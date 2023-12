4 nowe śmigłowce za blisko 170 mln zł. Nowy bat na piratów

Podczas konferencji podsumowującej projekt "Bezpieczniej na drogach - lotniczy nadzór nad ruchem drogowym" policjanci pochwalili się swoimi nowymi zakupami. – Ten projekt jest największym, który Komenda Główna Policji zrealizowała dotychczas w ramach środków europejskich.To blisko 170 mln zł na zakup 4 śmigłowców Bell-407GXi – powiedziała Zastępca Dyrektora Biura Finansów KGP Małgorzata Kubicka.

– Do tej pory dwa Belle-407GXi stacjonowały w Warszawie, a jeden w Poznaniu. Teraz tego typu śmigłowce eksploatowane będą również w Szczecinie, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie. Zakupione w ramach projektu śmigłowce wyposażone są w dodatkowy zbiornik paliwa, co umożliwi lotnikom pokonanie około 700 km, czyli tym samym zdecydowanie zwiększy ich obszar działania, a ponadto podczas realizacji np. zadań patrolowych pozwoli na utrzymanie maszyny w powietrzu nawet powyżej 3,5 h – powiedział naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP, inspektor pilot Robert Sitek.

Nowe śmigłowce dla policji: najpierw rejestracja, potem służba

Po zakończeniu procesu rejestracji śmigłowce zostaną wykorzystane przez policję do różnorodnych zadań. Nowy sprzęt będzie więc uczestniczył m.in. w monitorowaniu ruchu drogowego na głównych trasach i w miastach, będzie wykorzystywany także podczas działań skierowanych przeciw nielegalnym wyścigom. Załogi śmigłowców będą też dokumentować miejsca wypadków oraz wspierać akcje pościgowe za sprawcami przestępstw drogowych i kryminalnych.

Policja wykorzystuje śmigłowce jednak nie tylko do działań patrolowo-obserwacyjnych, ale także do zabezpieczenia imprez masowych, poszukiwań osób zaginionych, pościgów za przestępcami czy do transportu organów. Operacje lotnicze realizowane były zarówno w dzień, jak i w nocy, w tym przy wykorzystaniu gogli noktowizyjnych NVG.