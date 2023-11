Straż Ochrony Kolei wybrała się na zakupy. Komenda Główna zainwestowała w nowe, brytyjskie terenówki, które trafią teraz do wybranych oddziałów SOK. Co to za samochód i ile kosztuje jedna sztuka?

Straż Ochrony Kolei - samochody Land Rover Defender w Straży Ochrony Kolei Do służby w SOK wstępują brytyjskie terenówki. Samochodowa flota formacji poszerzy się o 3 Land Rovery Defendery. Prestiżowe, dzielne w terenie, świetnie wyposażone, a w tym przypadków również nieoznakowane pojazdy trafią do wybranych oddziałów Straży Ochrony Kolei. Będą wykorzystywane do codziennych działań oraz patroli i mają poprawić mobilność funkcjonariuszy w trudno dostępnych obszarach, w których zwykłe auta osobowe nie dałyby rady. SOK ma nowe auta. Kosztowały krocie Do całkiem pokaźnej samochodowej floty, którą może pochwalić się formacja, dołączą Land Rovery z 3-litrowym silnikiem diesla pod maską. Są wyposażone m.in. w elektronicznie sterowany napęd na 4 koła, 8-biegową skrzynię automatyczną, system kamer Surround 3D, system kontroli zjazdu ze wzniesienia HDC, a także światła w technologii LED. Z zewnątrz niełatwo będzie je poznać! Czarne nadwozie nie zdradza na pierwszy rzut oka, że samochód pracuje w uzbrojonej, umundurowanej formacji. Cena zakupu tych aut, wraz z wyposażeniem wyniosła blisko milion złotych. Jeden taki Land Rover kosztował ponad 300 000 zł. Straż Ochrony Kolei - samochody Oprócz wspomnianego wyżej wyposażenia, w samochodach znalazły się również sygnały świetlne i dźwiękowe. Formalnie mamy bowiem do czynienia z nieoznakowanym pojazdem uprzywilejowanym. Zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt. 12 ustawy prawo o ruchu drogowym pojazdy SOK są uważane za pojazdu uprzywilejowane w ruchu drogowym, które zostały oznakowane w jednolity sposób z zamontowanym systemem ostrzegania świetlnego i dźwiękowego po uprzednim wydaniu zezwolenia przez MSWiA. - przypomina Straż Ochrony Kolei Land Rovery to najnowszy nabytek, ale SOK może pochwalić się całkiem pokaźnym parkiem maszynowym. W garażach komend i ośrodków SOK znajdują się oznakowane Volkswageny Transportery T6.1, Mitsubishi L200 oraz nieoznakowane Isuzu D-Max, Mitsubishi ASX, Toyota RAV4, Toyota Corolla, Citroen Jumpy, Volkswagen Passat, Skoda Superb, a także pojazdy specjalistyczne MCM, którymi są furgony Mercedesa Sprintera z napędem na obie osie. Obecnie w użytkowaniu Straży Ochrony Kolei znajduje się blisko 300 samochodów służbowych, które są w dyspozycji Komendy Głównej SOK, 16 Komend Regionalnych i 76 Posterunków oraz Ośrodka Szkolenia Zawodowego SOK. Praktycznie wszystkie samochody służą do codziennych zadań patrolowo-interwencyjnych, głównie związanych z patrolowaniem szlaków kolejowych oraz działań przeciw kradzieżowych. Maciej Lubczyński