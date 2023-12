Rewolucja asystenta głosowego. W tle sztuczna inteligencja

Targi CES 2024 w Las Vegas to między innymi czas zapowiedzi nowości u Mercedesa. Prezentacja będzie dotyczyła nie tylko prototypu całkowicie elektrycznej klasy G, ale też konceptu zeroemisyjnego CLA, w którym zasięg ma wynieść nawet do 750 kilometrów. To jednak dopiero wierzchołek góry lodowej.

Fani nowoczesnych technologii z pewnością zwrócą uwagę głównie na nowoczesny system operacyjny niemieckiego producenta. Mercedes obiecał bowiem, że nowy wirtualny asystent będzie wykorzystywał sztuczną inteligencję, by interakcja była bardziej naturalna. Sam dyrektor generalny marki, Ola Källenius, zapowiedział także obecność cech empatycznych:

Mercedes-Benz na nowo odkrywa cyfrowe doświadczenia podróżujących. Wykorzystując sztuczną inteligencję, chcemy zapewnić interakcję z Wirtualnym Asystentem MBUX na ludzkim poziomie. Obejmuje to empatyczne cechy, które współgrają ze stylem jazdy i nastrojem kierowcy. To podejście w połączeniu z naszą wewnętrzną architekturą MB.OS zdefiniuje przyszłość cyfrowego luksusu.

Mercedes: rewolucja na rynku asystentów głosowych

To jednak nie wszystko: producent zapowiedział także, że nie tylko merytoryka i "charakter" asystenta głosowego ulegną zmianie. Nowości nadchodzą także w aspektach… wizualnych. Graficznie Mercedes obiecuje wykorzystanie popularnego silnika do gier od Unity Technologies. Szykuje się więc prawdziwa rewolucja na rynku asystentów głosowych.