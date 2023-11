Na początek kilka ważnych zastrzeżeń. Przede wszystkim: jazda przez cały rok na jednym komplecie opon wielosezonowych to w większości przypadków bardzo dobry pomysł. Natomiast używanie zimą opon letnich, a latem zimowych – już znacznie gorszy. Zimy mamy ostatnio jakie mamy, jednak jeśli ktoś myśli, że zawsze prześlizgnie się na oponach letnich w sytuacji, gdy spadnie dużo śniegu i chwyci mróz, ten może się niemiło zdziwić. Czasem się uda, czasem – nie.

No i zostaje kwestia odszkodowań z polis AC, bo wielu ubezpieczycieli w ogólnych warunkach ubezpieczenia zastrzega, iż wypłata pieniędzy z auto-casco, owszem, będzie, ale tylko wtedy, jeśli auto będzie miało m.in. ogumienie dopasowane do warunków. Czyli np. na śniegu – zimowe lub całoroczne.

Opony wielosezonowe czy zimowe: które lepiej kupić?

Zanim przejdziemy do porównania zalet i wad opon zimowych i całorocznych, poruszymy jeszcze jedną kwestię – otóż jakiś czas temu media obiegła elektryzująca wiadomość, jakoby z testów przeprowadzonych w Szwecji wynikało, iż opony całoroczne do niczego się w zasadzie nie nadają. I o ile werdykt ekspertów był bezlitosny, o tyle dotyczył jednak warunków szwedzkiej zimy, a takiej zimy to u nas dawno nie było. I raczej prędko nie będzie. Polska zima oznacza przeważnie drogi mokre, ewentualnie pokryte tzw. błotem pośniegowym.

Co też nie oznacza, że można sobie beztrosko używać opon letnich. Choćby dlatego, że ogumienie przewidziane na ciepłą porę roku wraz ze spadkiem temperatury i tak traci część swoich właściwości. Śnieg nawet nie musi padać przesadnie obficie, by zrobiło się nieprzyjemnie.

A skoro już ustaliliśmy, że warunki typowo zimowe panują wybranych rejonach kraju i tylko przez dość ograniczony czas, to w związku z tym wybór między zimówkami, a oponami całorocznymi ma – z punktu widzenia polskiego kierowcy – znacznie dość fundamentalne.

Opony zimowe – wady i zalety

Największą zaletą dobrej opony zimowej jest to, że w trudnych warunkach (np. śnieg) przeważnie poradzi sobie ona lepiej niż nawet droga i markowa opona całoroczna. Oznacza to więc nie tylko lepszą trakcję, ale – i co chyba nawet ważniejsze – krótsze drogi hamowania. Dodatkowo, jeśli mamy dwa komplety opon (kół) na zimę i lato, to roczne przebiegi rozkładamy właśnie pomiędzy owe dwa komplety, co z kolei oznacza, że sumaryczny przebieg możliwy do osiągnięcia na obu kompletach zazwyczaj jest wyższy niż na jednym komplecie ogumienia całorocznego.

Wadą gum sezonowych są koszty związane z okresową wymianą – drogo jest zwłaszcza wtedy, gdy korzystamy z jednego kompletu felg, pomiędzy którymi przekładamy opony. W sezonie do serwisów oponiarskich i wulkanizacyjnych często ustawiają się długie kolejki, co z kolei może oznaczać stratę czasu – często większą niż mniejszą. Jeśli chodzi o ceny samych opon, to... jest jak wszędzie: da się kupić ogumienie z każdej półki cenowej, a cena zazwyczaj ma przełożenie na osiągi. Lub ich brak. No, ale tak samo jest w przypadku opon całorocznych.

Opony całoroczne – wady i zalety

Największa zaleta ogumienia wielosezonowego to wygoda użytkowania. Jeździmy przez cały rok na jednym komplecie, nie płacimy za wymianę i ewentualne przechowywanie, nie marnujemy czasu w kolejkach. Jesteśmy też niezależni od nagłych zmian pogody i nie musimy się zastanawiać, czy to już ten moment na wymianę, czy może jednak nie.

Jeśli chodzi o osiągi i bezpieczeństwo jazdy, to opony całoroczne z wyższej półki potrafią zbliżyć się do opon sezonowych, choć jeśli zestawimy je z topowymi zimówkami i rzucimy na głęboką wodę (vide – wspomniany szwedzki test), to zazwyczaj będą z tyłu. Niemniej w polskich warunkach i w przypadku kierowców, którzy dużo jeżdżą po mieście i (lub) nie wykorzystują często potencjału, jaki daje silnik/zawieszenie ich samochodu, opony całoroczne powinny zdać egzamin. Jeśli natomiast ktoś mieszka w regionie, gdzie często jest zimno i (lub) pada śnieg (bądź często takie regiony odwiedza), ten powinien jednak pomyśleć o gumach zimowych. Tylko tyle i aż tyle.

Opony całoroczne i zimowe – oznaczenia. M+S czy 3PMSF

Na koniec ważna kwestia: opona zimowa i całoroczna powinna posiadać oznaczenie 3PMSF, czyli płatka śniegu na tle trzech szczytów górskich. Oznacza to, że dany model został opracowany i przetestowany pod kątem warunków zimowych. Natomiast symbol "M+S" (ang. mud and snow; błoto i śnieg) oznacza jedynie tyle, że producent deklaruje, iż ten konkretny model sprawdzi się na śniegu i w warunkach zimowych.