To pierwsza hybryda plug-in w historii marki, która w doskonały sposób wpisała się w strategię elektryfikacji Direzione Cor Tauri, obejmującą inwestycje w wysokości 1,9 mld euro nie tylko w opracowanie nowych modeli, lecz także w macierzyste zakłady produkcyjne i reorganizację całego procesu produkcji, który nadal w znacznej mierze odbywa się ręcznie. W ramach Direzione Cor Tauri wszystkie modele Lambo do 2024 roku będą napędzane układami hybrydowymi, a pierwszy w pełni elektryczny bolid, który jak już wiadomo będzie grand tourerem 2+2, pojawi się na rynku w 2028 roku.