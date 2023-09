Reklama

Honda CR-V nowej generacji już w Polsce. Co to za samochód?

Honda CR-V to najchętniej kupowany model japońskiej marki na świecie, który w Europie pełni rolę flagowego SUV-a koncernu. Przypomnijmy tylko, że pierwsza generacja modelu debiutowała w 1995 roku i zaliczana jest do jednego z prekursorów tego segmentu. Sama nazwa CR-V oznacza comfortable runabout vehicle, czyli wygodny pojazd do jazdy i doskonale odzwierciedla cechy wszystkich odsłon japońskiego SUV-a, który szybko zdobył sobie uznanie klientów.

Teraz do sprzedaży wchodzi szóste wcielenie CR-V’a, a paleta dostępnych wersji silnikowych obejmuje pełną hybrydę oraz hybrydę plug-in. Wszystkie miałem okazję sprawdzić podczas jazd testowych w okolicach Porto w Portugalii. Jakie wrażenie zrobił nowy SUV Hondy?

Honda CR-V – wygląda bardziej surowo

Zacznę od stylistyki nadwozia, która przeszła wyraźne zmiany i zyskała nie tylko nowocześniejszy, lecz także bardziej surowy i wyrazisty styl. To głównie zasługa agresywnego przodu ze smukłymi reflektorami i powiększonym grillem, który w zależności od wersji różni się detalami wykończenia. Długa maska silnika i mocno pochylony słupek A, tylny spoiler dachowy oraz mocne przetłoczenia na linii bocznej w parze z seryjnymi 18-calowymi alufelgami wzmacniają dynamiczną aparycję auta. W tylnej części uwagę zwracają charakterystyczne pionowe ledowe lampy, które stanowią ewolucję rozwiązania stosowanego w poprzedniku.

Warto dodać, że CR-V w szóstym wydaniu przy wymiarach 4706/1866/1674 mm (dł./szer./wys.) jest o 106 mm dłuższy, o 11 mm szerszy (1866 mm) i o 5 mm niższy od piątej odsłony modelu, co jednocześnie czy go największym spośród wszystkich generacji modelu. Ma także najdłuższy rozstaw osi sięgający w wersji z napędem na przód 2701 mm – o 39 mm więcej niż dotychczas, a w wariancie AWD odpowiednio 2700 mm i 38 mm.

Honda CR-V – solidne wnętrze

Duży nacisk we wnętrzu projektanci modelu położyli na jakość wykończenia i funkcjonalność. Materiały są przyjemne w dotyku, a sam kokpit wzorowany jest na najnowszej odsłonie kompaktowego Civica. Oznacza to, że na desce rozdzielczej znajdziemy cyfrowe wskaźniki o przekątnej 10,2 cala oraz 9-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego. Ten ostatni współpracuje bezprzewodowo z Apple CarPlay i ma intuicyjny interfejs. Do tego w konsoli środkowej umieszczono indukcyjną ładowarkę o mocy 15 W dla telefonów komórkowych. Do dyspozycji są także gniazda USB-A i USB-C, a z dwóch kolejnych USB-C mogą korzystać pasażerowie na tylnej kanapie.

Pochwalić należy ergonomię obsługi i fakt, że dostęp do wielu funkcji zapewniają dedykowane fizyczne przyciski, zarówno na konsoli środkowej, w tym do obsługi automatycznej skrzyni i trybów jazdy, jak i na ramionach kierownicy. W ramach opcji lub w standardzie topowych wersjach Advanced i Advanced Tech oferowany jest też wyświetlacz head-up z wyrazistą grafiką i zestawem niezbędnych informacji na temat jazdy, w tym także wskazań kierunku jazdy, jeśli korzysta się z pokładowej nawigacji.

Honda CR-V - jaka pojemność bagażnika?

Powiększenie wymiarów nadwozia zaowocowało poprawą przestronności wnętrza. Miejsca na przednich fotelach, jak i na tylnej kanapie jest mnóstwo. Z tyłu wygodnie zmieszczą się trzy osoby, a pochylenie oparć siedzeń da się regulować aż w 8 pozycjach. Imponująca jest także pojemność bagażnika, która w przypadku hybrydy plug-in sięga aż 635 l i nawet 1728 l po rozłożeniu tylnej kanapy. Dla wersji hybrydowej te wartości wynoszą odpowiednio 587 l i 1651 l i spowodowane są faktem innego umieszczenia baterii – w PHEV-ie pod podłogą przestrzeni pasażerskiej, w HEV-ie pod podłogą bagażnika. Taki zabieg wpłynął też na różnice w pojemności zbiorników paliwa. W pierwszym przypadku to 46,5 a w drugi 57 l. Drobny mankament to fakt, że po rozłożeniu kanapy (dzielona w stosunku 60:40) tworzy się niewielki uskok i nie mamy do dyspozycji płaskiej przestrzeni ładunkowej, brakuje też przycisków lub dźwigni do zwalniania oparć od strony bagażnika. Na plus zaliczam natomiast nisko umieszczony próg załadunku i otwieraną elektrycznie klapę, która ułatwia dostęp do bagażnika.

Honda CR-V – dwie hybrydy, jaka moc

Nowy CR-V dostępny jest jako pełna hybryda w wariancie z napędem na przód lub obie osie oraz jako przednionapędowa hybryda plug-in. Obydwie wykorzystują tą samą konfigurację silnika benzynowego o pojemności 2,0 l pracującego w cyklu Atkinsona ze zintegrowanymi z bezstopniową skrzynią biegów motorem elektrycznym i generatorem.

Największa różnica między nimi w dużym uproszczeniu oczywiście dotyczy baterii trakcyjnej.W przypadku pełnej hybrydy ma ona pojemność 1,06 kW natomiast w hybrydzie plug-in 17,7 kWh. Obydwie dysponują identyczną mocą systemową 184 KM i momentem obrotowym 335 Nm (sam silnik benzynowy oferuje odpowiednio 148 KM i 189 Nm). Obydwie mają też dość porównywalne osiągi. HEV z napędem na przód przyspiesza do setki w 9 s, z napędem AWD w 9,4 s, a przednionapędowy PHEV w 9,4 s.

Kierowca do wyboru ma tryby jazdy: Eco, Normal, Sport i Snow, w hybrydzie plug-in dodatkowo przydatny podczas holowania przyczepy Tow (PHEV może holować przyczepy o masie do 1500 kg, HEV do 750 kg). Obydwa modele najlepszą dynamiką popisują się oczywiście w trybie Sportowym, który dodatkowo wzmacniany jest bardziej soczystym brzmieniem silnika generowanym przez głośniki. Trzeba jednak przyznać, że CR-V najlepiej czuje się podczas płynnej, spokojnej jazdy. Warto podkreślić, że w większości sytuacji silnik spalinowy pełni tu rolę generatora prądu i nie napędza bezpośrednio kół, tylko ładuje baterię zasilającą napęd elektryczny. Benzyniak włącza się do napędu kół, gdy wciśniemy pedał gazu w podłogę lub poruszamy się z większymi prędkościami np. autostradą.

Subiektywnie prowadzenie zarówno HEV-a jak i PHEV-a jest bardzo podobne, choć w przypadku tego drugiego daje o sobie znać większa o ponad 160 kg masa własna. Obydwa warianty są za to komfortowe i świetnie wyciszone. Życzyłbym sobie może bardziej precyzyjnego układu kierowniczego i lepszej elastyczności, ale jak wspominałem, przy łagodniejszym obchodzeniu się z pedałem gazu jazda tym SUV-em okazuje się bardzo przyjemna.

Jeszcze słowo na temat zużycia paliwa. W przypadku pełnej hybrydy Honda deklaruje je na poziomie 5,9 l/100 km w cyklu WLTP i rzeczywiście podczas jazd testowych udało nam się osiągnąć niewiele tylko wyższy wynik 6,3 l/100 km. W przypadku PHEV-a to natomiast 0,8 l/100 km przy założeniu, że startujemy z pełnym akumulatorem i 6,2 l/100 km po jego zupełnym rozładowaniu.

Na liczącym 158 km odcinku testowym udało nam się osiągnąć wynik 3,8 l/100 km, przy czym silnik benzynowy uruchomił się po raz pierwszy po przejechaniu 62 km, z których znaczna część przypadła na portugalskie autostrady. To z kolei dobrze wróży jeździe w trybie elektrycznym na co dzień zwłaszcza w mieście, gdzie wg oficjalnych danych na jednym ładowaniu CR-V PHEV może przejechać nawet 82 km. Co ważne, pokładowa ładowarka zapewnia ładowanie z mocą 6,8 kW i umożliwia pełne naładowanie baterii ze zwykłego gniazdka w 2,5 godziny. Energią w akumulatorze można zarządzać również podczas jazdy, wybierając odpowiedni tryb pracy układu napędowego: Auto (w pełni automatyczny), EV (tylko elektryczny), Save (utrzymuje zadany poziom energii do wykorzystania później) i Charge (aktywne ładowanie z wykorzystaniem silnika benzynowego i rekuperacji).

Honda CR-V – wyposażenie

Honda nie bez przyczyny chwali się, że nowy CR-V jest jednym z najbezpieczniejszych SUV-ów w swoje klasie. Auto ma wzmocnioną strukturę całego nadwozia, a do tego zostało wyposażone w aż 11 poduszek powietrznych oraz rozwiązania wchodzące w skład systemu Honda Sensing 360. Obejmuje on m.in. przednią kamerę z kątem widzenia 100 stopni i czujniki radarowe, które umożliwiają monitorowanie otoczenia samochodu i w razie potrzeby informowanie kierowcy o potencjalnych zagrożeniach, w tym po raz pierwszy o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (sprawdziłem to na wąskich skrzyżowaniach w okolicach Porto i działa bez zarzutu). Do tego dochodzą systemy utrzymania pasa ruchu, ostrzegania o zjeżdżaniu i zapobiegania zjeżdżania z pasa ruchu, asystent jazdy w korku, inteligentny tempomat adaptacyjny, system rozpoznawania znaków drogowych, monitowania martwego pola w lusterkach czy unikania niezamierzonego przyspieszenia, czy wreszcie system automatycznego parkowania.

Gama wersji wyposażeniowych obejmuje odmiany Elegance i Advance w przypadku pełnej hybrydy oraz topową Advance Tech dla hybrydy plug-in.

Honda CR-V – jakie ceny

W przypadku odmian hybrydowych cennik otwiera kwota 213 900 zł za wariant Elegance z napędem na przód i 224 400 zł za odmianę AWD. Pakiet Advance w HEV-ie dostępny jest natomiast tylko z napędem na obie osie w cenie od 244 400 zł. Kompletnie wyposażona hybryda plug-in w wersji Advanced Tech kosztuje natomiast 278 600 zł. Raczej drogo, ale Honda przyzwyczaiła już nas, że celuje swoimi modelami w klientów segmentów premium. Pierwsze dostawy zamówionych aut planowane są na przełomie października i listopada.

Dla porównania ceny wybranych konkurentów kształtują się odpowiednio: Ford Kuga 2.5 Hybrid 190 KM – od 175 290 zł, Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid 225 KM – od 192 890 zł, Kia Sorento 1.6 T-GDi HEV 230 KM – od 194 900 zł, Lexus NX 350h HEV 243 KM – od 227 900 zł, Lexus NX 450h+ PHEV 309 KM – od 317 900 zł, Mazda CX-60 2.5 PHEV 327 KM – od 261 900 zł, Toyota RAV4 Hybrid 2.5 218 KM – od 188 900 zł i Toyota RAV4 2.5 PHEV 306 KM – od 256 900 zł.