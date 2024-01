Porsche depcze po piętach Rimacowi. Wyścig zbrojeń trwa

Wyścig zbrojeń w świecie elektryków trwa. Kierowca rozwojowy Porsche Lars Kern uzyskał czas okrążenia 7:07,55 min w przedprodukcyjnej i nienazwanej jeszcze wersji Taycana. To wynik aż o 26 sekund lepszy względem jego wcześniejszego osobistego rekordu z sierpnia 2022 r., kiedy to Kern kierował Porsche Taycan Turbo S z pakietem Performance. No i najważniejsze: tym wynikiem Porsche zbliżyło się do Rimaca na zaledwie 2,5 sekundy, a zakładamy, że nie jest to jeszcze ostatnie słowo marki z Zuffenhausen.

– Dwadzieścia sześć sekund to w sporcie motorowym połowa wieczności. Lars "wykręcił" na północnej pętli sensacyjny czas 7:07,55 min, stawiając Porsche Taycana w tej samej lidze, co elektryczne hipersamochody– powiedział Kevin Giek, szef linii modelowej Taycan. – Co nie mniej imponujące, na kilku kolejnych okrążeniach Lars uzyskał prawie taki sam czas – cieszy się Giek.

Nagranie z przejazdu pokazane zostanie w marcu. Czy wtedy dowiemy się więcej o nowej wersji Taycana?

W trakcie testów na północna pętla Nürburgringu została zamknięta dla innych aut. –Cisnąłem, ile tylko się dało, to wszystko, co mogłem uzyskać – skomentował Kern. W celu zapewnienia bezpieczeństwa samochód został wyposażony zgodnie z przepisami w klatkę bezpieczeństwa oraz wyścigowe fotele.

Poza tym, jeśli porównamy czas przejazdu z poprzednim rekordem z Porsche Taycan Turbo S z 2022 r., to nowy model okazał się znacznie szybszy w zasadzie w każdej sekcji toru. Przy wejściu do Schwedenkreuz nowy model osiągnął prędkość o ponad 25 km/h wyższą, a ci, którzy Nordschleife znają dobrze, będą wiedzieć, że jest to niemal przepaść. Różnica jest jeszcze bardziej widoczna, jeśli uświadomimy sobie, że gdy Kern teraz przekraczał linię mety, to w tym samym czasie w trakcie poprzedniego przejazdu Taycanem Turbo S znajdował się aż o… 1,3 km dalej. Czyli mniej więcej w okolicach sekcji Antoniusbuche. Na 20,8-kilometrowej pętli to przepaść – cieszą się w Porsche. Ale czy uda się pokonać Rimaca? To się dopiero okaże. W każdym razie nagranie z kamery pokładowej ukazujące pełne okrążenie ma zostać opublikowane w połowie marca.