Kropki na oponach - wyjaśniamy ich znaczenie

Świeży komplet opon to jest to. Doskonała trakcja, pewność prowadzenia, dużo bieżnika w zapasie - aż chce się jeździć! Ale zaraz, co to za kropki i dziwne oznaczenia? O czym informuje biały, czerwony albo żółty kleks farby lub mała naklejka na boku opony? Czy właśnie kupiłem ogumienie gorszego sortu? A może nowe opony zostały oznaczone w fabryce jako te pochodzące ze "specjalnej" serii? Spokojnie, spieszymy z wyjaśnieniem.

Kierowcy, którzy przyglądają się świeżo zamontowanym oponom często zastanawiają się, co oznaczają kropki umieszczone na boku ogumienia. Wokół tajemniczych oznaczeń pojawiło się wiele mitów, tymczasem prawda (jak zwykle) nie ma nic wspólnego z teoriami spiskowymi i jest… dość mało ekscytująca. Wyjaśnienie znaczenia kropek jest proste - o co chodzi?

Reklama

Kolorowa kropka na oponie - co oznacza?

Nowsze opony miewają je często, choć ich obecność nie jest regułą. Kolorowe kropki to oznaczenia, którymi producenci ogumienia posługują się z różnych względów. Są one istotne zarówno dla potrzeb wewnętrznych, jak i przydają się wulkanizatorom. Nowa opona może również nie posiadać kolorowych, widocznych na pierwszy rzut oka oznaczeń. Brak standaryzacji w tej kwestii sprawia, że nie ma jednego systemu oznaczania, a każda marka robi to po swojemu.

Wyjaśnienie znaczenia białych kropek jest proste - służą one najczęściej do oznaczania opon, które przeszły test jakości w fabryce. Każda wyprodukowana opona musi bowiem przejść odpowiednią próbę, podczas której sprawdzane są parametry. Wyważenie opon jest testowane w końcowym etapie produkcji, nim produkt trafi do klienta. Opony, które przeszły test oznaczane są w większości przypadków białą lub czarno-białą kropką, nanoszoną za pomocą farby bądź naklejki.

Reklama

Biała, żółta lub czerwona kropka na oponie

Zdarza się, że oprócz najpopularniejszej, białej kropki, opona ma również kropkę czerwoną lub żółtą. Znaczenie poszczególnych kolorów potrafi różnić się w zależności od producenta opony ze względu na wspomniany już brak standaryzacji. Kropka mogłaby być również różowa, zielona bądź niebieska - chodzi jednak o to, by jej kolor odcinał się od ciemnej barwy opony.

Co oznacza więc obecność drugiej, np. czerwonej kropki na oponie? Ta wskazuje najczęściej punkt wyważania i jest wskazówką dla wulkanizatora, który montuje ogumienie na feldze. Każda opona wymaga bowiem precyzyjnego wyważenia ciężarkami montowanymi na obręczy w odpowiednich miejscach. Kropki wskazują najcięższe lub najlżejsze miejsce opony po to, by ułatwić pracę w czasie wymiany i zakładania opon.

Kolorowe kropki na oponach i ich znaczenie

Czerwona kropka na oponie to jedno z najczęściej spotykanych oznaczeń. W przypadku produktów Bridgestone oznacza to najcięższe miejsce opony, co dla wulkanizatora jest sygnałem, by umieścić je po przeciwnej stronie niż wentyl stanowiący najcięższe miejsce felgi. Czerwonymi lub żółtymi kropkami oznacza opony również Yokohama, a także Dunlop.

Żółta kropka na oponach Bridgestone może z kolei oznaczać najlżejsze miejsce, które wulkanizator powinien umieścić na wysokości wentyla. W niektórych markach zamiast kropki żółtej można spotkać kropkę zieloną.

Dlaczego opony mają kolorowe kropki?

Dlaczego opisane wyżej oznaczenia znajdują się tylko na niektórych oponach? Zdarza się, że obecność kropek może się różnić nawet w obrębie jednej marki. Bywa, że oznaczenia stosowane są np. tylko dla opon produkowanych w konkretnym zakładzie. Zdarza się także, że zamiast kropek stosowane są naklejki, zdejmowane przez wulkanizatora po założeniu opony na felgę. Wreszcie, brak widocznej, białej kropki wcale nie oznacza, że nasza opona nie przeszła testu w fabryce. Pomyślnie zaliczoną próbę jakości w zakładzie produkcyjnym oznacza się na wiele sposobów - mogą to być m.in. etykiety z kodem kreskowym, oznaczenia widoczne w świetle UV czy wytłoczony na boku opony znak.