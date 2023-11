Litwin fordem z Rosji chciał wjechać do Polski

Straż Graniczna na drogowym przejściu w Grzechotkach skontrolowała obywatela Litwy, który chciał wjechać do Polski. Okazało się, że 54-letni mężczyzna nie grał fair…

– Kierowca forda próbował wjechać do Polski, posługując się fałszywym dokumentem. W trakcie sprawdzania autentyczności dowodu rejestracyjnego, funkcjonariusze stwierdzili, że nie tylko dokument jest podrobiony, ale auto powinno być na rosyjskich tablicach rejestracyjnych i z rosyjskim dowodem. 54-letni Litwin wymienił tablice i podrobił kirgiski dowód rejestracyjny, by jeździć do krajów UE – wyjaśnia Straż Graniczna.

Litwin przyznał się do posłużenia podrobionym dowodem rejestracyjnym. Został ukarany grzywną w wysokości 1500 zł.

Polska nie wpuszcza samochodów z Rosji

Polska od 17 września nie wpuszcza samochodów zarejestrowanych w Rosji. Zakaz dotyczy wszystkich aut – zarówno tych, które są wykorzystywane komercyjnie, jak i prywatnych – niezależnie od tego, czy właścicielem samochodu jest obywatel Rosji, czy też obywatel innego państwa.

Samochody z Rosji nie mogą wjeżdżać do UE

Od 12 września samochody zarejestrowane w Rosji nie mogą wjeżdżać do Unii Europejskiej przez granicę Łotwy z Rosją i Białorusią. Dozwolony jest powrót do Rosji pojazdami na rosyjskich tablicach, pod warunkiem, że samochody są wykorzystywane jedynie jako środek transportu, a nie są zadeklarowane jako towar.

Takie ograniczenia wprowadziły też sąsiednie Litwa i Estonia oraz Finlandia. Komisja Europejska 8 września opublikowała wyjaśnienia dotyczące importu towarów z Rosji. Sprowadzanie prywatnych samochodów zostało zakazane.