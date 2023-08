Reklama

Mercedes podkreśla, że najnowsza klasa E (seria 214; nota bene - prawie jak… jeżdżąca legenda, czyli W124) wytycza szlak dla przejścia od silnika spalinowego do napędu elektrycznego. Zadowoleni mają być bowiem wszyscy: ci bardziej tradycyjni klienci dostaną swoje ukochane sześciocylindrowe diesle, zaś ci idący z duchemelektromobilności będą mogli wybierać wśród hybryd plug-in. Niemcy liczą na to, że istotny udział w gamie silnikowej będą mieć właśnie hybrydy z wtyczką, choćby ze względu na zasięg w trybie elektrycznym - producent obiecuje wartości nawet na poziomie ponad 100 km (WLTP). Pierwsze egzemplarze Klasy E w wersji sedan trafią do salonów wczesną jesienią 2023 r.

Widoczna poniżej lista obejmuje silniki dostępne do zamawiania już teraz, natomiast na koniec września w sprzedaży pojawią się także m.in.: nowe warianty silnikowe E 200 4Matic, E 300 de i E 300 de 4Matic, a także 6-cylindrowe wersje E 450 d 4Matic oraz E 450 4Matic. Równocześnie gama wzbogaci się o uterenowione kombi All-Terrain. Napęd wyłącznie elektryczny? Nic z tego, jak chcesz elektryka tej wielkości z gwiazdą na grillu, musisz sięgnąć po model EQE.

Nowy Mercedes klasy E: jakie ceny w Polsce? Jakie wyposażenie

Oferta nowej klasy E w wersjach sedan (W214) i kombi (S214) początkowo obejmie odmiany:

E 200 (benz., 204 + 23 KM, 0-100 km/h w 7,5 s): sedan od 269 900 zł, kombi od 282 000 zł;

E 220 d (diesel, 197 + 23 KM, 0-100 km/h w 7,6 s): sedan od 285 900 zł, kombi od 298 000 zł;

E 220 d 4Matic (diesel, 197 + 23 KM, 0-100 km/h w 7,8 s): sedan od 299 200 zł;

E 300 e (benz. + elektr., 204 + 129 KM, 0-100 km/h w 6,4 s): sedan od 315 900 zł, kombi od 328 000 zł;

E 300 e 4Matic (benz. + elektr., 204 + 129 KM, 0-100 km/h w 6,5 s): sedan od 329 200 zł;

E 400 e 4Matic (benz. + elektr., 252 + 129 KM, 0-100 km/h w 5,3 s): sedan od 365 300 zł.

Bazowa specyfikacja nowej klasy E bazuje na linii Avantgarde i obejmuje m.in.: wielofunkcyjną kierownicę wykończoną skórą nappa, 17-calowe obręcze z lekkiego stopu, zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem tłumienia, asystenta martwego pola, asystenta znaków drogowych, aktywnego asystenta pasa ruchu, aktywny tempomat, reflektory LED High Performance z adaptacyjnym asystentem świateł drogowych, kamerę cofania, oświetlenie ambientowe z projekcją logo marki, elektrycznie składane lusterka boczne, pakiet integracji smartfona, podgrzewane przednie fotele, klimatyzację automatyczną, nawigację oraz centralną poduszkę powietrzną.

Nowy Mercedes klasy E: bogata lista opcji. No i ten Superscreen…

Nabywcy mają do wyboru szeroką gamę opcji i elementów personalizacji, w tym linię AMG (26 422 zł), m.in. ze stylizacją AMG, wzmocnionym układem hamulcowym i 19-calowymi obręczami, pakiet Avantgarde Advanced Plus za 17 471 zł (obejmuje m.in. fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, reflektory Digital Light, pakiet parkowania z zestawem kamer 360° oraz rozszerzoną rzeczywistość dla systemu MBUX) czy pakiet Energizing Plus za 18 967 zł (klimatyzowane wielokonturowe przednie fotele, pakiet komfortowego ogrzewania, pakiet Air-Balance).

Można też zamówić znany z klasy S zestaw wskaźników z funkcją 3D (5699 zł) oraz imponujący MBUX Superscreen, który łączy centralny ekran i wyświetlacz dla pasażera z przodu (8577 zł). Klasa E oferuje też funkcję cyfrowego klucza, umożliwiając dostęp do auta za pomocą wybranych modeli smartfonów (element pakietu Keyless-Go za 7311 zł). Pakiet Engineering z zawieszeniem pneumatycznym oraz ze skrętną tylną osią kosztuje 16 060 zł.