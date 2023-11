Marsz Niepodległości 2023 - utrudnienia w Warszawie, uwaga kierowcy

Marsz Niepodległości 2023 to jeden z elementów obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie. Poza tym w sobotę, 11 listopada, na placu Piłsudskiego odbędą się uroczystości państwowe. Zarejestrowano także kilkanaście innych zgromadzeń publicznych. Do tego będą wydarzenia kulturalne i sportowe. Oznacza to zmiany w ruchu drogowym i kursowaniu autobusów i tramwajów.

Uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości dla kierowców w Warszawie mogą oznaczać poważne utrudnienia. Jak wyglądają trasy manifestacji? Gdzie wprowadzono zakaz parkowania samochodów pod groźbą odholowania na koszt właściciela? Oto najważniejsze informacje…

Reklama

Marsz Niepodległości 2023 – data, godzina, miejsce, trasa marszu

Reklama

Marsz Niepodległości 2023 przejdzie ulicami Warszawy 11 listopada 2023. Rozpocznie się o godzinie 14:00.

Marsz rozpoczyna się na Rondzie im. Romana Dmowskiego. Trasa poprowadzi przez: Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, ul. Wał Miedzeszyński (zejście pętlą z mostu) ul. Wybrzeże Szczecińskie, ul. Siwca i zakończy się na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie.

Marsz Niepodległości 2023 – mapa i trasa marszu

Narodowe Święto Niepodległości w Warszawie – godziny i ulice zamknięte dla ruchu. Parkingi wyłączone z parkowania

Państwowe uroczystości Narodowego Święta Niepodległości, m.in. uroczysta zmiana warty, odbędą się na placu Piłsudskiego. 11 listopada przez cały dzień z parkowania będą wyłączone:

parkingi na placu Małachowskiego; na placu Teatralnym; przed Hotelem Raffles Europejskim;

na placu Małachowskiego; na placu Teatralnym; przed Hotelem Raffles Europejskim; ulice Tokarzewskiego-Karaszewicza, wraz z parkingiem przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawa; Królewska, od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej; Ossolińskich; Wierzbowa; Moliera, Focha; Fredry.

Wymienione ulice będą także zamknięte dla ruchu w godzinach 10:00-14:00. Czasowo ruch zostanie wstrzymany także:

w godzinach 11:20-11:40 podczas przemarszu pododdziałów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy służb mundurowych na trasie z placu Teatralnego, ulicami Senatorską, Miodową, Krakowskie Przedmieście, Ossolińskich na plac Piłsudskiego;

w godzinach 13:10-13:00 podczas przemarszu pododdziałów z placu Piłsudskiego, ulicą Focha i Moliera na plac Teatralny.

Gdzie zakaz parkowania 11 listopada? Wielkie kary dla kierowców

Kierowcy powinni omijać rejon ścisłego centrum Warszawy. Ulice w pobliżu uroczystości, wydarzeń i przemarszów mogą być zamykane dla ruchu, podobnie jak ulice poprzeczne.

Czasowego wstrzymania ruchu należy spodziewać się m.in. na ulicy Marszałkowskiej od placu Konstytucji do ulicy Świętokrzyskiej; w Alejach Jerozolimskich oraz na moście i w alei Poniatowskiego na odcinku od ulicy Emilii Plater do ronda Waszyngtona; na ulicy Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego; na Wisłostradzie od ulicy Ludnej do mostu Śląsko-Dąbrowskiego (w związku z przejściem uczestników Marszu Niepodległości).

Ile kosztuje odholowanie samochodu w Warszawie?

W Warszawie odholowanie samochodu osobowego (pojazdu o DMC do 3,5 t) kosztuje 606 zł. Do tego trzeba doliczyć 52 zł za każdą dobę przechowywania auta na parkingu ZDM. Motocykl to odpowiednio: 281 zł za lawetę i 37 zł/doba za przechowanie. Słone stawki.

Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie – objazdy autobusów

W związku z uroczystościami na placu Piłsudskiego oraz zamknięciem fragmentu Krakowskiego Przedmieścia, od około godziny 10:00 do 14:00, objazdami będą kursowały autobusy linii: 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518.

Na Krakowskim Przedmieściu na spacerowiczów i gości będą czekały atrakcje Festiwalu Niepodległa. By zorganizować koncerty, warsztaty i inne wydarzenia ulica, w godzinach 14:00-20:00, będzie wyłączona z ruchu od ulicy Nowy Świat do Trębackiej.

Narodowe Święto Niepodległości w Warszawie – przemarsze i zamknięte ulice, utrudnienia dla kierowców

W Narodowe Święto Niepodległości odbędą się także inne zgromadzenia i przemarsze. Oto wydarzenia, które 11 listopada mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym:

w godzinach 8:00-14:00 teren przed PKiN, od strony południowej, między ulicami Złotą, Emilii Plater, Alejami Jerozolimskimi i Marszałkowską;

w godzinach 8:00-18:00 przy ulicy Emilii Plater, między ulicą Złotą a Świętokrzyską – strona północ;

w godzinach 12:00-13:30 zgromadzenie na placu Weteranów 1863 r., a następnie przemarsz aleją Solidarności i ulicami: Targową, 11 listopada, Ratuszową, Namysłowską, Szymanowskiego, Dąbrowszczaków na plac Hallera;

w godzinach 14:00-16:00 zgromadzenie przy Walcowniczej połączone z przemarszem tą ulicą do Bystrzyckiej,

w godzinach 14:00-17:00 zgromadzenie na placu Unii Lubelskiej, a następnie przemarsz ulicami: Puławską, przez plac Zbawiciela, Marszałkowską, przez plac Konstytucji i dalej ulicami Piękną, Alejami Ujazdowskimi na plac Trzech Krzyży;

w godz. 14:00-19:00 zgromadzenie na rondzie Dmowskiego i przemarsz Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego, dalej ulicami Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia stadionu PGE Narodowego.

Bieg Niepodległości w Warszawie – gdzie, kiedy, godzina, trasa, zamknięte ulice

O godzinie 11:11 wystartuje 33. Bieg Niepodległości. Stąd przez kilka godzin zamknięte będą ulice: aleja Jana Pawła II, Chałubińskiego i aleja Niepodległości od ronda „Radosława" do Rakowieckiej. W czasie zawodów kierowcy nie będą mogli także przeciąć trasy biegu aleją „Solidarności", Grzybowską, Świętokrzyską, Prostą, Koszykową i Stefana Batorego.

Narodowe Święto Niepodległości – dwie parady motocyklistów, godzina i trasa

Narodowe Święto Niepodległości uczczą także motocykliści. 11 listopada 2023 roku odbędą się dwa przejazdy.

Pierwszy – Motocyklowa Parada Niepodległości – rozpocznie się o godzinie 11:00 w sąsiedztwie Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Stamtąd miłośnicy jednośladów wyruszą na przejazd ulicami: Hlonda, aleją Rzeczypospolitej, aleją Wilanowską, aleją Niepodległości, Odyńca, Racławicką, Żwirki i Wigury, Raszyńską, przez plac Zawiszy, Towarową, przez rondo Daszyńskiego, Prostą, Kasprzaka, przez rondo Tybetu, Kasprzaka, Ordona, Wolską, Połczyńską, aleją Obrońców Grodna, przez rondo Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Powązkowską, Krasińskiego, przez plac Wilsona, Krasińskiego, Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarską, Solec, Trasą Łazienkowską, przez plac Na Rozdrożu, Alejami Ujazdowskimi, Belwederską do pomnika marszałka Piłsudskiego.

Z kolei o godzinie 12:00 w Sulejówku spotkają się uczestnicy MotoParady Niepodległości. Do Warszawy wjadą ulicą Armii Krajowej (od strony Sulejówka), a dalej ulicami: Niemcewicza, Wspólną, Korkową, Stepową, Okularową, Marsa, przez rondo Mościckiego, Płowiecką, Grochowską, przez rondo Wiatraczna, Grochowską, Zamoyskiego, Targową, Ratuszową, Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie, przez most Świętokrzyski, Zajęczą, Dobrą, Tamka, Kruczkowskiego, Książęcą, przez plac Trzech Krzyży, Alejami Ujazdowskimi, Bagatela, przez plac Unii Lubelskiej, Boya-Żeleńskiego, Waryńskiego, Puławską, Płaskowickiej, Sójki.

Oba wydarzenia będą zabezpieczane przez policję. Przejazdy motocykli mogą powodować czasowe wstrzymania ruchu na trasie przejazdu, a także na drogach poprzecznych.

– Odbyliśmy spotkanie ze wszystkimi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu zgromadzeń w tym dniu. Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń wprowadzone zostaną zapory antyterrorystyczne – powiedział Michał Domaradzki, dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa. – Prezydent Rafał Trzaskowski zwrócił się też do Komendanta Głównego Policji o zadysponowanie do Warszawy funkcjonariuszy, aby siły i środki policji były wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym poziomie – dodał.