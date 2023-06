Reklama

Mercedes-AMG C 63 S E Performance – za tą długą nazwą kryje się limuzyna i kombi z piekła rodem. Napędza je układ hybrydowy plug-in z techniką podkradzioną ze świata F1.

Na potrzeby C 63 S E Performance inżynierowie AMG elektryczność wykorzystali do wyniesienia osiągów Klasy C na nieznany dotąd poziom. Oto szczegóły…

Mercedes-AMG C 63 S E Performance już w Polsce, jaki silnik?

Mercedes-AMG C 63 S E Performance pod maską skrywa zamontowany wzdłużnie 2-litrowy silnik turbo o mocy 476 KM (238 KM z 1 litra pojemności!). To najmocniejszy seryjnie produkowany czterocylindrowiec na świecie. Silnik elektryczny rozwija moc 204 KM i został umieszczony na tylnej osi, zintegrowany we wspólny moduł z elektrycznie sterowaną dwubiegową przekładnią oraz elektronicznie sterowanym tylnym mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu. Eksperci określają ten układ mianem hybrydy P3.

Również wysokowydajny litowo-jonowy akumulator AMG HPB (High Performance Battery) znajduje się z tyłu, nad tylną osią. Urządzenie ma pojemność 6,1 kWh i dostarcza silnikowi elektrycznemu 70 kW mocy ciągłej i 204 KM mocy szczytowej (przez 10 sekund). Niewielka waga – zaledwie 89 kg – skutkuje bardzo wysoką gęstością mocy – 1,7 kW/kg, podczas gdy konwencjonalne akumulatory bez bezpośredniego chłodzenia ogniw osiągają około połowę tej wartości. Zasięg w trybie elektrycznym to 13 km. Jazda w 100 proc. EV jest możliwa do prędkości 125 km/h. Jednak w tym przypadku podróżowanie bez emisji i hałasu schodzi na drugi plan, pierwsze skrzypce grają osiągi.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance to hybryda o ogromnej mocy, jakie przyspieszenie?

C 63 S E Performance uzbrojony w hybrydę zapewnia kierowcy potęgę 680 KM mocy systemowej i 1020 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie od zera do 100 km/h zajmuje zaledwie 3,4 s (limuzyna i kombi). To wartości znane ze świata supersamochodów dostępne za kierownicą praktycznego auta, którego masa przekracza 2,1 tony! Z listy opcji można wybrać pakiet kierowcy AMG, który prędkość maksymalną przesuwa z 250 km/h do 280 km/h (sedan) i 270 km/h (kombi).

Panowanie nad bestią ma zapewnić m.in. zmienny napęd na cztery koła AMG Performance 4MATIC+. Mechaniczne połączenie w tym układzie oznacza, że napęd 4x4 jest tu zawsze dostępny: jeśli tylne koła nagle złapią poślizg, moc silnika elektrycznego zostaje skierowana także do przednich kół. Jeśli poziom energii w akumulatorze osiągnie minimum lub pojawi się potrzeba większej mocy, wówczas system sterowania automatycznie aktywuje tryb jazdy Comfort i uruchomi silnik spalinowy. Do tego jest jeszcze zawieszenie AMG Ride Control ze stalowymi sprężynami i adaptacyjnym systemem tłumienia oraz skrętna tylna oś. Węglowo-ceramiczne hamulce można dobrać z listy opcji.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance i standardowe wyposażenie

Standardowe wyposażenie C 63 S E Performance obejmuje m.in. w pełni zmienny napęd na wszystkie koła AMG Performance 4MATIC+ z trybem Drift, skrętną tylną oś oraz osiem programów jazdy AMG, 20-calowe alufelgi, ogumienie w mieszanych rozmiarach, system informacyjno-rozrywkowy MBUX z charakterystycznymi dla AMG funkcjami i grafikami, kierownicę AMG Performance, reflektory Digital Light oraz pakiet parkowania z zestawem kamer 360°.

Mercedes C 63 S E Performance AMG Edition 1, perła w limitowanej serii

Mercedes jak zwykle dba o wyjątkowość, stąd przez krótką chwilę będzie dostępna w pełni wyposażona wersja AMG Edition 1 (limuzyna i kombi).Tylko dla niej zarezerwowano specjalne połączenie dodatków, obejmujące lakier alpejska szarość Manufaktur, 20-calowe kute obręcze AMG z pięcioma podwójnymi ramionami w kolorze matowej czerni. Ich czerwone ranty nawiązują do kolorystyki kół oficjalnego samochodu medycznego F1 FIA.

Seria AMG Edition 1 to także pakiet aerodynamiczny AMG, który ma poprawiać stabilność przy wysokich prędkościach. Obejmuje m.in. większy przedni spojler, przeprojektowane panele podłużnic i dodatkową płytę dyfuzora. Limuzynę wykańcza spojler na pokrywie bagażnika. Powiązania z wyścigami podkreślają pakiety AMG Night I i II.

Mercedes C 63 S E Performance AMG Edition 1 - wnętrze

Wnętrze Mercedesa C 63 S E Performance AMG Edition 1 to mistrzowski koncert dekoratorów. Fotele AMG Performance są obite czarną skórą nappa Exclusive z czerwonymi przeszyciami i wytłoczonymi emblematami AMG na przednich zagłówkach. Do tego są czerwone pasy bezpieczeństwa oraz elementy ozdobne AMG z włókna węglowego, z czerwoną nicią. Kierownica AMG Performance jest obszyta skórą nappa i mikrofibrą z czerwonymi aplikacjami. Szpanu dopełniają listwy progowe z podświetlanym na czerwono napisem AMG.

Mercedes-AMG C 63 S E Performance i cena?

Mercedes-AMG C 63 S E Performance limuzyna kosztuje od 539 200 zł, a kombi – od 545 900 zł. Limitowna seria C 63 S E Performance AMG Edition 1 jest droższa o 85 tys. zł. Poza tym cenę najpotężniejszej Klasy C łatwo podbić o 83 tys. zł. Wystarczy zamówić takie frykasy z listy dodatków:

Pakiet AMG Carbon dla nadwozia: 16 981 zł

Pakiet aerodynamiczny AMG: 10 074 zł

Pakiety AMG Night i AMG Night II: 5469 i 3166 zł

Pakiet AMG Premium Plus (m.in. dach panoramiczny, system nagłośnienia Burmester 3D surround, wyświetlacz head-up, reflektory Digital Light z funkcją projekcji): 20 781 zł

Pakiet foteli AMG Performance Advanced: 12 376 zł

Pakiet asystenta jazdy Plus: 13 988 zł

AMG Real Performance Sound: 3166 zł

Mercedes-AMG C 63 S E Performance, dane techniczne, osiągi, wymiary

Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Systemowa maksymalna moc 500 kW (680 KM) Systemowy maksymalny moment obrotowy 1020 Nm Silnik spalinowy 2.0 R4 z elektrycznie wspomaganą turbosprężarką Pojemność skokowa 1991 ccm Maksymalna moc, silnik spalinowy 350 kW (476 KM) przy 6750 obr./min Maksymalny moment obr., silnik spalinowy 545 Nm przy 5250-5500 obr./min Maksymalna moc, silnik elektryczny 150 kW (204 KM) Maksymalny moment obr., silnik elektryczny 320 Nm