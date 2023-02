Reklama

Mazda, tak jak i inni producenci, zdaje sobie chyba sprawę z tego, to nie jest dobry czas dla samochodów sportowych. Weźmy na przykład taką Toyotę GR86, która ma zniknąć z rynków europejskich niemal tak szybko, jak się na nich pojawiła.

Z kolei Francuzi z Alpine będą się też musieli nagłowić, żeby jeszcze przez jakiś czas utrzymać w produkcji swoje fantastyczne A110. Powód? Jeden i ten sam, czyli nowe normy bezpieczeństwa UE (GSR2 lub nowe GSR). Części modeli sensownym kosztem po prostu dopasować się do nich nie da. Inna sprawa to postępująca w szybkim tempie elektryfikacja i majaczący coraz wyraźniej na horyzoncie zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi...

Mazda MX-5 nowej generacji, legenda nie umiera

Dobre wiadomości też jednak są. I pochodzą m.in. od Mazdy, która zapowiada, że choć ostateczne decyzje co do rozwiązań technologicznych jeszcze nie zapadły, to MX-5 lub też Miata (nazwa stosowana na wielu rynkach) nigdy nie umrze. Tak przynajmniej twierdzi szef europejskiego oddziału Mazdy – Martijn ten Brink.

Mazda MX-5: czy nowa generacja będzie elektrykiem?

Jak donosi m.in. Autocar, na razie Mazda ma skupić się na dopieszczaniu obecnej generacji MX-5 (ND; dostępna od 2015 r.), ale zakładamy, że koncepcyjne prace nad nową wersją już powinny powoli ruszać. Czy nowy model będzie wyłącznie elektryczny? Nie da się tego wykluczyć. Ale będzie w ogóle, i to w dzisiejszych trudnych czasach musi być światełkiem w tunelu dla miłośników kultowej Miaty. Do których zresztą zalicza się i sam autor tekstu, powoli układający w głowie plan na zakup MX-5 NB z... niezbyt mocno pordzewiałymi podłużnicami. I choć może to chwilę potrwać, to determinacja jest spora.

Do kupienia słynna Mazda 626 po Hance Mostowiak

Kolejny powód do optymizmu fani japońska marki znajdą na jednym polskich portali ogłoszeniowych. Otóż kilka dni temu do sprzedaży trafił egzemplarz Mazdy 626, w którym grana przez Małgorzatę Kożuchowską postać Hanki Mostowiak zaliczyła słynnego “dzwona” ze ścianą kartonów. Hanka zeszła po tym zdarzeniu z serialowego świata, zaś scena weszła do kanonu serialowych śmiesznostek.

Mazda 626 z “M jak miłość” ma nieco ponad 100 tys. km. I katalizator

Ale to akurat dla obecnego właściciela zielonej 626 chyba całkiem dobra wiadomość, bo może łatwo swój egzemplarz wypromować. Co prawda sprzedający zastrzega w ogłoszeniu, że auto już jakiś czs stoi i wymaga kilku poprawek, to jednak najważniejsza kwestia – katalizator jest na miejscu! – przyszłemu nabywcy nie będzie spędzać snu z powiek. Dodatkowy atut zielonej Mazdy to niski deklarowany przebieg (nieco ponad 100 tys. km), zaś cenę ustalono na 16 tys. zł.