Mazda MX-30 R-EV debiutuje jako najważniejsza premiera japońskiej marki w czasie salonu samochodowego w Brukseli. To też historyczny dzień w dziejach firmy z Hiroszimy – dziś wraca do nas silnik Wankla. Niewtajemniczonym przypominamy, że właśnie tego typu jednostka napędzała sportową Mazdę RX-8. Czego dziś mogą spodziewać się kierowcy?

W 100 proc. elektryczna MX-30 dostępna od 2020 roku skrywa niewielki zestaw akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 35,5 kWh. Taki zasób energii po naładowaniu do pełna powinien wystarczyć na pokonanie ok. 200 km.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV wjeżdża do Polski, silnik Wankla wraca do nas

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV to szeregowa hybryda typu plug-in, a nowa jednostka z wirującym tłokiem pełni tu rolę pokładowej elektrowni. W ten sposób Japończycy zwiększą zasięg swojego EV do poziomu spalinowych odpowiedników segmentu C SUV. Producent zapowiada nawet 600 km jazdy bez przystanku na ładowanie.

Nowa Mazda z silnikiem Wankla daje 600 km zasięgu bez ładownia

– W tym samochodzie silnik Wankla nigdy nie będzie napędzał samochodu. MX-30 REV jest napędzana w 100 proc. silnikiem elektrycznym – powiedział dziennik.pl Wojciech Halarewicz, wiceprezes Mazda Motor Europe odpowiedzialny za sprzedaż i obsługę klienta. – Jednostka spalinowa wytworzy prąd by zwiększyć elektryczny zasięg. I jest to konstrukcja o tyle ciekawa, że potencjalnie silnik Wankla może zużywać różne paliwa. Tym sposobem jesteśmy przygotowani na trend szerokiego zastosowania biopaliw, paliw syntetycznych czy nawet wodoru albo gazu LPG. Tego typu hybryda, która jest jednocześnie bardzo czysta, może stać się napędem przyszłości, a nie jedynie technologią przejściową. W zależności od sukcesu tej technologii rozważymy czy nie zastosować jej w innych modelach naszej gamy – stwierdził przedstawiciel japońskiej marki.

Mazda MX-30 z silnikiem Wankla, jak działa nowy napęd japońskich inżynierów?

Opracowany od podstaw silnik Wankla o pojemności 830 cm³ i maksymalnej mocy 55 kW (74 KM) przy 4 700 obr./min umieszczono pod maską MX-30 obok generatora i silnika elektrycznego o dużej mocy. Ten kompaktowy, elektryczny zespół napędowy jest sparowany z akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 17,8 kWh. Nowy silnik Wankla czerpie benzynę z 50-litrowym zbiornika paliwa. W trybie czysto elektrycznym MX-30 z silnikiem Wankla zapewnia ok. 85 km zasięgu.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV i czas ładowania akumulatora

Architektura MX-30 e-Skyactiv R-EV daje możliwość ładowania 2- lub 3-fazowym prądem przemiennym (AC) oraz szybkiego ładowania prądem stałym (DC). Akumulator można naładować od 20 do 80 proc. w ciągu około 25 minut za pomocą szybkiej stacji ładowania o mocy powyżej 36 kW. W przypadku trójfazowego ładowania (prądem przemiennym) o mocy 11 kW w trybie normalnym akumulator można napełnić w około 50 minut. Ładowanie prądem przemiennym z dwóch faz o mocy 7,2 kW w trybie normalnym trwa około 1 godziny i 30 minut. MX-30 R-EV ma funkcję zasilania V2L (vehicle to load), wówczas może być źródłem prądu dla innych urządzeń.

Model Pojemność akumulatora Metoda ładowania (Maksymalna moc zasilania) Moc wyjściowa stacji ładowania Czas ładowania MX-30 e-Skyactiv R-EV 17,8 kWh Normalne prądem przemiennym (AC) Prąd dwufazowy 7,2 kW Prąd dwufazowy 7,2 kW lub więcej Około 1 godz. 30 min Prąd trójfazowy (tylko modele na rynki europejskie) 11 kW Prąd trójfazowy: 11 kW lub więcej Około 50 min Szybkie prądem stałym (DC) 36 kW 36 kW lub więcej Około 25 min

Do tego są trzy tryby jazdy: Normal, EV i Charge. A mocniejszy 170-konny silnik elektryczny zapewnia lepsze osiągi niż w pełni elektryczna Mazda MX-30.

Mazda MX-30 R-EV z silnikiem Wankla, cena w Polsce i wyposażenie

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV w bogato wyposażonej wersji Prime-Line zaczynają się od 161 100 zł, czyli identycznie, jak w porównywalnie wyposażonej Maździe MX-30 z napędem czysto elektrycznym. Standard MX-30 R-EV obejmuje m.in. reflektory LED, adaptacyjny tempomat, system nawigacji satelitarnej czy aluminiowe felgi o średnicy 18 cali.

Elektryczna Mazda MX-30 R-EV w Polsce będzie traktowana jako hybryda plug-in. Stąd ceny tego modelu nie pomniejszy dofinasowanie z programu "Mój elektryk".

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV w wersji Edition R

Model ujawniony w Brukseli to Edition R – specjalna wersja, która będzie dostępna w gamie Mazdy MX-30 e-Skyactiv R-EV. Samochód charakteryzuje się lakierem Maroon Rouge Metallic, co jest nawiązaniem do barwy dachu pierwszego pojazdu osobowego Mazdy – R360 Coupe. Reszta nadwozia i wnętrze wykończone są na czarno. Edition R wyróżniają także elementy stylistyczne, takie jak emblemat w kształcie wirnika rotorowego (charakterystyczna figura trójkąta z lekko zaokrąglonymi bokami) wytłoczony w zagłówkach przednich foteli i zdobiący dywaniki podłogowe.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV z silnikiem Wankla i elektryczna MX-30, ceny i wyposażenie

Prime-line Exclusive-line Makoto Edition R e-SKYACTIV 145 KM AT 161 100 165 100 172 100 — e-SKYACTIV R-EV 170 KM AT z silnikiem Wankla 161 100 165 100 174 600 192 500 Opcje Pakiet Premium — — 6000 ● Szyberdach (wymaga zamówienia pakietu Premium) — — 3500 ● Lakiery nadwozia Lakier metalizowany 2800 2800 2800 — Lakier metalizowany Premium 3500 3500 3500 — Lakier metalizowany Multitone — — 6900 ● Lakier metalizowany Premium Multitone — — 8900 — Dostępne kolory ARCTIC WHITE 0 0 0 — CERAMIC WHITE 2800 2800 2800 — JET BLACK 2800 2800 2800 — POLYMETAL GREY 2800 2800 2800 — MACHINE GREY 3500 3500 3500 — CERAMIC WHITE MULTITONE — — 6900 — JET BLACK - SILVER MULTITONE — — 6 900 — ZIRCON SAND MULTITONE — — 6 900 — MAROON ROUGE MULTITONE — — — ● SOUL RED CRYSTAL MULTITONE — — 8900 —

Mazda MX-30 R-EV z silnikiem Wankla i elektryczna MX-30, dane techniczne, różnice, wymiary, pojemność bagażnika