Reklama

Zenvo Automotive to duński producent wyjątkowych bolidów, a model Aurora stanowi dla niego początek nowej ery z zupełnie nowym designem i bezkompromisowym podejściem do osiągów. Nazwę zawdzięcza pięknemu rzadkiemu zjawisku świetlnemu Aurora Borealis i jest następcą linii supersamochodów TS Zenvo, których produkcja została zakończona w ubiegłym roku. Aurora dostępna będzie w dwóch wariantach: przeznaczonym na tor Agil oraz drogowym Tur, z których każdy został opracowany zgodnie z filozofią, która mówi, że "forma podąża za funkcją".

Zenvo Aurora – bolid bez kompromisów

Reklama

Auto zostało zaprojektowane na nowej modułowej konstrukcji monocoque ZM1 firmy Zenvo, opracowanej we współpracy z Managing Composites, ekspertami od struktur karbonowych. Jego sercem jest umieszczony centralnie 6,6-litrowy silnik V12 z czterema turbosprężarkami dostarczany przez Mahle Powertrain. Osiąga on moc 1250 KM i kręci się do 9800 obr./min. W wariancie torowym Agil współpracuje on z jednym silnikiem elektrycznym, który wraz z elektronicznym mechanizmem różnicowym zintegrowany jest z 7-biegową skrzynią. Elektryk dostarcza dodatkowe 200 KM, a łączna moc układu to 1450 KM i 1400 Nm moment obrotowego, które trafiają na koła tylne.

Wersja Tur dodaje dodatkowe dwa silniki elektryczne z przodu (po jednym przy każdym kole), zapewniając oszałamiającą moc systemową 1850 KM, moment obrotowy 1700 Nm i napęd na obydwie osie. Według Zenvo mamy tu do czynienia z najmocniejszym układem z silnikiem V12, jaki kiedykolwiek zamontowano w samochodzie drogowym. Efekt to niesamowite przyspieszenie do setki w 2,3 s oraz prędkość maksymalna 450 km/h. Zenvo podaje, że Aurora Tur do 300 km/h będzie przyspieszać w 9 s, a do 400 km/h w 17 s!

Wersja torowa Agil z racji mniejszej mocy ma minimalnie gorsze osiągi – 2,5 s do setki i 365 km/h prędkości maksymalnej. Do 200 km/h rozpędza się w 4,6 s , a do 300 km/h w 10 s.

Zenvo Aurora – uosobienie mocy

Obydwa warianty różnią się także pod względem stylistycznym. Torowy Agil jest bardziej surowy, został wyposażony w aktywną aerodynamikę podwozia i tylne skrzydło z funkcją hamulca pneumatycznego. "Podwozie i komponenty Aurory są dziełami sztuki i podjęliśmy bardzo zdecydowaną decyzję, że nie chcemy ukrywać tych szczegółów pod monolityczną konstrukcją. To jest jak złożony zegarek lub szkieletowa architektura motocykla, gdzie wewnętrzne działanie jest fascynującą częścią i chcieliśmy zaprezentować jak najwięcej podwozia, silnika i zawieszenia” – mówi Christian Brandt, główny projektant modelu. Około 70 procent monocoque węglowego pozostaje odkryte, w tym zintegrowane przednie i tylne ramy pomocnicze, a wnętrze ma bardzo minimalistyczną formę z dużymi połaciami karbonu, techniczną tapicerką siedzeń i pozbawione jest luksusowych dodatków. Całość skoncentrowana jest na osiągach i przyjemności z jazdy. Autora Agil waży niespełna 1300 kg i porusza się na magnezowych kołach z centralną śrubą, na które nawleczono opony Michelin Pilot Sport Cup 2 lub Cup 2R w rozmiarze 265/35 R20 z przodu i 325/30 R21 z tyłu.

Tur stawia na elegancję i komfort niezbędny podczas poruszania się po zwykłych drogach, choć i on na pierwszy rzut oka zdradza potężny potencjał. Dynamiczna linia nadwozia ze specjalnie ukształtowanymi kanałami przepływu powietrza, w tym aktywnymi w tylnej części sprawia nawet, że Tur może pochwalić się niższym współczynnikiem oporu powietrza niż jego torowy brat. Tu standardem są koła aluminiowe w takim samym rozmiarze jak w wersji Agil i z oponami Michelin Pilot Sport Cup 2. Do tego został wykończony, jak na luksusowe Gran Turismo przystało, skórą, chromem i karbonem. Tur waży około 150 kg więcej.

Zenvo Aurora – kiedy na rynku, jaka cena

Producent zapowiada rozpoczęcie limitowanej produkcji w Præstø w Danii pod koniec 2025 roku i dostaw w roku następnym. Do klientów ma trafić 50 sztuk każdej wersji. Producent nie podał oficjalnych cen, ale bazując na poprzednim jego bolidzie TSR-S można oczekiwać, że będą to kwoty nie niższe niż 1,5-1,6 mln dolarów za sztukę.