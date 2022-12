Reklama

Mercedes wybrał Polskę. W Jaworze za kwotę 1,3 mld euro (ponad 6,1 mld zł) zbuduje nową fabrykę elektrycznych samochodów dostawczych. Jednocześnie będzie to pierwsza w historii Polski fabryka aut Mercedesa. Przedstawiciele niemieckiej firmy w sprawie tej inwestycji zawarli porozumienie z polskim rządem.

Jawor zostanie też pierwszą na świecie fabryką samochodów Mercedesa, która wyprodukuje wyłącznie elektryczne dostawczaki. Będą to duże zamknięte furgony zbudowane w oparciu o zupełnie nową platformę VAN.EA (MB Vans Electric Architecture).

Mercedes zbuduje w Jaworze fabrykę samochodów, to rekordowa inwestycja

Inwestycję Mercedesa można nazwać rekordową. Dla porównania Volkswagen w fabrykę Craftera we Wrześni zainwestował 800 mln euro (3,8 mld zł). Nowy zakład Stellantis w Gliwicach to koszt na poziomie 280-300 mln euro (1,4 mld zł). Z kolei Polska Agencja Inwestycji i Handlu wyliczyła, że w 2021 roku zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce ponad 3,5 mld euro. To o 800 mln euro więcej niż przed rokiem i o 700 mln euro więcej niż w rekordowym dotąd 2019 r. Największymi inwestorami byli: Korea Południowa, Niemcy i USA.

Nowa fabryka Mercedesa będzie kosztować ponad 6,1 mld zł (WIDEO tylko u nas)

Nowa fabryka samochodów elektrycznych Mercedesa w Jaworze powstanie w latach 2023-2027 na działce położonej vis-à-vis już istniejącego zakładu silników i akumulatorów (do tej pory zainwestowano tam ok. 600 mln euro). Takie położenie pozwoli zaoszczędzić na transporcie akumulatorów trakcyjnych montowanych przecież kilkaset metrów dalej i pozwoli szybko reagować na zapotrzebowanie rynku. Do tego lokalizacja przy drodze ekspresowej S3 oraz w bliskim sąsiedztwie autostrady A4 z pewnością ułatwi logistykę związaną z dostawami podzespołów oraz eksportem gotowych samochodów elektrycznych na cały świat.

Inwestycja Mercedesa w nową fabrykę, to efekt wielkiego planu

Inwestycja Niemców na Dolnym Śląsku jest częścią wielkiego planu, który przewiduje całkowite przejście na samochody elektryczne. – Decyzja o wyborze Jawora to kolejny kamień milowy na drodze do elektromobilności. Ponadto musimy dostosować nie tylko nasze produkty, ale także cały łańcuch wartości - od zakupów przez produkcję i logistykę po sprzedaż - do wymogów przyszłości. Dlatego inwestujemy w całkowicie elektryczną platformę VAN.EA, a tym samym w transformację, mającą nam zapewnić pozycję lidera na rynku aut elektrycznych. Tym samym zabezpieczamy też długoterminowe perspektywy istniejących zakładów Mercedesa w Europie – powiedział Mathias Geisen, szef Mercedes-Benz Vans.

Kiedy ruszy produkcja samochodów Mercedesa w Jaworze? Będą nowe miejsca pracy

Wiadomo, że architektura VAN.EA posłuży za podstawę wszystkich elektrycznych samochodów dostawczych w średnich i dużych segmentach, które Mercedes wprowadzi na rynek od 2025 roku. Stąd można spodziewać się uruchomienia fabryki w Jaworze przynajmniej za 2-3 lata. Jednocześnie też ruszy rekrutacja ludzi na nowe miejsca pracy. W przyszłości ma tu znaleźć zatrudnienie ok. 2500 osób. - Perspektywa na najbliższe 5-10 lat jest bardzo dobra - stwierdził szef rządu.

Mercedes i Rivian, szybki związek i szybki rozwód z amerykańską firmą

Mercedes we wrześniu 2022 roku zawarł strategiczne partnerstwo z amerykańską firmą Rivian. Ogłoszono wówczas, że: Celem jest powstanie całkowicie nowego zakładu produkcyjnego dla pojazdów wyłącznie z napędem elektrycznym, dzięki wykorzystaniu istniejącej fabryki Mercedes-Benz w Europie Środkowo-Wschodniej. (…) Nowy zakład za kilka lat mają opuszczać duże elektryczne samochody dostawcze zarówno dla Mercedes-Benz Vans, jak i Rivian.

Teraz gruchnęła wieść, że po trzech miesiącach od podpisania umowy Rivian rezygnuje ze współpracy z Mercedesem i zamierza skupić się na własnej działalności. Producent ze Stuttgartu uważa, że odejście od partnerstwa nie wpłynie na jego plany związane z ekspansją samochodów elektrycznych i zwiększeniem produkcji w Europie. Nowa inwestycja w Jaworze jest tego dowodem.

Rivian to młody amerykański producent elektrycznych pikapów i samochodów elektrycznych działający od 2009 roku. Siedziba główna start-upu jest w Kalifornii. Jeśli chodzi o pojazdy dostawcze, to Rivian prowadził na rynek elektryczny model EDV zaprojektowany i skonstruowany we współpracy z Amazonem.