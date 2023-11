Najlepsze gadżety do samochodu. Jak doposażyć auto?

Swój samochód możecie doposażyć zupełnie samodzielnie. Większość opisywanych gadżetów działa na zasadzie podłączenia do gniazdka 12-woltowego. Jeśli nie pasuje wam ich podstawowe działanie, to wystarczy odrobina kreatywności i podstawowe narzędzia, by wprowadzić ulepszenia bardziej "na stałe".

Instalacja większości opisywanych urządzeń wymaga wyłącznie podstawowej instalacji elektrycznej, którą znajdziecie w dosłownie każdym aucie: radio, stacyjka, czy gniazdko zapalniczki. Jeśli wasze auto nie ma nawet radia, to taką wiązkę możecie bez problemu wyprowadzić ze stacyjki. Jeśli jednak nie czujecie się pewnie z "kabelkami", to polecamy skorzystać z usług elektryków samochodowych, którzy bezbłędnie wprowadzą wszystkie wasze pomysły w życie.

Radio Android. Gadżet unowocześniający wasz pojazd o wyświetlacz dotykowy

Radio z systemem Android to świetny przykład unowocześnienia pojazdu bez żadnego systemu multimedialnego. Na rynku znajdziecie mnóstwo modeli, które oferują swój własny system operacyjny z możliwością podłączenia Apple CarPlay lub Android Auto, lub innych z wgranym systemem Android domyślnie.

Takie radio zazwyczaj wymaga przerobienia kokpitu pod wyświetlacz. Warto więc przeliczyć ile realnie możecie przeznaczyć miejsca na desce rozdzielczej, by zainstalować swoje urządzenie. Niektóre samochody nie będą miały wystarczająco miejsca, ale nic straconego: wielu producentów w dalszym ciągu sprzedaje nowoczesne modele z wysuwanym wyświetlaczem. W tym wypadku nie potrzebujecie praktycznie żadnych wizualnych przeróbek względem "zwykłego" dołączanego radia.

Ładowarka indukcyjna. Możecie ją zainstalować na dwa sposoby

Ładowarka indukcyjna jest często spotykanym elementem wyposażenia w nowych samochodach. Są różne sposoby, jak możecie ją zainstalować w swoich modelach. Pierwszy, łatwiejszy, to po prostu zakup uchwytu na telefon z ładowarką indukcyjną. Znajdziecie go niemal w każdym sklepie z elektroniką.

Drugi jest nieco bardziej skomplikowany. Ten sam uchwyt możecie nieco przerobić — rozebrać, wyjąć z niego moduł ładowarki indukcyjnej i schować go gdzieś pod konsolą, w miejscu, w którym często odkładacie telefon w samochodzie. Potrzebne wam będzie kilka prostych narzędzi do rozebrania plastików w samochodzie oraz lutownica, żeby ukryć kabelki i dolutować zasilanie do wiązki radia lub gniazdka 12-woltowego. Miejcie na uwadze, że jeśli nie czujecie się na siłach, to zawsze możecie poprosić o pomoc fachowca, który bez większego wysiłku wykona za was cały proces.

Bluetooth w samochodzie

Ten akapit dotyczy starych samochodów z zabudowanym radiem bez modułu Bluetooth. Nie musicie kupować niszczących jakość muzyki transmiterów FM. Moduł do samochodu można kupić oddzielnie, a taki najbardziej podstawowy wymaga tylko gniazda AUX. Jeśli nie posiadacie gniazda AUX, to będziecie musieli poszukać innego źródła zasilania lub zgłosić się do elektryka, który zainstaluje wam ten moduł w inny sposób.

Nie wszystkich kierowców też interesuje sama muzyka. Jeśli Bluetooth w samochodzie jest wam potrzebny tylko w celach rozmowy przez telefon, sprawdźcie ofertę na oddzielne zestawy głośnomówiące. Pamiętajcie też, że jeśli macie wyjmowane radio, to warto po prostu zainwestować model z wbudowanym Bluetoothem

Wygodniejsze fotele: masaż i podgrzewanie

Masaż w samochodzie to gadżet, którego doceniamy dopiero po pierwszym użyciu w praktyce. Długie trasy w nie zawsze wygodnych fotelach potrafią dać o sobie znać, a szczególnie uciążliwe są bóle pleców.

Mata masująca to nietanie, ale bardzo dobre rozwiązanie. W środku urządzenia są pompowane poduszki i obracające się kulki, których droga jest zależna od włączonego programu. Gadżet najczęściej jest sprzedawany z dwoma możliwościami zasilania – albo z gniazdka samochodowego, albo z gniazdka domowego. Oznacza to, że po trasie możecie śmiało położyć matę także na fotelu biurowym i cieszyć się masażem w domu, czy w pracy.

Jeśli nie interesuje was masaż, to warto rozejrzeć się za matą chłodząco-podgrzewającą. To szczególnie przydatny gadżet zimą. Wystarczy, że podłączycie taką matę do gniazdka samochodowego i otrzymacie podgrzewany fotel bez utraty komfortu.

Podgrzewana kierownica

Podgrzewana kierownica to nowy dodatek do wyposażenia w samochodach. Funkcja przydaje się zimą, kiedy nie lubicie jeździć w rękawiczkach, a kierownica jest nieprzyjemna w dotyku i wprost lodowata.

Starszy samochód też możecie „doposażyć” w podobny gadżet, jednak nie będzie on tak skuteczny jak w fabrycznym samochodzie, bo będziecie musieli poczekać na zagrzanie kierownicy przed ruszeniem. W tym celu możecie zakupić pokrowiec grzewczy dla kierownicy. Jego główną wadą jest oczywiście kabelek, który uniemożliwi wam manewrowanie w czasie grzania kierownicy. Efekt będzie jednak widoczny dość szybko, a te kilka minut podgrzewania zdecydowanie podniosą komfort całej podróży.

Kamera cofania i czujniki parkowania

Tych gadżetów prawdopodobnie nie trzeba nikomu przedstawiać. Mieszkańcy dużych miast z ciasnymi uliczkami i parkingami od lat podpisują się pod przydatnością czujników parkowania i kamery cofania. Co ciekawe, montaż urządzeń do starszego samochodu nie jest wcale taki straszny.

Podłączenie czujników parkowania lepiej zostawić fachowcowi, chociaż jeśli czujecie się pewnie w używaniu narzędzi, to z załączoną instrukcją poradzicie sobie sami. To samo dotyczy kamery cofania. Jeśli posiadacie radio z wyświetlaczem, to cały proces będzie łatwiejszy. Jeśli nie, to możecie zainteresować się kamerą z załączonym ekranem do montażu. Często kamerę cofania możecie kupić w postaci ramki rejestracji, by w żaden sposób nie ingerować w karoserię samochodu.