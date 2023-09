Reklama

Mercedes klasa E All-Terrain ujawniony, innego niż kombi nie dostaniesz za żadne pieniądze

Seryjny napęd na wszystkie koła, większy prześwit, zawieszenie pneumatyczne i program jazdy terenowej: nowa klasa E All-Terrain powinna bez trudu poradzić sobie w lekkim terenie. Mercedes chwali się też, że wszechstronność auta zwiększają widok off-roadowy oraz "przezroczysta maska" – elementy zestawu kamer 360°.

Reklama

Wersja All-Terrain występuje tylko jako kombi. Pojemność bagażnika standardowo wynosi całkiem niezłe 615 l, a po złożeniu oparć do dyspozycji mamy nawet 1830 l. W wersji z napędem plug-in aż tak dobrze nie jest: dostajemy od 460 do 1675 litrów. Klasa E All-Terrain może holować przyczepę z hamulcem o masie do 2100 kg, dotyczy to również hybrydy plug-in. Masa przyczepy bez hamulca wynosi 750 kg, zaś maksymalne obciążenie haka wynoszące do 84 kilogramów pozwala zabrać na przejażdżkę także rowery elektryczne.

Reklama

Nowy Mercedes klasy E All-Terrain na życzenie świeci grillem

Na życzenie dostępna jest podświetlana ramka grilla: moduły LED rozświetlają dwie wiązki włókien optycznych umieszczonych za chromowanymi listwami. Z kolei grafikę wirtualnych zegarów można ustawić w jednym z dwóch głównych trybów (klasyczny i sportowy), do wyboru są też trzy warianty wyświetlania informacji (nawigacja, wsparcie, usługi). W nowym systemie MBUX główne ikony są teraz oznaczone kolorami, tak aby przypominały kafelki na ekranie smartfona.

Mercedes klasy E All-Terrain - cyfrowe wyposażenie z wysokiej półki

W zależności od rynku moduł komunikacyjny działa w oparciu o technologię 5G. Standard ten umożliwia znacznie większą szybkość przesyłania danych niż LTE/UMTS. Tzw. cyfrowy klucz do samochodu pozwala na używanie iPhone'a lub Apple Watcha jako kluczyka do auta. Po sparowaniu kompatybilnego urządzenia mobilnego za pośrednictwem Mercedes me connect można je wykorzystywać do otwierania, blokowania i uruchamiania Klasy E All-Terrain. Do dyspozycji jest także funkcja współdzielenia dostępu do samochodu i udostępnienia cyfrowego klucza bliskim lub współpracownikom (maksymalnie 16 osób).

Nowy Mercedes klasy E All-Terrain i koniec z chorobą lokomocyjną?

Tryb prywatności dla ekranu pasażera z przodu działa dwuetapowo: po pierwsze, system rozpoznawania zajętości siedzenia rejestruje, czy prawy fotel jest w ogóle zajęty. Jeżeli tak, pasażer może korzystać z funkcjonalności dotykowego ekranu. Jeżeli siedzenie pasażera z przodu nie jest zajęte, na wyświetlaczu pojawia się obraz tła.

Mercedes troszczy się o swoich klientów też w inny sposób. Otóż wiele osób doświadczyło samochodzie choroby lokomocyjnej (kinetozy), z związku z tym dostajemy tu… nowy program przeciwdziałania chorobie lokomocyjnej: może on złagodzić objawy u pasażera z przodu lub opóźnić ich wystąpienie, zmniejszyć nasilenie i poprawić ogólne samopoczucie.

Nowa klasa E All-Terrain: zawieszenie pneumatyczne i napęd 4x4 w standardzie

W porównaniu do zwykłej klasy E kombi wariant All-Terrain jest nieco wyższy, ma za to prawie taką samą długość – mierzy 4950 milimetrów. Szerokość wynosi 1904 milimetry, a wysokość – 1497 milimetrów. Standardowy rozmiar opon to 235/55 R 18 na felgach o wymiarach 8 J x 18. Opcjonalnie dostępne są obręcze o średnicy do 20 cali.

Nowy Mercedes klasy E All-Terrain jest o 28 mm szerszy od poprzednika. Dzięki temu pasażerowie w tylnym rzędzie siedzeń mają teraz do dyspozycji jeszcze bardziej komfortowe warunki podróży, w tym 1519 mm miejsca na wysokości łokci. Rozstaw osi wzrósł o 22 mm, do 2961 mm, co zapewnia więcej miejsca na kolana i nogi z tyłu.

Z wyglądu wersję All-Terrain poznasz m.in. po ciemnoszarych osłonach nadkoli, z tyłu w oczy rzuca się inny zderzak z chromowaną dolną osłoną, a także listwa progu ładunkowego o wyglądzie stali nierdzewnej. Nowa klasa E All-Terrain jest seryjnie wyposażona w zawieszenie pneumatyczne Airmatic. Charakterystyka amortyzatorów zmienia się automatycznie dla każdego koła, zarówno w fazie ugięcia, jak i odbicia. Dzięki kontroli wysokości zawieszenie utrzymuje stały prześwit niezależnie od obciążenia pojazdu i w razie potrzeby dostosowuje go do warunków. Aby zmniejszyć opór powietrza i obniżyć zużycie paliwa, podczas jazdy w trybie Comfort samochód automatycznie obniża się o 15 mm po osiągnięciu prędkości 120 km/h.

Nowa klasa E All-Terrain: na początek trzy silniki. Kiedy ceny w Polsce?

Nowy Mercedes klasy E All-Terrain wjeżdża na rynek z trzema wersjami napędu. Dostajemy wersję benzynową (3.0 R6/381 KM) oraz diesla (2.0 R4/197 KM) i hybrydę typu plug-in (oparta, jak to w Mercedesie, na dieslu - w tym wypadku 2.0; moc systemowa – 230 KM). Oba warianty spalinowe korzystają z technologii miękkiej hybrydy MHEV, z kolei hybryda plug-in dostała silnik elektryczny o mocy 95 kW (129 KM), a jej maksymalny zasięg w trybie całkowicie elektrycznym (WLTP) to nawet 100 km. Pierwsze auta trafią do klientów w 2024 r.