Co to są łańcuchy na koła?

Łańcuchy na koła są szczególnie przydatne zimą. To stalowa "siatka" zakładana na opony w celu uzyskania przyczepności, kiedy droga jest oblodzona i zaśnieżona.

Jak zakładać łańcuchy na koła? Kiedy można założyć?

Łańcuchy zakładamy zawsze na oś napędową. Krótko mówiąc, dla samochodu z napędem na przód, zakładamy je z przodu, dla samochodu z napędem na tył, zakładamy je z tyłu. W przypadku auta z napędem 4x4, zakładamy je na wszystkie cztery koła.

Łańcuchy na koła zakładamy wtedy, kiedy wskazują na to warunki drogowe. Znacznie zwiększają one przyczepność kół w momencie, w którym nie jedziecie po asfalcie. Stop tytanowo-magnezowy siatki jest niesamowicie odporny, więc nie musicie się martwić o rozpinanie.

Przepisy w sprawie łańcuchów w Polsce

W Polsce nie ma skomplikowanej sytuacji prawnej z łańcuchami na drodze. Według artykułu 60 ust. 3 w prawie o ruchu drogowym używać ich można tylko na drodze pokrytej śniegiem. Co więcej, jeśli występuje znak C-18, to bezwzględnie musicie je założyć. Znajdziecie go zazwyczaj na terenach górskich i podgórskich.

W przypadku, w którym opuszczacie zaśnieżony asfalt i wjeżdżacie na "czarną" jezdnię, musicie ściągnąć swoje łańcuchy. Krótko mówiąc: jeśli jedziecie w sezonie zimowym w góry, warto mieć swoje łańcuchy w bagażniku.

Co więcej, zalecana maksymalna prędkość, z którą możecie się poruszać z łańcuchami to 30-50 km/h. Oczywiście zazwyczaj w przypadku konieczności zakładania łańcuchów nawet ta prędkość jest zbyt wysoka i po prostu niebezpieczna, dlatego rzadko kiedy zdarza się ją przekraczać. Pamiętajcie o dostosowaniu prędkości do warunków drogowych.

Jak jeździć z łańcuchami na kołach?

Styl jazdy z łańcuchami na kołach nieco się różni od "zwykłego". Poza niższą prędkością warto również dostosować swoją dynamikę. Nie zaleca się gwałtownego ruszania i hamowania. Podczas jazdy nie powinno się mocno wciskać pedału gazu. Do tego, co jakiś czas należy się zatrzymać i sprawdzać mocowanie łańcuchów, ponieważ mogą się poluzować.

Ile kosztują łańcuchy na koła? Czy warto je kupić?

Ceny łańcuchów na koła nie są bardzo wysokie. Komplet na oś możecie kupić za niecałe 150 złotych. Warto zainwestować i wozić "na wszelki wypadek" w bagażniku, szczególnie jeśli mieszkacie w rejonach górskich i podgórskich. Skala wydatku względem jakiegokolwiek zdarzenia na ośnieżonej, czy oblodzonej drodze, jest wręcz minimalna. Dodatkowym argumentem jest nakaz zakładania w niektórych miejscach w Polsce.