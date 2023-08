Reklama

Pininfarina B95 to już trzeci stylistyczny i technologiczny popis włoskiego biura projektowego po przedstawionych niedawno modelach Battista Edizione Nino Farina i Pura Vision, który wyznacza kierunek rozwoju marki i pokazuje jej nowatorskie podejście do projektowania samochodowych dzieł sztuki. "B" w nazwie oznacza Barchettę, a cyfry 95. rocznicę powstania firmy. Obchody urodzin rozpoczną się w 2025 roku i wtedy też nowy Pininfarina B95 wejdzie do produkcji seryjnej, o ile tak można nazwać ręczną, wirtuozerską robotę, powstanie bowiem tylko 10 egzemplarzy, z których każdy zostanie skrojony pod gusta konkretnego klienta. Na co wybrańcy mogą liczyć?

Pininfarina B95 – speedster bez przedniej szyby

Reklama

Rzut oka wystarczy, by natychmiast uświadomić sobie, że mamy do czynienia z wyjątkowym samochodem. Ma eleganckie proporcje i emanuje dynamizmem sportowego bolidu. Nasza nowa Barchetta pokazuje, jak można zaprojektować samochód z retrofuturystyczną wizją łączącą klasyczne motywy sportów motorowych z najnowszymi innowacjami technologicznymi, materiałami i procesami – powiedział Paolo Dellachà, dyrektor generalny Automobili Pininfarina. Efekt rzeczywiście jest imponujący. Smukła sylwetka przykuwa uwagę ostro ściętym przodem z wyraźnie rozdzielonym dolnym splitterem oraz ultracienkimi paskami ledowych reflektorów. Muskularne nadkola sugerują dynamiczny potencjał, a charakterystyczne kopuły za wystającymi zagłówkami w tylnej części wzmacniają aerodynamiczną perfekcję. Nie ma tu przedniej szyby, ale są specjalne, sterowane elektronicznie ekrany przed kierowcą i pasażerem, wzorowane na zabytkowych samolotach myśliwskich. Zrobione są z poliwęglanu, mają odsłonięte aluminiowe podpory i można je łatwo podnosić lub opuszczać dopasowując opływ powietrza do sytuacji i poprawiając w ten sposób komfort na pokładzie. Co ciekawe, klienci mogą zamówić specjalne kaski, w wykończeniu dopasowanym do wybranej przez nich specyfikacji B95.

Model, który marka pokazała w Monterey jest pokryty metalicznym lakierem Bronzo Superga, kontrastującym z jaskrawym Giallo Arneis z przodu i na szczycie kopuły kierowcy, na której umieszczono cyfry „95”. Zadziorną aparycję auta uzupełniają 20-calowe z przodu i 21-calowe z tyłu felgi z kutego aluminium w kolorze matowej czerni, spod których widać zaciski tarcz hamulcowych pomalowanych lakierem Giallo Arneis.

Pininfarina B95 – wnętrze dla dwojga

Wnętrze B95 stanowi kolejny przykład spełnienia fantazji włoskich stylistów. Dominują w nim duże połacie włókna węglowego oraz luksusowej skóry. Fotele zaprojektowano tak, by czule obejmowały kierowcę i pasażera, a jednocześnie dostarczały odpowiedni komfort i ochronę podczas jazdy zarówno po zwykłych drogach, jak i na torze. Mają charakterystyczne, obszyte materiałem Pied de Poule Houndstooth zagłówki z naszytym logo Pininfariny i czarno-brązowe kontrastowe szwy. Te ostatnie znajdziemy także na dzwiach i desce rozdzielczej. Marka zapewnia, że każdy klient będzie mógł dowolnie dopasowywać wykończenie wnętrza do swoich preferencji, dzięki "nieograniczonym możliwościom personalizacji".

Pininfarina B95 – potężna moc

Układ napędowy B95 został zaadaptowany z modelu Battista, a to oznacza, że w jego skład wchodzą cztery silniki elektryczne (po jednym na każde koło) osiągające łączną moc 1900 KM i 2340 Nm momentu obrotowego. Energię czerpią z litowo-jonowego akumulatora o pojemności 120 kWh, który można ładować z mocą maksymalną 270 kW. Dzięki temu uzupełnienie energii z poziomu 20 do 80 proc. Ma trwać tylko 25 minut.

Potencjał układu napędowego pozwoli na przyspieszanie od zera do 96 km/h (0-60 mph) w mniej niż 2 s i na rozpędzanie się do ponad 300 km/h. Niestety, Pininfarina nie podaje jeszcze, jakim zasięgiem będzie dysponował B95 na jednym ładowaniu. Wiadomo natomiast, że kierowca będzie mieć do wyboru jeden z pięciu trybów pracy napędu: Calma, Pura, Energica, Furiosa i Carattere, aktywowanych za pomocą dotykowego, sportowego selektora obrotowego, umieszczonego obok kierownicy.

B95 zapewnia moc Battisty, a jednocześnie tworzy nowy wymiar wrażeń z jazdy, na nowo definiując radość z jazdy. Jest to pierwszy samochód nowego rodzaju, obiekt pożądania, który wprowadza dreszczyk emocji związany z wyjątkowymi, zelektryfikowanymi osiągami w oszałamiającej formie otwartego dachu – podsumowuje Paolo Dellachà.

Pininfarina B95 – jaka cena

Automobili Pininfarina zamierza wyprodukować tylko 10 egzemplarzy tego wyjątkowego auta. Chętnych z pewnością nie braknie, to dzieła sztuki stanowią w końcu doskonałą lokatę kapitału. W przypadku B95 mówimy o kwotach rzędu 4,5 mln euro za sztukę, czyli blisko 20 mln zł.