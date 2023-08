Reklama

Odcinkowy pomiar prędkości niedawno powiększył się do 37 lokalizacji – systemy OPP nowej generacji pojawiły się na trasie S7, autostradzie A4 oraz w tunelu pod Świną. Fotoradarów mamy w Polsce ok. 520 sztuk.

Tak w liczbach wygląda sieć CANARD zarządzana przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Wszystkie miejsca pomiaru prędkości są odpowiednio oznakowane, a mimo to mandaty płyną do kierowców szerokim i rwącym strumieniem…

Odcinkowy pomiar prędkości to 37 lokalizacji wobec 520 fotoradarów. Ile mandatów?

– Odcinkowe pomiary prędkości i fotoradary sieci CANARD od początku wakacji do końca lipca zarejestrowały ponad 122 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak z GITD.

– W tym okresie, z wykorzystaniem fotoradarów, ujawniono 64,3 tys. naruszeń. Z kolei wszystkie odcinkowe pomiary prędkości, których sieć w ostatnich miesiącach została rozbudowana do 37 lokalizacji OPP, zarejestrowały 57,1 tys. przypadków niestosowania się przez kierujących do obowiązujących ograniczeń prędkości – wyliczyła.

Odcinkowy pomiar prędkości to system 12 razy skuteczniejszy niż fotoradar. Lawina mandatów

Liczby mogą imponować, ale jeszcze większe wrażenie robi porównanie skuteczności fotoradarów i odcinkowego pomiaru prędkości. Szybkie obliczenie daje obraz sytuacji. 520 fotoradarów zrobiło 64,3 tys. zdjęć, czyli na jedno urządzenie średnio przypada ok. 123 ujawnionych wykroczeń w 38 dni. (od 24 czerwca do 31 lipca).

Odcinkowy pomiar prędkości po zwiększeniu do 37 lokalizacji ujawnił 57,1 tys. wykroczeń. To oznacza, że jeden OPP złapał 1543 kierowców, których czeka mandat i punkty karne. Dziennie na przekroczeniu prędkości wpadło 40 osób.

Ponad 1540 mandatów z jednego odcinkowego pomiaru prędkości

Matematyka nie kłamie – system odcinkowego pomiaru prędkości okazuje się ponad 12 razy skuteczniejszy niż fotoradar przy 14-krotnie mniejszej liczbie urządzeń (37 OPP wobec 520 fotoradarów). Nic więc dziwnego, że GITD dąży do podwojenia zasięgu odcinkowego pomiaru prędkości.

Odcinkowy pomiar prędkości w 2023 roku będzie 74 OPP

– Obecnie CANARD dysponuje 37 systemami OPP. Po zakończeniu procesu instalacji wszystkich nowych urządzeń będzie ich 74. Łącznie obejmować będą nadzorem 400 km dróg. Termin zakończenia realizacji projektu to koniec 2023 roku. Na liście znajdują się odcinki autostrad A1, A2, A4, dróg ekspresowych S7, S11 i S14 oraz innych dróg krajowych jak także dróg wojewódzkich, powiatowych i droga gminna – wyliczyła Niżniak.

Co ciekawe kamery zastosowane w nowych lokalizacjach (w biegu obwodnicy Białobrzegów (droga ekspresowa S7) oraz na autostradzie A4 Kostomłoty - Kąty Wrocławskie), to obecnie najbardziej zaawansowane urządzenia w sieci CANARD. Liczby najlepiej oddają obraz skuteczności tych urządzeń. W ciągu miesiąca pracy na S7 system ujawnił ponad 9 tys. wykroczeń, czyli ok. 300 dziennie.

– Jedna kamera na raz monitoruje dwa pasy autostrady i bezbłędnie rozróżnia typy pojazdów oraz rejestruje ich prędkość. Ujawnione wykroczenia już spływają do bazy CANARD. Łącznie na A4 pracują 4 kamery – po jednaj na początku odcinka pomiarowego i na końcu. Tak samo rozwiązano OPP na trasie S7 – wyjaśniła Niżniak. To o połowę kamer mniej, niż gdyby stosować starsze rozwiązanie. Przykładowo nad trasą S8 w Warszawie czy w tunelu Zakopianki zamontowano po jednej kamerze na każdy pas ruchu.

Odcinkowy pomiar prędkości zaskoczy kierowców w dwóch województwach

Na tym jednak nie koniec. GITD w blokach czeka na uruchomienie dwóch kolejnych lokalizacji. Odcinkowy pomiar prędkości nowej generacji zamontowano w woj. lubuskim w miejscowości Białcz – tam kamery skontrolują ponad 3 km drogi wojewódzkiej nr 132. Z kolei jeden z najdłuższych OPP (prawie 8 km) ustawiono w woj. zachodniopomorskim nad trasą Łubianka/Brynka (droga wojewódzka 151). Po uruchomieniu przyłącza elektrycznego kamery w obu lokalizacjach przejdą testy, a następnie zaczną rejestrować wykroczenia.

Odcinkowy pomiar prędkości i sześć nowych lokalizacji

Jeszcze większe zaskoczenie czeka kierowców na Podkarpaciu – wynika z naszych ustaleń w GITD. Tam ruszają prace związane z montażem OPP aż w sześciu lokalizacjach. Nowy odcinkowy pomiar prędkości to:

• Rzeszów/Nosówka – ul. Dębicka (odcinek 4 km; droga powiatowa 1391)

• Trakt Węgierski w miejscowości Dukla (DK 19),

• Nowa Dęba (DK 9),

• Lutcza (DK 19),

• Podgrodzie (DK 94)

• Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka (droga wojewódzka 835).

Odcinkowy pomiar prędkości, oto 39 NOWYCH lokalizacji (tabela)

Województwo Miejscowość opis lokalizacji kat. drogi nr drogi MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy DW719 od 24 km 400 m do 25 km 800 m W (wojewódzka) 719 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica miasta K (krajowa) S7 MAZOWIECKIE Nieporęt-Zielonka pomiędzy m. Nieporęt i Zielonka DW (droga wojewódzka) 631 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta K 50 ŁÓDZKIE Pomorzany / Bociany Pomorzany / Bociany od Węzła Kutno Północ do węzła Kowal K A1 ŁÓDZKIE Pabianice S14 Dobroń-Pabianice Płn.- 75 km 300 m (bramka Viatoll) do 69 km 900m K S14 ŁÓDZKIE Łódź Chocianowicka - Łaskowice P (powiatowa) 1120E ŁÓDZKIE Bychlew / Jadwinin Bychlew 6 - Jadwinin 16a W 485 ŁÓDZKIE Biała Pierwsza Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49 K 74 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 PODKARPACKIE Rzeszów -Nosówka ul. Dębicka odcinek 4 km P 1391 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 PODKARPACKIE Lutcza Lutcza 491 - Lutcza 782 K 19 PODKARPACKIE Podgrodzie Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142 K 94 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG (droga gminna) 105392D DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie Odcinek drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Bierzów - Przylesie (węzeł A4/Brzeg) W 403 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151 LUBUSKIE Białcz pikietaż: 21+000 do 24+150 W 132 LUBUSKIE Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie, Leśna 6 K 27 OPOLSKIE Kietlice - Kilisino Kietlice - Kilisino W 416 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 ŚLĄSKIE Katowice Braci Reńców 28 W 902 ŚLĄSKIE Suszec/Kobielice W 935,00 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 LUBELSKIE Hrubieszów wjazd do miejscowości, od 46 km do 50 km 100 m W 844 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek-Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16,00 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo DW251 od 70 km 000 m do 63 km 800 m W 251 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek-MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 POMORSKIE Swarożyn A1 Pelpin-Swarożyn 36 km 200 m do 26 km K A1 POMORSKIE Borcz-Babi Dół Borcz-Babi Dół K 20 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 PODLASKIE Baciuty-Łupianka Stara Baciuty - Łupianka Stara DW 678

Fotoradary w 2023 roku, czyli tam kierowcy wpadają najczęściej

Najbardziej zapracowany był fotoradar przy ul. Głogowskiej w Poznaniu – w pierwszej połowie wakacji ujawnił ponad 2,2 tys. naruszeń. – To nowa lokalizacja, w której urządzenie wykonuje pomiary prędkości od 26 czerwca. Na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h – wskazała Niżniak.

Kierowca Mercedesa słono zapłacił za zdjęcie z fotoradaru

I właśnie ten nowy fotoradar 7 lipca zarejestrował rekordowe przekroczenie prędkości. Kierowca Mercedesa rozpędził się tam do 137 km/h, czyli przekroczył dozwoloną prędkość o 87 km/h. Efekt?

– Został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tys. zł oraz 15 pkt. karnymi – wyliczyła przedstawicielka GITD. Czyli jeszcze jeden taki wybryk w recydywie i będzie mandat 5 tys. zł oraz utrata prawa jazdy.

Kiedy można stracić prawo jazdy?

Warto pamiętać, że aż 21 wykroczeń może kosztować po 15 punktów karnych. Nie brak też takich za 12. Wystarczy dwa razy przekroczyć prędkość lub wpaść na rozmowie przez telefon i prawo jazdy znika. Do tego za najcięższe wykroczenia popełnione w warunkach recydywy grozi podwójna stawka mandatu.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości w 2023 roku?

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców samochodów i motocykli. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko spotkania z policją, a tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Błyskawiczna utrata uprawnień i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych. W 2023 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

• przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny;

• przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

• przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

• przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

• przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

• przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;

• przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;

• przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

• przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

• przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Mandat za przekroczenie prędkości 2023. Nawet 5 tys. zł w recydywie

Jakie obowiązują mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości? Oto stawki z nowego taryfikatora:

• przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);

• przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);

• przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie);

• przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);

• przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).