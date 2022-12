Odcinkowy pomiar prędkości namierza kierowców przed wjazdem do tunelu na zakopiance i na wyjeździe. Osiem żółtych kamer zamontowanych nad trasą od 11 listopada kontroluje prędkość w obu nawach o długości 2,06 km mieszczących jezdnie z dwoma pasami ruchu.

Sprawdziliśmy, jak nowy sprzęt spisał się po miesiącu od uruchomienia. Okazuje się system kamer zaskoczył kierowców i to mimo wyraźnego oznakowania.

Odcinkowy pomiar prędkości na zakopiance i 3 tys. mandatów w miesiąc

– Urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości zamontowane w tunelu trasy S7 od 12 listopada do 11 grudnia 2022 r. zarejestrowały 2926 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Na odcinku w kierunku Krakowa wpadło 2248 kierowców. W stronę Zakopanego kamery ujawniły 678 naruszeń.

Zdecydowana większość naruszeń – ponad 75 proc., dotyczy przekroczenia prędkości w najniższym progu pomiędzy 11 a 20 km/h więcej niż obowiązujące ograniczenie prędkości. 33 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość o co najmniej 50 km/h więcej niż obowiązujący w tunelu limit prędkości.

Odcinkowy pomiar prędkości na zakopiance, rekordzista pędził w tunelu 201 km/h

– Najwyższa zarejestrowana prędkość to 201 km/h. Z taką prędkością 25 listopada tunel pokonał kierujący Seatem. Sprawa jest w toku – powiedziała nam Niżniak. W przypadku tego kierowcy grozi mu maksymalny mandat 2500 zł i 15 punktów karnych, a w przypadku recydywy kara będzie podwójna.

W tunelu na zakopiance obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. Co oznacza, że jego pokonanie zgodnie z przepisami zajmie około minuty. Jeśli ktoś przejedzie ten odcinek szybciej musi liczyć się z mandatem.

Jakie ograniczenie prędkości w tunelu na zakopiance?

– System odcinkowego pomiaru prędkości, został zamontowany w tunelu na prośbę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Uzyskał też pozytywną opinię policji. Tego rodzaju rozwiązania przynoszą pozytywne efekty. Tam gdzie pracują odcinkowe pomiary prędkości obserwowany jest spadek liczby zdarzeń drogowych oraz ich negatywnych skutków – podkreśliła przedstawicielka GITD.

Nowy system OPP zainstalowany nad trasą S7 automatycznie określa czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca pojazdu, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Fotografie są przesyłane online do systemu centralnego CANARD.

Odcinkowy pomiar prędkości i tunel na zakopiance wśród najdłuższych w Polsce

Tunel na zakopiance w ciągu drogi ekspresowej S7 jest zaliczany do najdłuższych tego typu obiektów drogowych w Polsce. Przeprawa wydrążona pod górą Luboń Mały w Beskidzie Wyspowym posiada dwie komory (nitki), po jednej dla każdej jezdni, o długość 2058 m i wysokości 4,7 m. W obu nitkach wybudowano po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m oraz 3 m pas awaryjny, co daje możliwość realizacji trzeciego pasa ruchu w przyszłości. To też będzie oznaczało potrzebę dołożenia kolejnych czterech kamer odcinkowego pomiaru prędkości.

Odcinkowy pomiar prędkości cztery razy skuteczniejszy niż radar

Odcinkowy pomiar prędkości to najgroźniejsza i najbardziej wydajna broń GITD do walki z pirackimi wyczynami kierowców. Na podstawie liczby wystawianych mandatów można powiedzieć, że matematycznie to OPP – mimo mniejszej liczby lokalizacji – jest cztery razy skuteczniejszy od fotoradarów. Przy polskich drogach pracuje ponad 520 fotoradarów. Z kolei urządzenia OPP działają w 32 miejscach. Miesiąc temu do listy dołączyły kamery zamontowane w tunelu na zakopiance, w biegu trasy S7.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości w tunelu zakopianki? Bardziej bezwzględny niż fotoradary

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

– Kluczową zaletą tego rozwiązania jest możliwość wpływania na zachowania kierujących na dłuższym odcinku drogi niż ma to miejsce w przypadku fotoradarów. Z doświadczeń CANARD wynika, że w miejscach objętych nadzorem z wykorzystaniem OPP, liczba zdarzeń drogowych spada, a ruch się uspokaja – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Odcinkowy pomiar prędkości i kamery do kontroli, jak grzyby po deszczu w całej Polsce

Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu zakopianki to część wielkiego planu rozbudowy sieci do kontroli kierowców. Przypominamy, że urządzenia wykorzystywane do pomiaru średniej prędkości będą pilnować kierowców na wszystkich kategoriach dróg publicznych w Polsce. Lista obejmuje wybrane odcinki autostrad A1, A2 i A4. Do tego są też drogi krajowe m.in. odcinki dróg ekspresowych S7, S11 i S14 oraz 14 dróg wojewódzkich, 3 powiatowe i 1 droga gminna.

Łącznie pod nadzór nowych urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości trafi ok. 200 km tras. Miejsca montażu wskazali eksperci Instytutu Transportu Samochodowego. Niedawno informowaliśmy, że przy okazji rozbudowy system da nowe życie części nieużytkowanych bramownic starego systemu viaTOLL, który 1 grudnia 2021 roku został zastąpiony przez e-TOLL.

Odcinkowy pomiar prędkości na S7 to nowe sidła na kierowców

Na dobry początek odcinkowy pomiar prędkości ma wykorzystać dwie bramownice viaTOLL na ekspresowej S7. To trasa, która ciągnie się przez całą Polskę – od Gdańska po Rabkę-Zdrój. Pierwszy OPP zostanie zamontowany w biegu tej drogi za Warszawą – w okolicach miejscowości Białobrzegi położonej między Grójcem i Radomiem. Kamery do kontroli kierowców pojawią się w obu kierunkach.

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradach A1, A2 i A4

Najwięcej odcinkowych pomiarów prędkości, bo aż po 5 pojawi się na terenie województwa łódzkiego i podkarpackiego.

Po 4 zostanie zamontowanych w województwie lubuskim, mazowieckim i śląskim, 3 w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, po 2 na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, w województwie zachodniopomorskim, pomorskim i małopolskim, 1 OPP stanie na terenie województwa opolskiego.

Odcinkowy pomiar prędkości w przypadku autostrady A1 pojawi się w trzech lokalizacjach:

w województwie łódzkim - miejscowości Pomorzany / Bociany

woj. kujawsko-pomorskie - A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek

woj. pomorskie - A1 Peplin-Swarożyn

Odcinkowy pomiar prędkości na A2:

woj. wielkopolskie - A2 Konin, MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 to dwie lokalizacje:

woj. małopolskie - A4 Węzeł Balice - Węzeł Rudno

woj. dolnośląskie - A4 Kostomłoty - Kąty Wrocławskie

Gdzie odcinkowy pomiar prędkości, czyli lista 39 nowych lokalizacji

Po zamontowaniu nowych urządzeń w 39 lokalizacjach, CANARD będzie dysponował 73 OPP. A z ich wykorzystaniem kontrolowanych będzie ok. 400 km dróg. Wykaz 39 lokalizacji, które zostały wytypowane na postawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotowanej przez ITS:

Lp Województwo Miejscowość Lokalizacja Kategoria drogi Numer drogi 1 MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy DW719 od 24 km 400 m do 25 km 800 m (W)ojewódzka 719 2 MAZOWIECKIE Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Mazowiecki Natolin - Chrzanów Duży - Grodzisk Mazowiecki W 579 3 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta (K)rajowa 50 4 ŁÓDZKIE Pomorzany / Bociany Pomorzany / Bociany K A1 5 ŁÓDZKIE Pabianice S14 Dobroń-Pabianice Płn.- 75 km 300 m (bramka Viatoll) do 69 km 900 m K S14 6 ŁÓDZKIE Łódź Chocianowicka - Łaskowice (P)owiatowa 1120E 7 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica miasta K S7 8 ŁÓDZKIE Bychlew / Jadwinin Bychlew 6 - Jadwinin 16a W 485 9 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 10 PODKARPACKIE Nosówka ul. Dębicka odcinek 4 km P 1391 11 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 12 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 13 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 14 DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie Bierzów - Przylesie W 403 15 ZACHODNIOPOMORSKIE Piecnik - Nieradz Piecnik - Nieradz K 10 16 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151 17 LUBUSKIE Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie, Leśna 6 K 27 18 LUBUSKIE Sudoł - Radomia Sudoł - Radomia K 32 19 LUBUSKIE Chełmsko -Przytocznia 45+200 - 48+200 (skrzyżowanie na Rokitno) K 24 20 MAŁOPOLSKIE Węzeł Balice - Węzeł Rudno Węzeł Balice - Węzeł Rudno K A4 21 MAŁOPOLSKIE Kęty ul. Jana III Sobieskiego 1,3 km od ul. Partyzantów do ul. Kleparz P 22 ŚLĄSKIE Katowice Trasa Renców 28 W 902 23 OPOLSKIE Kietlice - Kilisino Kietlice - Kilisino W 416 24 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 25 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 26 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 27 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 28 LUBELSKIE Hrubieszów wjazd do miejscowości, od 46 km do 50 km 100 m W 844 29 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 30 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16 31 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 32 POMORSKIE Swarożyn A1 Peplin - Swarożyn 36 km 200 m do 26 km 000 m K A1 33 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 34 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo DW251 od 70 km do 63 km 800 m W 251 35 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 36 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D 37 LUBUSKIE Motylewo - Łupowo pikietaż: 29+350 do 37+750 W 132 38 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 39 PODKARPACKIE Nisko ul. Sandomierska K 77

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości? 10 stawek zależnych od widełek

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko śmiertelnego potrącenia pieszego. Do tego spotkanie z policją za tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Błyskawiczna utrata uprawnień nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w nowy taryfikator punktów karnych. Wystarczy dwa razy wpaść za przekroczenie prędkości czy telefon w ręku podczas prowadzenia auta i prawo jazdy znika. Przypominamy, że od 17 września obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości i to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez punktów);

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (przed zmianą było 6 pkt.);

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (było 8 pkt.);

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Mandat za przekroczenie prędkości to nawet 5 tys. zł w recydywie

Jakie obowiązują mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości? Oto stawki z nowego taryfikatora:

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

