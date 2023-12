Mercedes inwestuje w Polsce, niemiecki koncern kupił działkę w Jaworze

Mercedes oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisały umowę o sprzedaży działki pod budowę nowej fabryki. Zakład powstanie w Jaworze pod Legnicą, naprzeciwko już istniejącej fabryki silników i akumulatorów (dziś pracuje tam 1300 osób).

Tym samym Jawor zostanie pierwszą na świecie fabryką Mercedesa, która wyprodukuje wyłącznie elektryczne samochody dostawcze. Będą to zamknięte furgony zbudowane w oparciu o zupełnie nową platformę VAN.EA (MB Vans Electric Architecture).

Nowa fabryka Mercedesa w Jaworze to 1500 miejsc pracy

Przedstawiciele niemieckiego koncernu podkreślają, że ich inwestycja za ponad miliard euro (4,3 mld zł; mówi się nawet o kwocie 1,3 mld euro - 5,6 mld zł) oznacza nie tylko budowę nowego zakładu. To także stworzenie ok. 1500 etatów ipieniądze przeznaczone na rozwój kompetencji pracowników w zakresie elektromobilności. Przypominamy, że Mercedes wiosną 2023 roku dostał od polskiego rządu ponad 18 mln euro pomocy publicznej.

– Tę inwestycję można zaliczyć do najistotniejszych w historii naszej strefy. Dzięki niej Jawor na Dolnym Śląsku stanie się istotnym punktem w sieci produkcyjnej Mercedes-Benz w Europie – powiedział Piotr Wojtyczka, prezes zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Mercedes ruszy z budową już w 2024 roku

Budowa nowego zakładu ruszy już w 2024 roku. Wtedy zostanie wkopany kamień węgielny. Chwilę po ceremonii na plac wjadą koparki.

Nowa fabryka samochodów elektrycznych Mercedesa w Jaworze powstanie do 2027 roku na działce położonej vis-à-vis już istniejącego zakładu silników i akumulatorów (do tej pory zainwestowano tam ok. 600 mln euro). Takie położenie pozwoli zaoszczędzić na transporcie akumulatorów trakcyjnych montowanych przecież kilkaset metrów dalej i pozwoli szybko reagować na zapotrzebowanie rynku. Do tego lokalizacja przy drodze ekspresowej S3 oraz w bliskim sąsiedztwie autostrady A4 z pewnością ułatwi logistykę związaną z dostawami podzespołów oraz eksportem gotowych samochodów elektrycznych na cały świat.

Mercedes VAN.EA do produkcji w Jaworze. Takie auta tylko z Polski

Mercedes opracował platformę VAN.EA złożoną z trzech modułów. Przedni składa się z elektrycznego układu napędowego i przedniej osi. Ta część będzie identyczna we wszystkich modelach dostawczych EV z gwiazdą. Moduł środkowy wyznaczy długość pojazdu. Tutaj w znormalizowanej obudowie będą instalowane akumulatory wysokonapięciowe o różnych pojemnościach. Tylny moduł przewidziano w dwóch wersjach: z silnikiem elektrycznym dla wersji VAN.EA z napędem 4x4 oraz bez silnika elektrycznego dla wersji z napędem na przednie koła. Na tak skalowalnej architekturze mają powstawać różne zabudowy: od pojazdów kurierskich po karetki pogotowia lub chłodnie, od miejskich vanów lub pojazdów z platformą po podnośniki koszowe i samochody kempingowe.

Nowa fabryka Mercedesa neutralna pod względem emisji

Fabryka samochodów dostawczych opartych na VAN.EA będzie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Mercedes planuje także pokryć 100 proc. zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych. Zakłada się wykorzystanie fotowoltaiki, energii wiatrowej i pomp ciepła oraz energii geotermalnej. W razie potrzeby, jako rezerwę w godzinach szczytu, bierze się pod uwagę niewielką ilość biogazu.

Mercedes inwestuje w nową fabrykę w Jaworze, to efekt wielkiego planu

Inwestycja Niemców na Dolnym Śląsku jest częścią wielkiego planu, który przewiduje całkowite przejście na samochody elektryczne.

– Decyzja o wyborze Jawora to kolejny kamień milowy na drodze do elektromobilności. Ponadto musimy dostosować nie tylko nasze produkty, ale także cały łańcuch wartości - od zakupów przez produkcję i logistykę po sprzedaż - do wymogów przyszłości. Dlatego inwestujemy w całkowicie elektryczną platformę VAN.EA, a tym samym w transformację, mającą nam zapewnić pozycję lidera na rynku aut elektrycznych. Tym samym zabezpieczamy też długoterminowe perspektywy istniejących zakładów Mercedesa w Europie – powiedział Mathias Geisen, szef Mercedes-Benz Vans.