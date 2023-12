W Polsce nie ma nakazu wymiany ogumienia na zimowe. Za granicą często jest inaczej

Jak już niejednokrotnie podkreślaliśmy, brak ogumienia dopasowanego do warunków nie ma z punktu widzenia polskich przepisów żadnego znaczenia. Policjant może nas co najwyżej pouczyć, że śnieżyca to może nie jest najlepszy moment na opony letnie, ale w kwestii związanej z doborem typu ogumienia, to w zasadzie na tym jego moc się kończy. To, do czego funkcjonariusz może się faktycznie przyczepić, to zbyt mocno "zjechane" opony. Dla przypomnienia: w świetle przepisów minimalna wysokość bieżnika to (zaledwie…) 1,6 mm. I jeśli któraś z opon w naszym aucie będzie miała mniej, to możemy dostać mandat i stracić dowód rejestracyjny.

Praktyka pokazuje jednak, że w przypadku opon zimowych lepiej nie schodzić poniżej 3,5-4 mm – ogumienie mocniej zużyte nie wykazuje już zazwyczaj odpowiednich właściwości. Co z kolei znacznie obniża bezpieczeństwo nasze i innych użytkowników dróg, tak samo zresztą jak korzystanie zimą z opon letnich. I choć zaraz odezwą się głosy, że ja to od 30 lat zimą jeżdżę na letnich, a szwagier latem tylko na zimówkach, to szczęśliwcom gratulujemy, ale pozostaniemy przy swoim – korzystanie z ogumienia dopasowanego do sezonu to podstawa, jeśli ma być bezpiecznie.

Nakaz używania opon zimowych za granicą: albo konkretne daty, albo konkretne warunki pogodowe

Z takiego samego założenia wychodzą jednak też ustawodawcy w wielu innych europejskich krajach. Za granicą mamy bowiem do czynienia z dwoma rodzajami nakazów, jeśli chodzi o ogumienie zimowe: po pierwsze, tzw. nakaz bezwzględny, w myśl którego opon zimowych/całorocznych należy używać w określonym terminie, niezależnie od warunków atmosferycznych. Po drugie: nakazy sytuacyjne. W takim wypadku ogumienie dopasowane do warunków obowiązuje wtedy, gdy wymagają tego warunki na drogach. Mówiąc wprost: jest ładnie i sucho, rób co chcesz. Spadnie śnieg, pojawi się błoto bądź lód lub chwyci mróz – zakładaj zimówki lub opony całoroczne.

Poniżej przegląd przepisów obowiązujących dla aut do dmc 3,5 t w krajach chętnie odwiedzanych zimą przez polskich kierowców (źródło: ADAC, ÖAMTC). Niekiedy dodatkowo należy przestrzegać minimalnej wysokości bieżnika (zazwyczaj 3-4 mm). Uwaga: można dywagować na temat tego, czy przed mandatami chroni nas konwencja wiedeńska, w myśl której auto ma spełniać warunki dopuszczenia do ruchu jedynie w kraju, w którym zostało zarejestrowane. Naszym zdaniem, to nawet jeśli jakimś cudem udałoby się potem przed sądem uzyskać cofnięcie kary za brak odpowiedniego ogumienia, to jest to wysiłek niewspółmierny do tego, z jakim wiąże się założenie opon zimowych/całorocznych. Ciężko też nam wyobrazić sobie sytuację, w której jadąc zimą na oponach letnich np. w Alpy spowodujemy zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu i nie poniesiemy z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Pamiętaj: w części krajów za zimowe nadal uznaje się opony noszące wyłącznie oznaczenie "M+S", ale np. we Francji i w Niemczech za jakiś czas się to zmieni i honorowany będzie symbol 3PMSF. Pisaliśmy o tym zresztą TUTAJ. Poniższe dane dotyczą głównie opon zimowych, ale większość sprzedawanych obecnie modeli całorocznych spełnia te same kryteria. Więc i one powinny być honorowane.

Nakaz używania opon zimowych: Austria

Nakaz używania opon zimowych jest sytuacyjny: gdy na drogach panują zimowe warunki, należy mieć ogumienie zimowe/całoroczne – obowiązuje od 1 listopada do 15 kwietnia. Ważne: alternatywą dla zimówek/opon całorocznych są łańcuchy założone na… opony letnie. Należy przy tym pamiętać, że z łańcuchów korzystamy tylko wtedy, gdy nawierzchnia jest (w dużej mierze) pokryta śniegiem/lodem.

Nakaz używania opon zimowych: Czechy

Sytuacyjny nakaz, ale zimą (i częściowo jesienią) określone przepisami warunki występują w zasadzie cały czas. A to z tego względu, iż opon zimowych/całorocznych używamy od 1 listopada do 31 marca, ale nie tylkow przypadku pojawienia się zimowej pogody (śnieg, lód, błoto), lecza także wtedy, gdy temperatura jest niższa niż 4 stopnie Celsjusza.

Nakaz używania opon zimowych: Francja

Przepisy dotyczące używania opon zimowych we Francji? To… zależy. Bo tak: nie ma ogólnego nakazu używania zimówek, natomiast w określonych regionach (głównie górskie i podgórskie; patrz MAPA) od 1 listopada do 31 marca mamy obowiązek używania opon zimowych/łańcuchów. Są to m.in.: Alpy, Pireneje, Masyw Centralny, Wogezy i Korsyka. W sumie nakaz obejmuje częściowo lub w całości aż 34 departamenty.

Nakaz używania opon zimowych: Niemcy

Nakaz używania opon zimowych zależy od warunków panujących na drogach i nie jest ograniczony żadnymi konkretnymi datami. Zimówki/opony całoroczne z symbolem M+S/3PMSF zakładamy więc m.in. wtedy, gdy spadnie śnieg, pojawi się błoto pośniegowe lub lód. Łańcuchów można używać wtedy, gdy droga jest zaśnieżona/oblodzona, na określonych odcinkach montowanie łańcuchów narzucają znaki.

Nakaz używania opon zimowych: Słowacja

Sytuacja podobna jak w Niemczech. Czyli nakaz używania opon zimowych zależy od warunków panujących na drogach i nie jest związany z żadnymi konkretnymi datami (dotyczy jednak tylko aut do 3,5 t).

Nakaz używania opon zimowych: Słowenia

Nakaz używania opon zimowych/całorocznych od 15 listopada do 15 marca oraz poza tymi datami, jeśli wystąpią tzw. zimowe warunki na drogach. Można stosować też kombinację opony letnie + łańcuchy. Opony niezależnie od typu muszą mieć co najmniej 3 mm bieżnika.

Nakaz używania opon zimowych: Szwajcaria

Brak bezpośredniego nakazu używania opon zimowych, jednak kierujący musi mieć możliwość opanowania samochodu w każdych warunkach pogodowych. Poza tym, jeśli dojdzie do wypadku na ośnieżonej drodze, a my nie mieliśmy akurat odpowiednich opon, to możemy zostać pociągnięci do współodpowiedzialności. Na oznakowanych odcinkach dróg w warunkach zimowych należy korzystać z łańcuchów, wyjątki mogą pojawiać się dla aut z napędem na obie osie.

Nakaz używania opon zimowych: Włochy

Brak odgórnych (ogólnokrajowych) przepisów/wytycznych, ale osobne reguły mogą obowiązywać na wybranych odcinkach dróg.Dolina Aosty: tu nakaz używania opon zimowych obowiązuje od 15 października do 15 kwietnia (alternatywa: łańcuchy na kołach letnich). Tyrol Południowy (Górna Adyga) i autostrada A22 (Brennero-Affi): obowiązek używania zimówek od 15 listopada do 15 kwietnia. W prowincji Bolzano poza obszarem miasta Bolzano (Bozen) sytuacyjny nakaz, czyli zależny od warunków pogodowych.