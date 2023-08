Reklama

Lamborghini Lanzador miał swoją premierę na Monterey Car Week w Kalifornii. To jeszcze koncept, ale już zdradza, w jakim kierunku rozwijać się będą modele ekskluzywnej włoskiej marki. Zwłaszcza te elektryczne, bo Lanzador jest pierwszym w pełni elektrycznym autem z charakterystycznym logo byka na masce. Opracowany został w ramach strategii "Direzione cor Tauri" (kierunek Cor Tauri, czyli najjaśniejszej gwiazdy w gwiazdozbiorze byka) przedstawionej w 2021 roku, a mającej na celu pełną elektryfikację i dekarbonizację firmy. Do 2028 roku Lamborghini, obchodzące w tym roku 60-lecie powstania, chce przeznaczyć na ten cel rekordowe 1,9 mld euro. Wtedy też powinniśmy zobaczyć Lanzadora już w produkcyjnej formie.

Wraz z Lanzadorem spoglądamy w przyszłość, nie zapominając o naszym DNA. Pierwsze coupé Lamborghini z silnikami umieszczonymi z przodu były sportowymi, eleganckimi Gran Turismo nadającymi się do codziennego użytku jako samochody 2+2-osobowe. Koncepcja naszego czwartego modelu produkcyjnego wykorzystuje naszą filozofię supersportowego charakteru w połączeniu z odważnymi nowymi technologiami i nieustraszonym designem, doskonale wpisując się w naszą strategię Direzione Cor Tauri. Otwieramy nim nowy segment samochodów: Ultra GT. Dzięki pionierskim technologiom zaoferuje to klientom nowe, niezrównane wrażenia z jazdy Lamborghini – wyjaśnia Stephan Winkelmann, prezes i dyrektor generalny Automobili Lamborghini. Czego zatem można oczekiwać po przyszłym włoskim elektryku?

Lamborghini Lanzador – odważny styl

Rzut oka na nowe auto wystarczy, by jednoznacznie zaliczyć Lanzadora do grona modeli Lamborghini. To zasługa charakterystycznych przetłoczeń na karoserii i klinowatego przodu. Jak podkreśla Mitja Borkert, szef designu marki: czyste linie są pełne napięcia i inspirowane legendarnymi modelami Lamborghini, w tym Sesto Elemento, Murciélago i Countach LPI 800-4. Widok z boku wykorzystuje pojedynczą linię sylwetki Lamborghini w połączeniu z unikalną architekturą opracowaną dla samochodu koncepcyjnego, z typowym nachyleniem kabiny widocznym zarówno z przodu, jak i z tyłu.

Choć w Lanzadorze dostrzeżemy podobieństwa do innych modeli marki, to w rzeczywistości stanowi on całkiem nowe podejście. Powiększony prześwit i osłony nadkoli nadają mu cechy crossovera, ale dzięki wysokości około 1,5 m, muskularnie wyrzeźbionym błotnikom i opadającej linii dachu zdradza geny sportowca z krwi i kości dodatkowo wzmocnione 23-calowymi kołami ze stopów lekkich oraz elementami z włókien węglowych (m.in. splitter, dyfuzor, listwy progowe) odpowiedzialnymi za aktywną aerodynamikę.

Ta ostatnia ma w przypadku aut elektrycznych niezwykle istotne znaczenie, bo pomaga zwiększać zasięg i jednocześnie poprawiać osiągi. W przypadku Lanzadora rozwinięto technologie znane z Huracána Performante i Aventadora SVJ dostępne w ramach systemu ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva). Wykorzystuje on przednią żaluzję powietrzną i ruchomy splitter, który po uruchomieniu otwiera kanały chłodzenia hamulców i łopatki chłodzące. S-Duct z przodu, wraz z ukrytymi żaluzjami do wentylacji wnęki koła i kurtyną powietrzną, poprawia siłę docisku w zależności od ustawionego trybu: Efficient lub Downforce. Dzięki wylotom powietrza Lamborghini zapobiega podnoszeniu przodu samochodu przez dynamiczne ciśnienie w nadkolach przy dużych prędkościach. Wizualnie ukryte żaluzje zapewniają siłę docisku bez tworzenia dodatkowego oporu powietrza. Z tyłu, w zależności od trybu jazdy, wąskie lamele wystają z boków i z dyfuzora, aby w połączeniu z przepływowym tylnym spojlerem poprawić docisk aerodynamiczny. Specjalne sześciokątne wstawki mają za zadanie zmniejszanie turbulencji na kołach.

Futurystyczne detale samochodu koncepcyjnego mają odzwierciedlać jego wyjątkowy charakter. Smukłe reflektory czerpią inspirację z Countach LPI 800-4, a sześciokątne tylne światła zawierają charakterystyczną sygnaturę świetlną z trzema elementami LED z każdej strony. Typowe elementy stylistyczne, takie jak Y i sześciokąt, które od samego początku charakteryzowały design Lamborghini, można znaleźć w całym samochodzie, w tym na tylnych światłach i we wnętrzu.

Lamborghini Lanzador – wnętrze jak w odrzutowcu

Układ wnętrza 2+2 ściśle opiera się na filozofii projektowania Lamborghini "poczuj się jak pilot", wzbogaconej w przypadku Lanzadora o idee statku kosmicznego. Pilot i drugi pilot (pasażer) siedzą nisko w kabinie jak w odrzutowcu, oddzieleni konsolą środkową, która stanowi też centrum sterowania systemem rozrywki, klimatyzacją i funkcjami cyfrowymi. Automatycznie chowane wyświetlacze multimedialne mają też do dyspozycji pasażerowie, a kierowca, korzystając ze sterownika Lamborghini ANIMA, może przełączać się między różnymi trybami jazdy, zmieniając charakter Lanzadora.

Lamborghini twierdzi, że wnętrze modelu prawie w całości zostało wykonane ze zrównoważonych materiałów. Dotyczy to zarówno tapicerki (skóra garbowana jest specjalną wodą z produkcji oliwy z oliwek w sposób przyjazny dla środowiska), konstrukcji foteli (pianka z włókien z recyclingu 3d), jak i elementów kompozytowych (z regenerowanego karbonu). Zamiast sztucznie przetworzonej wełny Lamborghini używa wełny australijskich owiec merino.

Lamborghini Lanzador – tajemniczy napęd

Lamborghini nie podało jeszcze żadnych szczegółów technicznych nowego modelu. Wiadomo tylko, że powstanie na platformie SSP Sport opracowanej we współpracy z Porsche. Wykorzysta też architekturę 800-woltową i pozwoli na szybkie ładowanie akumulatorów z mocą do 350 kW. Do tego "żadnych kompromisów w zakresie mocy, przyjemności z jazdy lub osiągów”.

Lanzador ma ponadto stały napęd na cztery koła z systemem kontroli dynamiki jazdy Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI), który "wyznacza nowy punkt odniesienia dla Lamborghini zarówno w samochodzie koncepcyjnym, jak i przyszłych pojazdach produkcyjnych". Do tego dochodzi aktywne zawieszenie z systemem skrętnych kół tylnych i aktywnym rozdziałem momentu obrotowego między osiami oraz między kołami tylnej osi.

Jestem pewien, że dzięki samochodowi koncepcyjnemu i zawartej w nim technologii przekonamy lojalnych, ale także technologicznych klientów, że nowa generacja pojazdów Lamborghini otworzy nowy rozdział pod względem technologii, osiągów, cyfryzacji i dynamiki jazdy – wyjaśnia Rouven Mohr, dyrektor techniczny Lamborghini. Trzymamy go za słowo!