Czy za letnie opony zimą dostanę mandat?

Co się stanie, gdy policjant złapie was w śnieżycę i zobaczy, że jedziecie na oponach letnich? Mimo wysiłków Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, który od lat walczy o zmianę prawa w tym temacie, w gruncie rzeczy nie grozi wam absolutnie nic. W Polsce nie ma przepisu mówiącego o obowiązku zmiany opon w sezonie zimowym.

Oczywiście taką zmianę się zaleca. To czysty zdrowy rozsądek: opony zimowe są wykonane z zupełnie innej mieszanki niż opony letnie, co oznacza, że o wiele mniej twardnieją przy niskich temperaturach. Kluczowy jest również bieżnik, który ma za zadanie "wgryzać się" w śnieg, zamiast odprowadzać wodę. Krótko mówiąc: mundurowi mogą wam wskazać, że popełniacie błąd, ale w żadnym stopniu nie mogą was za ten błąd ukarać. Analogicznie, w ten sam sposób nie ma kar za jazdę na oponach zimowych latem.

Czy w Polsce istnieje nakaz zakładania łańcuchów?

Inaczej wygląda to natomiast w przypadku ewentualnego nakazu stosowania łańcuchów. Otóż na widok znaku C-18 bezwzględnie musicie je nałożyć na koła, i to niezależnie od tego, czy poruszacie się akurat na zimówkach, czy na oponach letnich.

Miałem stłuczkę na letnich oponach zimą. Co na to ubezpieczyciel?

Zacznijmy od podstawowego ubezpieczenia, czyli od OC. Jeśli uczestniczyliście w wypadku lub stłuczce nie z waszej winy (czyli macie podstawę, by postulować wypłatę odszkodowania), to ubezpieczyciel nie może nie wypłacić wam pieniędzy, nawet jeśli zimą mieliście na aucie opony letnie. Jak ustaliliśmy, w Polsce nie ma obowiązku zmiany ogumienia, więc w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania ze względu na opony.

Ubezpieczenie AC: tutaj mogą być problemy

O ile OC jest obowiązkowe i ubezpieczyciel nie ma wpływu na treść podstawowego świadczenia, o tyle polisa auto-casco (AC) jest dodatkowym ubezpieczeniem, na którego umowę spółka może bezpośrednio wpływać. Dlatego jeśli wypadek był z waszej winy i mieliście letnie opony zimą, to upewnijcie się, że w waszej umowie nie ma punktu uzależniającego wypłatę odszkodowania od tego, czy ogumienie było dopasowane do warunków.

Wyjazd za granicę: sprawdźcie, przed podróżą

O ile w Polsce jazda z sezonowym ogumieniem nie jest obowiązkowa, o tyle za granicą policja może inaczej podchodzić do sprawy. Sytuacja zależna jest od prawa w danym kraju. Przykładowo w Czechach, jeśli uczestniczycie w kolizji i nie zmieniliście opon, to zostaniecie uznani za współwinnych.

Zmieniajcie opony. To zdrowy rozsądek

Pamiętajcie, że nawet opony bieżnikowane (nalewki) są zimą znacznie lepszym wyjściem, niż jazda na oponach letnich. Szczególnie istotny jest bieżnik, który diametralnie różni się od letniego odpowiednika, zupełnie niedostosowanego do jazdy po śniegu, czy oblodzonej jezdni.

Bez względu na brak konsekwencji prawnych związanych z niedopasowaniem ogumienia do warunków, warto jednak zmieniać opony: to kluczowe w sezonie zimowym, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa waszego, waszych bliskich i innych kierowców, czy pieszych.