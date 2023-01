Reklama

Mercedes podczas technologicznych targów CES w Las Vegas miał się czym chwalić. Prosto z Niemiec dostarczono niezwykły koncept Vision EQXX, który na jednym ładowaniu zapewni nawet 1200 km zasięgu (średnie zużycie to ledwie 8,3 kWh na 100 km).

Mercedes zapowiedział także budowę własnej globalnej sieci ładowania o dużej mocy, upowszechnienie technologii zautomatyzowanej jazdy poziomu 3. w Niemczech i dwóch stanach USA oraz nawiązanie współpracy z Apple Music i Universal Music Group, by znacząco poprawić poziom rozrywki na pokładzie samochodu. Targi w Las Vegas to również dobre miejsce, by spotkać się z jednym z najważniejszych menedżerów w koncernie. Markus Schafer pełni funkcje członka zarządu koncernu oraz dyrektora ds. technologii, rozwoju i zakupów. To jeden z orędowników elektryfikacji.

Mercedes stawia na samochody elektryczne, silniki spalinowe czeka śmierć w 2035 roku?

Nie wszyscy producenci samochodów z tak dużym entuzjazmem podchodzą do elektryfikacji przekonując, że są także alternatywne drogi rozwoju. Przed uzależnieniem od kilku krajów (głównie Chin) przestrzegał m.in. Oliver Zipse, dyrektor generalny BMW. Akio Toyoda, kierujący Toyotą od dawna przekonuje, że stawianie wyłącznie na jedną elektryczną kartę jest błędem – w ocenie szefa japońskiego koncernu to wodór ma przyszłość.

Okazuje się, że w Mercedesie nie podzielają obaw konkurentów. Markus Schafer przekonywał w rozmowie z dziennik.pl, że od elektryfikacji nie ma już odwrotu.

Mercedes nie wróci do benzyny i diesla, inwestuje we własne ogniwa, silniki elektryczne...

– Zdecydowaliśmy się na rozwój samochodów elektrycznych w ramach strategii – wyłącznie elektryczne. Podjęliśmy decyzję i nie wrócimy do napędów spalinowych – powiedział nam Schafer. – Obecne inwestycje w konwencjonalne silniki są już ograniczane na rzecz rozwoju i produkcji ogniw, własnych silników elektrycznych czy prac nad własnym oprogramowaniem. Od 2025 r. każda nowa platforma będzie elektryczna. Elektryczny transport to przyszłość. Elektryczne vany to przyszłość. To na tym koncentrujemy naszą uwagę. W najbliższych latach skupimy się zwiększeniu efektywności naszych samochodów - m.in. na ograniczeniu zużycia energii oraz skróceniu czasu ładowania. W ciągu najbliższych miesięcy pokażemy jeszcze sporo nowości – zapowiedział.

1200 km zasięgu to jeszcze nic! Mercedes buduje własną sieć ładowarek o mocy 350 kWh

Jednak sama produkcja aut elektrycznych i rozwój oprogramowania to nie wszystko. Bardzo istotna jest także eksploatacja aut z naciskiem na wydajne i wygodne ładowanie. W ramach programu Mercedes Me Charge dostępna jest już sieć miliona punktów ładowania. Dla koncernu to jednak za mało. Stąd bardzo istotny krok, by uruchomić własną sieć ładowania o wysokiej mocy w ramach strategii Ambition 2039. Markus Schafer zapowiedział uruchomienie aż 10 tys. ładowarek w wielu miejscach świata (w czołówce Chiny, Europa i USA). W samych Stanach Zjednoczonych do zrealizowania jest aż 800 nowych projektów z ponad 2,5 tys. punktów.

Mercedes da kierowcom swoich samochodów opcje niedostępne dla innych

– Wystarczy skorzystać z pokładowej nawigacji w samochodzie, by wyznaczyła najdogodniejszą trasę z uwzględnieniem punktów ładowania i możliwości rezerwacji (nie tracić czasu w kolejce). Dla klientów Mercedesa będą dodatkowe opcje niedostępne dla innych – zapowiedział Schafer. – Oczywiście otwieramy się także na inne marki samochodów elektrycznych, by można było je ładować w naszej sieci. Starannie dobieramy także lokalizacje hubów w pobliżu obiektów gastronomicznych i innych punktów. Kierujemy się także bezpieczeństwem, by nasze huby znajdowały się w najdogodniejszych miejscach z monitoringiem i kamerami. Tam, gdzie to możliwe będą także zadaszone i wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. Dbamy także o pozyskanie energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych. To będzie ładowanie premium nie tylko w Ameryce. Jeszcze w tym roku uruchomimy pierwsze lokalizacje w Europie. Stawiamy na ładowarki o mocy 350 kW, które po aktualizacji będą jeszcze mocniejsze i wydajniejsze. Chcemy zapewnić naszym klientom jak najkrótszy czas ładowania – dodał.

Rozwój własnej sieci ładowania to bez wątpienia ciekawy krok, który może budzić obawy o przyszłość projektu, w który Mercedes zaangażował się wraz z innymi producentami samochodów. Trudno nie wspomnieć o Ionity, w którym Mercedes jest jednym z kluczowych członków.

Mercedes zapowiada niższe stawki za ładowanie

– Mercedes jest członkiem sojuszu Ionity. I będzie dalej. Budowa nowej sieci wcale nie znaczy przerwania obecnego partnerstwa – wyjaśnił Schafer. – Priorytetem jest jednak dla nas budowa własnej sieci. To oznacza większe benefity jak choćby zdalne rezerwacje czy niższe stawki za ładowanie dostępne tylko dla klientów Mercedesa. To nasi klienci otrzymają priorytet. Własna sieć to biznes, który wymaga dużych inwestycji i utrzymania wysokiej stabilności. Wymaga także porozumień z różnymi operatorami sieci. Zapewniam, że bardzo przyspieszyliśmy prace w tej kwestii. Duży postęp osiągnęliśmy m.in. w Europie. Wkrótce ogłosimy pierwsze szczegóły co do lokalizacji i partnerstwa. Pierwsze otwarcie nowego hubu Mercedesa w Europie będzie jeszcze w tym roku. Do tego czasu powstrzymujemy się jednak od szczegółowych informacji odnośnie do miejsca i partnerów – wyjaśnił.