Reklama

Zawieszenie z aktywną stabilizacją przechyłów, standardowa skrętna tylna oś, aktywna aerodynamika no i przede wszystkim – napęd na wszystkie koła. Silnik? Dowolny, pod warunkiem, że będzie to 4,0-litrowe V8 biturbo. Moc? 595 KM w wersji AMG GT 63 lub "skromne" 476 KM w AMG GT 55. Do tego wygodna kabina (w opcji jako 2+2, choć tylne "fotele" po zdjęciach raczej nie zachęcają do tego, by się w nich rozgościć) i dużo miejsca na bagaż. Bez dwóch zdań: nowy Mercedes-AMG GT Coupé ma w rękawie co najmniej kilka poważnych atutów.

– Nowy AMG GT Coupé łączy bardzo dynamiczne właściwości jezdne i wyrazisty sportowy charakter z wysokim poziomem codziennego komfortu. To zdecydowanie topowy produkt w naszym bogatym portfolio – reprezentuje nie tylko najmłodszą interpretację marki AMG, ale i nasze wyraźne zaangażowanie w samochody sportowe made in Affalterbach. A nowa koncepcja wymiarów i opcjonalne fotele 2+2 wprost odpowiadają na życzenia naszych klientów – powiedział Michael Schiebe, prezes zarządu Mercedes-AMG oraz szef jednostek biznesowych Klasy G i Mercedes-Maybach.

Reklama

Nowy Mercedes-AMG GT Coupé: wow nie tylko z wyglądu

Duży rozstaw osi, krótkie zwisy oraz mocno pochylona przednia szyba sprawiają, że łatwo od niego oczu nie oderwiesz (no chyba że zza rogu wyjedzie np. legendarny SLR McLaren…). Z tylną pokrywą zintegrowano aktywny tylny spojler (lub stały, w zależności od wersji), zaś w przednim pasie dominuje, jak to w Mercedesach, osłona chłodnicy. Standardowo w nowym AMG GT montowane są, co jasne, reflektory LED (Digital Light).

Mercedes chwali się też, że mamy tu idealną równowagę pomiędzy elegancją a sportowym charakterem. I… faktycznie coś na rzeczy jest. Tylne lampy LED z grafiką 3D są standardowo wyposażone w funkcję animacji powitalnej/pożegnalnej, a całość kompletuje masywny tylny dyfuzor ze zintegrowanymi podwójnymi końcówkami układu wydechowego. Jest dobrze.

Nowy Mercedes-AMG GT Coupé: z tyłu tylko wróg. Lub dziecko

Opcjonalne tylne siedzenia wyglądają może ładnie w folderze, ale nawet sam producent przyznaje, że są one odpowiednie dla osób o wzroście do 1,5 metra (!). Załadunek i rozładunek bagażu ułatwia klapa z funkcją bezdotykowego dostępu, a w razie potrzeby bagażnik można powiększyć poprzez złożenia dzielonego oparcia tylnych siedzeń.

Centrum konsoli środkowej stanowi ekran dotykowy o przekątnej 11,9 cala. Wygląd cyfrowego zestawu wskaźników da się spersonalizować za pomocą indywidualnie wybieranych widoków, zaś w menu AMG Performance kierowca może wywołać szeroki zakres danych: od mocy, momentu obrotowego lub przyspieszenia bocznego po rozkład momentu obrotowego napędu na wszystkie koła lub ciśnienie w ogumieniu i temperatury cieczy. Można również wyświetlić tu kąty skrętu kół przedniej i tylnej osi lub ciśnienie oleju w aktywnym systemie stabilizacji przechyłów. Twoje wewnętrzne dziecko lubi to.

Za pomocą tzw. pól dotykowych na pasku pod centralnym ekranem obsługuje się różne funkcje (np. głośność audio, systemy wspomagające czy wybór trybu jazdy). Opcjonalny wyświetlacz head-up pokazuje istotne informacje w trzech wymiarach, natomiast oświetlenie Ambiente rozświetla wnętrze w 64 różnych kolorach. Do wyboru jest siedem motywów kolorystycznych, w tym dwa zarezerwowane tylko dla AMG.

Nowy Mercedes-AMG GT Coupé: dwa rodzaje siedzeń

Elektrycznie regulowane sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami to wyposażenie standardowe. W AMG GT dostajemy też duży wybór tapicerek (m.in. jedno- i dwukolorowa skóra Nappa, skóra Manufaktur Nappa z diamentowym pikowaniem) oraz trzy programy masażu. Idealne na długie trasy. Zamówić będzie można też opcjonalne siedzenia AMG Performance, wyróżniające się m.in. otworami wentylacyjnymi w oparciach. Szerokość bocznych poduszek jest w tym wypadku automatycznie zmniejszana w programach jazdy Sport, Sport+ i Race: masz gwarancję, że z objęć fotela nie wyrwie cię w takim wypadku (prawie) żadna siła.

Nowy Mercedes-AMG GT Coupé: kluczowa jest aerodynamika. I efekt mot… Venturiego

Inżynierowie podczas prac nad nowym AMG GT położyli duży nacisk na aerodynamikę. A konkretnie – na uzyskanie balansu pomiędzy niskim oporem powietrza a zmniejszonym unoszeniem. Warto zwrócić uwagę m.in. na system o nazwie "Airpanel": łączy on sterowanie pionowymi listwami ukrytymi za dolnym wlotem powietrza w przednim zderzaku oraz poziomymi żaluzjami za górnym wlotem powietrza. Zwykle wszystkie listwy są zamknięte. Ta pozycja zmniejsza opór powietrza i umożliwia skierowanie powietrza w stronę podwozia, dodatkowo zmniejszając unoszenie przodu. Dopiero gdy zapotrzebowanie na powietrze chłodzące jest szczególnie wysokie, następuje otwarcie żeber.

Z kolei chowany tylny spojler został zintegrowany z pokrywą bagażnika. Jego oprogramowanie sterujące uwzględnia wiele parametrów, w tym prędkość jazdy, przyspieszenie wzdłużne i poprzeczne oraz prędkość skrętu. Powyżej 80 km/h spojler przyjmuje jedną z pięciu różnych pozycji kątowych, aby zoptymalizować stabilność jazdy lub zmniejszyć opór powietrza. Dostępne jest też stałe "skrzydło" bez możliwości regulacji.

W podwoziu prawdziwa ciekawostka: to chroniony patentem projekt AMG, który Niemcy tajemniczo określają mianem "profilu z włókna węglowego". Element ów aktywuje się po wybraniu odpowiedniego trybu jazdy i automatycznie obniża się o około 40 mm przy prędkości 80 km/h. W ten sposób tworzy efekt Venturiego (!), który "przysysa" samochód do nawierzchni i zmniejsza unoszenie przedniej osi. Opcjonalnie dostępny jest jeszcze pakiet aerodynamiczny, obejmujący m.in. dodatkowe prowadnice powietrza zewnętrznych wlotów powietrza i nadkoli. Oraz wspomniane stałe "skrzydło".

Nowy Mercedes-AMG GT Coupé: silnik 4.0 V8 biturbo to ręczna robota i dwa warianty mocy

Silniki 4.0 V8 są montowane w całości ręcznie w firmowym zakładzie w Affalterbach zgodnie z zasadą "jeden człowiek, jeden silnik". W topowym wariancie GT 63 4MATIC+ motor rozwija moc 430 kW (585 KM) i zapewnia maksymalny moment obrotowy 800 Nm w zakresie obrotów od 2500 do 4500 obr./min. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje zaledwie 3,2 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 315 km/h. W GT 55 4MATIC+ jednostka V8 generuje moc 350 kW (476 KM) i maksymalny moment obrotowy 700 Nm. Sprint od 0 do 100 km/h trwa 3,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 295 km/h.

Na potrzeby AMG GT Coupé silnik otrzymał nową miskę olejową, zmieniono umiejscowienie intercoolera oraz dodano aktywną wentylację skrzyni korbowej. Otwory wlotowe i wylotowe zoptymalizowano pod kątem bardziej efektywnej wymiany gazów, a kanały spalin dla katalizatora i filtra cząstek stałych zostały powiększone. Dodatkową moc w AMG GT 63 uzyskano przede wszystkim dzięki wyższemu ciśnieniu doładowania. Jedyna dostępna skrzynia to Speedshift MCT 9G.

Nowy Mercedes-AMG GT Coupé: napęd na obie osie lub tylko na tył. Wybór należy do ciebie

Optymalny rozkład momentu obrotowego jest stale obliczany w zależności od sytuacji na drodze i życzeń kierowcy. Regulacja napędu odbywa się bezstopniowo – od zorientowanej na trakcję konfiguracji 4x4 z rozdziałem momentu obrotowego pomiędzy przednią i tylną osią w stosunku 50:50, do napędu wyłącznie na tył. Ufff.

Aby zmniejszyć masę nieresorowaną, wszystkie wahacze, zwrotnice oraz piasty z przodu i z tyłu wykonano z kutego aluminium. Do tego dochodzi też układ Active Ride Control ze stabilizacją przechyłów: aktywne elementy hydrauliczne zastępują tu konwencjonalne mechaniczne stabilizatory i kompensują poprzeczne ruchy nadwozia. Adaptacyjne amortyzatory mają po dwa przyłącza hydrauliczne – jedno po stronie ugięcia, drugie po stronie odbicia. Komory amortyzatorów i przewody są bezpośrednio połączone przez zawory regulacyjne. Podczas jazdy na wprost mamy więc wyższy komfort, a w zakrętach - lepszą dynamikę.

Hydraulika zawieszenia Active Ride Control zasila również opcjonalny układ podnoszenia przedniej osi. W razie potrzeby przód można podnieść o 30 mm, ułatwiając sobie na przykład wjazd na parking podziemny lub pokonanie progu zwalniającego. Układ podnoszenia jest obsługiwany za pomocą centralnego wyświetlacza lub przycisku na kierownicy AMG. Pozycję auta można zachowywać na podstawie sygnału GPS, dzięki czemu w odpowiedniej lokalizacji przód pojazdu jest automatycznie podnoszony.

Nowy Mercedes-AMG GT Coupé: szpera przy tylnej osi, tylne koła skrętne

Nowy Mercedes-AMG GT Coupé jest standardowo wyposażony w elektronicznie sterowaną blokadę mechanizmu różnicowego tylnej osi. System działa ze zmiennym efektem blokowania w trybie jazdy i wybiegu, stosownie do różnych warunków jazdy oraz wartości współczynnika tarcia nawierzchni. Auto standardowo wyposażone będzie w aktywną skrętną tylną oś (HAL) - w zależności od prędkości jazdy tylne koła skręcają w kierunku przeciwnym (do 100 km/h) lub tym samym (powyżej 100 km/h), co przednie.

Kompozytowe tarcze hamulcowe są szczególnie lekkie. Tarcza hamulcowa i jej mocowanie z aluminium są teraz łączone specjalnymi kołkami, a nie śrubami, jak wcześniej. Taka konstrukcja zapewnia dodatkową przestrzeń, którą można wykorzystać do lepszego chłodzenia hamulców.

Nowy Mercedes-AMG GT Coupé: sześć programów jazdy. I jedenaście lakierów

Dostajemy sześć programów jazdy (Slippery, Comfort, Sport, Sport+, Individual i Race), do tego dochodzi układ AMG Dynamics, który potrafi np. przyhamować tylne koło po wewnętrznej stronie zakrętu - powoduje to określone odchylenie wokół pionowej osi pojazdu, co z kolei skutkuje korzystnym zacieśnieniem toru jazdy.

Nabywcy dostają do wyboru jedenaście odcieni lakieru oraz osiem wzorów obręczy, a także pięć pakietów stylistycznych nadwozia. AMG GT 55 4MATIC+ i AMG GT 63 4MATIC+ standardowo przemieszczają się na 20-calowych obręczach, dostępne są również alternatywy w rozmiarze 21 cali.