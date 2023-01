Reklama

Mercedes wymyślił sobie, że skupi się na rozwoju linii luksusowych modeli samochodów oraz submarek. Jednocześnie niemieccy inżynierowie pracują nad przejściem na napędy całkowicie elektryczne. I okazuje się, że transformacja przynosi efekty, które w czasach szalejącej inflacji i kryzysu mogą imponować. Liczby najlepiej oddają sytuację…

Łącznie w 2022 roku zarejestrowano w Polsce niemal 93 tys. aut z wyższej półki, o 3,5 proc. więcej w porównaniu z 2021 (89,8 tys. egz.). Zresztą zeszłoroczny wynik jest historycznym rekordem. Analitycy instytutu Samar zauważają, że samochody premium i luksusowe nie sprzedawały się tak dobrze nawet przed wybuchem pandemii. Lwią cześć rynku zdobył Mercedes – nowe numery rejestracyjne dostało ponad 20 tys. samochodów osobowych z gwiazdą na masce. To o 5 proc. więcej niż rok wcześniej, przy czym cały rynek marek premium wzrósł o 2,4 proc. Do tego rekordowy poziom rejestracji nowych samochodów zapewnił Mercedesowi siódmą pozycję w top 10 najpopularniejszych marek.

Mercedes GLC hitem w Polsce, nowy SUV popularniejszy od GLE

Światowy hit, Mercedes GLC był też najchętniej wybieranym modelem w Polsce – debiutujący w 2022 roku SUV skusił 3748 kierowców. Drugie miejsce w rankingu popularności zajął GLE – 2990 szt. Podium uzupełniła klasa C - 2187 egz.

Polska kluczowa dla Mercedesa, szybuje sprzedaż Maybacha, klasy G i klasy S

– Miniony rok daje Mercedesowi w Polsce liczne powody do zadowolenia: jesteśmy kluczowym rynkiem w regionie, siódmym co do wielkości w Europie i czternastym na świecie. Choć zakłócenia w dostępności komponentów w 2022 roku ograniczyły nasz potencjał, to wzrośliśmy w segmentach, na których się koncentrujemy czyli w samochodach luksusowych oraz elektrycznych – powiedział Wolfgang Bremm von Kleinsorgen, dyrektor generalny klastra Mercedes-Benz na Europę Środkowo-Wschodnią.

Sensacyjne wyniki w Polsce odnotowały luksusowe submarki koncernu, czyli Mercedes-AMG i Mercedes-Maybach oraz dwa modele, które na dobrą sprawę mogły by stanowić osobną markę, czyli terenowa klasa G i limuzyna klasy S. Polacy w zeszłym roku zarejestrowali niemal 3,5 tys. tych aut wartych fortunę (przykładowo Mercedes-Maybach S 680 z silnikiem V12 kosztuje ponad 1,3 mln zł). To aż 17 proc. całej sprzedaży firmy i to mimo ograniczonej dostępności (brak półprzewodników, zerwane łańcuchy dostaw). Zwłaszcza klasa S przypadła do gustu – sprzedaż tej nawet 5,3-metrowej limuzyny poszybowała o 18 proc.

– O znakomitej pozycji naszych topowych linii najlepiej świadczy fakt, że Polska jest trzecim co do wielkości europejskim rynkiem sprzedaży dla Klasy S oraz drugim dla modeli Mercedes-Maybach. Jeśli chodzi o Klasę G jesteśmy 3 rynkiem, a w maszynach Mercedes-AMG, plasujemy się na piątym miejscu na Starym Kontynencie. Jesteśmy dumni z tych wyników w Polsce i jednocześnie mamy świadomość odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa – niezmiennie chcemy produkować najbardziej pożądane samochody świata. W przyszłość patrzymy jednak z optymizmem, a w 2023 roku już zapowiadamy kolejne fascynujące nowości Mercedesa, AMG i pierwszego elektrycznego Maybacha – zdradził Wolfgang Bremm von Kleinsorgen.

Nowy Mercedes klasy E i pierwszy elektryczny Maybach, premiery w 2023 roku

Elektryczny Maybach? Nie, tu nikt nie żartuje. W obliczu 2035 roku i zakazu produkcji aut spalinowych niemiecki koncern inwestuje we własne ogniwa, silniki elektryczne, oprogramowanie oraz platformy elektryczne. Do 2030 roku Mercedes zamierza przejść na napędy wyłącznie elektryczne wszędzie tam, gdzie pozwolą na to warunki rynkowe. Elektryki i hybrydy plug-in spod znaku trójramiennej gwiazdy już mają wzięcie wśród polskich kierowców. W 2022 roku zarejestrowano nad Wisłą 1517 hybryd plug-in oraz 857 w pełni elektrycznych Mercedesów. To ponad 11 proc. całej sprzedaży marki i o 13 proc. więcej niż w 2021 r. Przy tym analitycy zauważają, że Mercedes dostarczył najwięcej zelektryfikowanych aut osobowych wśród wszystkich marek w Polsce. Listę najpopularniejszych elektrycznych modeli z gamy Mercedes-EQ otwiera kompaktowy SUV EQA (254 szt.). Za nim uplasował się nieco większy model EQB (157 szt.), zdolny przewieźć nawet 7 osób. Trzecim najchętniej wybieranym modelem okazała się biznesowa limuzyna EQE (144 szt.).

W 2023 roku Mercedes wierzy w siłę nowego elektrycznego SUV-a z gwiazdą, modelu EQE. Jednak najważniejszą premierą będzie zupełnie nowa klasa E z nową odsłoną systemu informacyjno-rozrywkowego MBUX. Z kolei światem luksusu ma wstrząsnąć pierwszy model Mercedes-Maybach w 100 proc. na prąd – EQS SUV.

Mercedes synonimem luksusu, 1100 Maybachów miesięcznie hitem w Chinach

Na świecie Mercedes w 2022 roku dostarczył ponad 2 mln samochodów osobowych. W tym modele zelektryfikowane xEV (hybrydy plug-in i BEV, w tym auta marki smart) stanowiły 319 200 sztuk ( o 19 proc. lepiej r/r). Na zakup osobowego Mercedesa z napędem całkowicie elektrycznym zdecydowało się niemal 118 tys. osób, ponad dwukrotnie więcej niż w 2021 r. Jeśli uwzględnić smarty, blisko co drugi samochód Mercedes-Benz Cars z napędem xEV był w pełni zasilany prądem (44 proc.).

W światowej sprzedaży wrażenie robią wyniki dotyczące samochodów z segmentów Top-End Luxury (ang. topowy luksus). Pierwsze skrzypce grały tu maszyny Mercedes-AMG (wzrost o 28 proc.) i Mercedes-Maybach (plus 25 proc.) oraz terenowa klasa G (lepiej o 15 proc.). W całym ubiegłym roku Mercedes-Maybach zanotował rekord sprzedaży – na drogi wyjechało 21 600 samochodów ociekających luksusem. Największym wzięciem auta cieszyły się w Japonii, Korei Południowej, na Bliskim Wschodzie oraz w Chinach, gdzie co miesiąc dostarczano ponad 1100 luksusowych aut z logo Maybacha.