Nowe NIO ET9: Porsche, BMW i Mercedes mogą czuć niepokój?

Podczas imprezy NIO Day 2023 miejsce miała oficjalna premiera modelu ET9, czyli flagowego pojazdu elektrycznego tej coraz lepiej rozpoznawalnej chińskiej marki. ET9 zostało naszpikowane najnowszymi rozwiązaniami, ciekawie wygląda, ma przepastne wnętrze, dobre osiągi i funkcję superszybkiego ładowania. Nowy model mierzy 5325 mm długości, 2016 mm szerokości i 1620 mm wysokości, a rozstaw osi jest równie potężny, bo wynosi aż 3250 mm.

Model ET9 dostał cztery osobne fotele. Wiadomo, musi być wygodnie. Wnętrze "Executive Bridge" oferuje m.in. wielofunkcyjny składany stolik dla tylnych pasażerów, który można na dodatek regulować pod dowolnym kątem. Tylne siedzenia ET9, wyposażone w 24 samodzielnie opracowane i opatentowane rozwiązania (!), oferują maksymalny kąt regulacji oparcia wynoszący 45 stopni, siedziska o szerokości 582 mm oraz 11 możliwości regulacji. Dodatkowo, za pomocą jednego kliknięcia można aktywować 7 elektrycznych blend przeciwsłonecznych.

Nowe NIO ET9: aż 525 patentów. Nie ma żartów!

W ramach prac nad ET9 NIO zgłosiło aż 525 patentów. I tak, układ SkyRide łączy w sobie trzy funkcje: steer-by-wire, tyle koła skrętne i aktywne zawieszenie. To rozwiązanie pozwala na utrzymanie wyjątkowych wrażeń z jazdy nawet w trudnych warunkach drogowych, a jak dodatkowo twierdzi w swoich materiałach NIO – jazda ET9 ma przypominać poruszanie się po idealnie płaskiej powierzchni. Trzymamy za słowo.

NIO ET9 dysponuje architekturą Full-Domain 900 V, oferuje moc ładowania na poziomie do 600 kW (!) i prąd ładowania do 765 A. Dzięki funkcji ultra-szybkiego ładowania już w 5 minut można zwiększyć zasięg o 255 km (trzeba "tylko" mieć odpowiednią ładowarkę…). Łączna moc ma sięgać 707 KM, a bateria ma mieć łącznie 120 kWh. Ciekawostka: NIO ET9 dostaje funkcję szybkiej wymiany akumulatora, więc gdy baterie trakcyjne się rozładują, a pod ręką masz akurat specjalny punkt automatycznej wymiany ogniw, to możesz je łatwo wymienić. Ma to trwać jakieś trzy minuty.

Nowe NIO ET9: kiedy w Europie? Na razie tylko Chiny…

Sterujący pracą ET9 komputerowy układ Adam 2.0 korzysta z autorskiego procesora (chipset) NIO i obsługuje m.in. cyfrowy kokpit, inteligentne podwozie, jazdę autonomiczną i napęd. Jak chwali się producent, NIO ET9 został zaprojektowany zgodnie z… normami bezpieczeństwa lotniczego. ET9 oferuje więc tzw. redundantne (zdublowane) systemy bezpieczeństwa w siedmiu kluczowych obszarach (m.in. hamowanie, zarządzanie energią), co z kolei ma stanowić punkt odniesienia w dziedzinie bezpieczeństwa.

NIO ET9 można już zamawiać w Chinach w ramach przedsprzedaży, a planowany termin dostaw to pierwszy kwartał 2025 roku.