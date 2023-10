Kamera samochodowa: to powinniście wiedzieć. Czy warto kupić?

Kamera samochodowa, często nazywana również wideorejestratorem drogowym, to świetny gadżet do waszego auta. Przydaje się w każdej podróży i nie tylko – niektóre nagrywają nawet w czasie postoju, kiedy wykryją ruch wokół pojazdu. Może to ustalić często powody wielu szkód parkingowych i pomóc w znalezieniu sprawcy uszkodzeń waszego samochodu. Poza tym, nagrania z wideorejestratora mogą być kluczowe, jeśli sprawa stłuczki jest dla policji niejasna.

Pytanie „czy warto” ma więc jednoznaczną odpowiedź: oczywiście, że tak. Kamera samochodowa to dla kierowcy swojego rodzaju zabezpieczenie. To zakup profilaktyczny i jednorazowy, który może się nigdy nie przydać, ale jak już się przyda, to zdecydowanie może się zwrócić z nawiązką.

Jaka kamera samochodowa? Jak znaleźć i co wybrać?

Warto zainteresować się kamerami nie z najniższej półki. Samo nagrywanie to oczywiście kluczowa sprawa, ale dobrze by było zainwestować w sprzęt, który przy okazji pochwali się nienaganną jakością. Jeśli obraz będzie zbyt rozmazany lub po prostu niewyraźny, to plik może być bezwartościowy.

Polecamy więc wideorejestratory, które nagrywają przynajmniej w jakości FullHD. Oczywiście najlepszym wyborem będzie model z 4K, ale to już dość drogi wydatek. Sama rozdzielczość to jednak nie wszystko.

Podobnie ważne są klatki na sekundę, czyli płynność nagranego obrazu. Im większa wartość klatek na sekundę, tym łatwiej jest wyłapać z filmu nagranego przez kamerę pojedynczy obraz, czyli właśnie klatkę. Rozdzielczość definiuje wam więc ilość szczegółów, a ilość klatek (FPS) płynność nagrywania i łatwość analizowania obrazu. To wszystko wpływa na całkowitą jakość obrazu i pozwala na wygodny odczyt waszych zapisów. Warto więc poszukać modelu, który nagrywa chociaż w 30 klatkach na sekundę. Najlepszym wyborem będzie 60, ale podobnie jak z 4K – cena będzie znacznie wyższa.

Podsumowując, kamerka powinna nagrywać przynajmniej w 30 klatkach na sekundę i rozdzielczości FullHD. Najlepszy wybór to z kolei wideorejestrator nagrywający w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę. Warto też nadłożyć ilość klatek na sekundę względem rozdzielczości, czyli lepszym wyborem będzie kamerka nagrywająca 60 FPS i FullHD, niż kamerka nagrywająca w 30 FPS i 4K.

Warto zwrócić uwagę także na dodatkowe funkcje kamery. Najlepsze z nich to tryb nocny, tryb czuwania, czy możliwość podłączenia się do aplikacji z pośrednictwem smartfona. To nie są obowiązkowe podpunkty, jednak sumarycznie znacznie bardziej będziecie zadowoleni ze sprzętu, który "umie więcej".

Ile kosztuje kamera samochodowa?

Podstawowa kamera samochodowa może kosztować nawet niecałe 300 złotych, jednak parametry zazwyczaj nie będą satysfakcjonujące. Wideorejestrator nagrywający w FullHD i przynajmniej 30 klatkach, a dodatkowo z trybem nocnym to koszt około 400-500 złotych. Modele są zupełnie różne – wybór jest wręcz kolosalny, a zazwyczaj wyższa cena oznacza lepszą jakość. Warto jednak przejść się do sklepu i obejrzeć modele na żywo lub przeczytać opinie użytkowników na stronach internetowych sprzedawców. Każdy model jest w zasadzie dość podobny, a różnice są często głównie w jakości wykonania, czy w ilości dodatkowych funkcji ułatwiających obsługę lub rozszerzających możliwości urządzenia.