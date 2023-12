Transmiter FM. Co to jest i jak działa?

Transmiter FM to w największym skrócie urządzenie, które pozwala na bezprzewodowe odtwarzanie własnej muzyki na odbiorniku radiowym. Poza oczywistą łącznością poprzez Bluetooth możecie skorzystać najczęściej także z kabelka (USB lub Minijack), czy nawet karty pamięci.

Jak to działa? Zasada jest prosta. Transmiter FM odbiera dane z odtwarzacza muzyki, w tym wypadku najczęściej telefonu i przekazuje je na częstotliwość radiową. Dzięki temu odbiornik w samochodzie "widzi" wysyłane utwory i odtwarza je jak "zwykłe" radio.

Jak podłączyć transmiter FM?

Podłączenie urządzenia jest bardzo proste. Transmitery FM wkładacie do gniazda 12-woltowego (zapalniczki) i wyszukujecie go na liście urządzeń Bluetooth. Następnie ustawiacie częstotliwość FM, na której transmiter będzie nadawał, a radio w samochodzie odbierało. W zależności od modelu ustawienie będzie możliwe albo bezpośrednio na transmiterze, albo w aplikacji na smartfonie. Jeśli wybraliście częstotliwość, to uruchamiacie radio, dostrajacie samochód pod częstotliwość transmitera i gotowe.

Pamiętajcie, żeby wybrać częstotliwość FM nieużywaną przez inne stacje radiowe, bo wasz sygnał będzie zakłócany przez większe nadajniki. Aby dobrać sobie odpowiednie pasmo, po prostu sprawdźcie, które są już zajęte, a które można wykorzystać. Najczęściej będzie częstotliwość skrajna, czyli 87,50 MHz albo 108,00 MHz.

Transmiter FM. Wady urządzenia

Główną wadą korzystania z transmitera FM jest przede wszystkim nadawanie na częstotliwość radiową i brak "prywatnego" łącza. O co chodzi? Jeśli stoicie w korku i obok was kilka samochodów korzysta z transmiterów FM ustawionych na takie samo pasmo, to pojawią się zakłócenia. Jeśli któreś z urządzeń w sąsiednich autach będzie nadawało mocniejszy sygnał, to możecie w gruncie rzeczy słyszeć wyłącznie muzykę innego kierowcy, dopóki nie odjedzie on wystarczająco daleko, by sygnał z waszego gadżetu był najbardziej dostrzegalny dla anteny w samochodzie.

Dodatkowo transmiter FM najczęściej nie jest w stanie wykorzystać pełni potencjału systemu audio w samochodzie. Oznacza to, że jeśli macie starsze auto, ale z bardzo dobrym fabrycznym nagłośnieniem (na przykład Bose, czy Harman Kardon), to tak czy siak, będziecie musieli zmierzyć się z szumami pasma FM.

Czy warto kupić transmiter FM?

Dla wielu szukających możliwości na odtwarzanie własnej muzyki w samochodzie transmiter FM to jedyna sensowna opcja. Urządzenie ma swoje wady i jest specyficzne, ale z pewnością będzie dobrym towarzyszem na dłuższe trasy, czy nudne dojazdy do pracy.

W momencie, w którym nie macie wbudowanego radia, lepszą opcją jest zakupienie po prostu modelu z wbudowanym modułem Bluetooth lub gniazdem AUX. Jeśli jednak nie macie wyjścia, to z pewnością jest to dość tanie rozwiązanie, z którego będziecie zadowoleni.

Ceny transmiterów zaczynają się od około 50-60 zł, a znacznie droższe mogą kosztować nawet około 200 zł. Urządzenia znajdziecie w sklepach z elektroniką i oczywiście w internecie.