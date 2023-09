Reklama

Kamera Prido i9, czyli co potrafi nowy wideorejestrator polskiej firmy?

Kamera samochodowa Prido i9 to urządzenie wysokiej klasy. Kosztuje prawie 1000 zł i zawiera wiele ciekawych rozwiązań jakich nie ma w tańszych wideorejestratorach.

Potrafi rejestrować filmy w bardzo wysokiej rozdzielczości 4K, łączy się z aplikacją w smartfonie, wspiera kierowcę w trakcie jazdy (cztery funkcje wspomagania ADAS) oraz pilnuje auta na parkingu (cztery tryby parkingowe). Prido i9 współpracuje także z tylną kamerą, którą należy dokupić, by zwiększyć obszar monitorowania otoczenia pojazdu. Urządzenie zaskakuje talentami...

Prido i9 zaskakuje rozwiązaniami. Jaka cena?

Prido i9 wyróżnia się także innymi elementami. W pudełku znajdziemy solidną ładowarkę (12/24V więc działa też w ciężarówce) z podwójnym USB (zasilacz kamery i ładowarka np. dla telefonu), praktyczne uchwyty do poprowadzenia przewodu do zasilacza i naklejkę o monitorowaniu samochodu. Niespodzianką jest instrukcja obsługi. Producent przygotował kilka wersji językowych. Jest w niej rozdział "Slonsko godka". Dobrze, że pomyślano nawet o takich szczegółach.

Kamera Prido i9 - jakość wykonania i podłączenie

Kamerę wykonano bardzo solidnie (aż 7 warstw szkła obiektywu). Masywna obudowa z tworzywa wysokiej jakości jest niewielka. Na tyle nieduża, że wideorejestrator Prido i9 można schować za lusterkiem. Wtedy nie przesłania widoczności kierowcy czy pasażerowi. W kamerze umieszczono dwa gniazda USB (micro i mini USB). Jedno z nich przewidziano do podłączenia drugiej kamery, którą należy umieścić z tyłu samochodu. Jest potrzebna by lepiej monitorować otoczenie w trakcie jazdy oraz na postoju.

Wbudowany odbiornik GPS w kamerze Prido i9

W komplecie z wideorejestratorem Prido i9 znajduje się antena GPS oraz uchwyt magnetyczny z przyssawką do szyby. Nie ma naklejki elektrostatycznej (spotykana w produktach chińskich producentów), która w Prido jest zbędna. Przyssawka to praktyczne rozwiązanie. Kamerę łatwo przymocować i łatwo zdjąć, gdy ruszysz w podróż za granicę (w Austrii i kilku innych krajach w Europie używanie jest zakazane). Podczas montażu zawsze można do woli sprawdzać, które miejsce na szybie jest najlepsze.

Wbudowany odbiornik GPS w kamerze Prido i9 to przydatne wyposażenie. To z niego pochodzą informacje o prędkości przejazdu. Są widoczne na rejestrowanych filmach. W razie sporu z policjantem czy ubezpieczycielem to dodatkowy argument, gdy trzeba dowodzić swoich racji. Moduł umieszczono na przyssawce i służy jako dźwignia podczas dociskania przyssawki lub jej zwalniania.

Prido i9 nagrywa widok z tyłu, ale trzeba dokupić drugą kamerę

Niektóre funkcje Prido i9 dostępne są po dokupieniu akcesoriów. Do trybów parkingowych trzeba dokupić dodatkowy zasilacz Prido HK1 Hardware Kit, który chroni akumulator samochodu przed rozładowaniem. Tylna kamera Prido T1 to także opcjonalny dodatek. Do kamery trzeba też dołożyć kartę pamięci (nie ma jej w zestawie). Maksymalna pojemność karty to 256 GB.

Prido i9 ostrzega przed kolizją

W trakcie użytkowania kamera dobrze wspomaga kierowcę dzięki funkcjom ADAS. Bardzo dobrze reaguje funkcja kontroli otoczenia przed samochodem i szybko informuje o ruszeniu pojazdów znajdujących się przed autem (przyda się w korku i na postoju przy czerwonym świetle). Działa tak samo efektywnie jak podobny asystent jazdy w korku w samochodach KIA/Hyundai. Dobrze ostrzega asystent chroniący przed kolizją. Mniej przydatny jest alarm przekroczenia pasa ruchu czy włączenia świateł. Kamera ostrzega, gdy za każdym razem przekroczymy linię oraz nie zawsze rozpoznaje (np. o zmierzchu) czy samochód jedzie z włączonymi światłami. Obie funkcje można wyłączyć w menu kamery.

Kamera Prido i9 - obsługa i łączenie z telefonem

Obsługa kamery jest bardzo prosta. W Prido i9 znajduje się duży 3-calowy ekran dotykowy (bardzo dobre reakcje na dotyk palca) oraz intuicyjne menu. Ustawienia zmienisz także gdy uruchomisz aplikację w telefonie i połączysz z kamerą przez Wi-Fi. W telefonie sprawdzisz także nagrania zapisane na karcie pamięci. Podstawowe operacje (wyłączanie i włączanie ekranu czy ochrona filmu przed skasowaniem) można wykonać także za pomocą komend głosowych.

Prido i9 - jakość nagrań

Jakość nagrań jest bardzo wysoka. Rozdzielczość 4K to dużo szczegółów, a tryb WDR to dobra jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych. Tablice rejestracyjne są bardzo wyraźne przy dobrej pogodzie i ulewnym deszczu. W nocy sprawdza się wysokiej klasy sensor optyczny Sony Night View. Nocą przy gorszym oświetleniu widać dużo szczegółów. Tablice rejestracyjne nie zawsze są wtedy łatwe do rozpoznania. Ale i tak jest znacznie lepiej niż w wielu tańszych wideorejestratorach samochodowych.