Reklama

Mazda CX-60 coraz odważniej rozpycha się w segmencie premium. Auto zadebiutowało w ubiegłym roku w roli flagowego modelu koncernu, ale dotychczas oferowane było tylko w topowym wariancie napędowym, czyli jako hybryda plug-in o mocy 327 KM. Jednak już w momencie premiery Mazda zapowiadała, że nie ograniczy palety dostępnych wersji do PHEV-a i benzyniaka, tylko uzupełni ją o odmiany wysokoprężne.

Dla wielu osób mogło to być zaskoczeniem, bo zgodne z rynkowymi trendami wiele firm rezygnuje z tego typu silników w innych segmentach, w tym także Mazda. Jednak w przypadku CX-60 Japończycy postanowili zrobić inaczej i oto w gamie nowego SUV-a mamy turbodiesla. A dokładnie dwa, bo rzędowy 6-cylindorwy silnik 3.3 e-Skyactiv D dostępny jest w wersji o mocy 200 KM i z napędem na tył oraz o mocy 254 KM i układem i-AWD. Podczas jazd testowych sprawdziliśmy obydwa warianty.

Reklama

Mazda CX-60 e-Skyactiv D, czyli co to za silnik?

Nowy silnik Diesla został zbudowany zgodnie z obowiązującą w Mazdzie zasadą "right sizingu", czyli doboru właściwej wielkości silnika do potrzeb. W efekcie inżynierowie marki zdecydowali się na zwiększenie pojemności znanego wcześniej rzędowego czterocylindrowego diesla z 2,2 l do 3,3 l, a do tego poszerzony został zakres prędkości obrotowych, w jakim możliwe jest spalanie ubogiej maszynki, co z kolei zwiększyło wydajność przy minimalnym zużyciu paliwa.

Mazda CX-60 - nowy silnik Diesla 3.3 Skyactiv-D to techniczny popis Japończyków

Nowością w tej konstrukcji jest zastosowanie technologii DCPCI (Distrution-Controlled Partialy Premixed Compression Ignition), która umożliwia wykorzystywanie nadmiarowego powietrza do poprawy charakterystyki spalania. Pozwala na to z jednej strony specjalny, jajowaty kształt komór spalania, a z drugiej podawanie paliwa pod wysokim ciśnieniem. – Dzięki dobraniu idealnego momentu zapłonu i wysoce rozproszonemu wtryskowi paliwa uzyskano również redukcję hałasu – zapewniają japońscy inżynierowie. Standardem jest tu także technologia Mazda M Hybrid Boost, czyli system miękkiej hybrydy o napięciu 48V, który zapewnia wsparcie na poziomie 153 Nm, generowane przez silnik elektryczny zintegrowany z automatyczną, 8-stopniową skrzynię biegów, już w momencie ruszania i podczas jazdy z niskimi obciążeniami. Zużywana jest do tego energia gromadzona podczas rekuperacji w akumulatorze o pojemności 0,33 kWh, co znowu pozytywnie wpływa na zużycie paliwa. Tyle technicznego zarysu.

Mazda CX-60 e-Skyactiv D, jaka moc, osiągi i spalanie?

Jak wspomnieliśmy, e-Skyactiv D dostępny jest w dwóch wariantach mocy. Pierwszy osiąga 200 KM i moment obrotowy 450 Nm, drugi 254 KM i jeszcze bardziej imponujący moment 550 Nm.

Już słabsza wersja pozytywnie zaskakuje swoimi możliwościami, pozwalając na przyspieszanie do setki w 8,4 s. Maksymalna dawka momentu obrotowego dostępna jest już od 1400 obr./min, co przekłada się na doskonałą elastyczność i natychmiastowe reakcje na ruchy pedałem gazu, choć oczywiście nie tak żywiołowe, jak pamiętamy z hybrydy plug-in (moc 327 KM i moment 500 Nm). Spokojniejsze obchodzenie się z pedałem gazu rewanżuje się za to przyjemną ciszą we wnętrzu i niskim spalaniem. Ku naszemu zaskoczeniu komputer pokładowy długo wskazywał średnią poniżej 5 l/100 km i to wcale nieokupioną powolną jazdą. To nawet mniej niż obiecuje oficjalnie producent w cyklu WLTP.

Mazda CX-60 e-Skyactiv D z silnikiem 3.3 o mocy 254 KM, spalanie tylko 1 litr wyższe

Mocniejszy wariant oczywiście ma jeszcze lepsze osiągi. Dodatkowe 54 KM i 100 Nm robią świetną robotę, a CX-60 z napędem na obydwie osie popisuje się iście sportowym temperamentem. Przyspiesza do setki w 7,4 s i może pędzić z maksymalną prędkością 219 km/h. Imponuje swoboda, z jaką moment obrotowy "przelewa się" na koła. Towarzyszy mu przy tym przyjemne wciskanie w fotel i mruczenia sześciu cylindrów. Zużycie paliwa na odcinku testowym było tylko o litr wyższe niż słabszej odmianie.

Mazda CX-60 prowadzi się jak po sznurku

Praca turbodiesla zachęca wręcz do korzystania z jego potencjału podobnie jak kalibracja zawieszenia, która sprawia, że ważący blisko 1,9 tony SUV prowadzi się nie tylko komfortowo, lecz także bardzo pewnie. Układ kierowniczy zapewnia precyzyjne informacje zwrotne i dobre wyczucie tego, co dzieje się na styku kół z nawierzchnią. Swoje robi też układ napędu na obydwie osie i-Active AWD gwarantując doskonałą trakcję. Warto też zwrócić tu uwagę, na system kontroli zachowania kinematycznego KPC (Kinematic Posturę Control), który na dynamicznie pokonywanych zakrętach przyhamowuje wewnętrzne tylne koło, dociskając jednocześnie podwozie do nawierzchni i stabilizuje auto. Co ważne, elektroniczni asystenci nie są nachalni i wtrącają się tylko wtedy, gdy to naprawdę konieczne.

Do wyboru są cztery tryby pracy układu napędowego: Normal, Sport, Off-road i przeznaczony do jazdy z przyczepą Towing, które zgodnie z nazwami dopasowują pracę silnika, skrzyni i napędu do określonych warunków i potrzeb.

Mazda CX-60, jaka pojemność bagażnika?

Wersje wysokoprężne zachowują pełną funkcjonalność modelu znaną już z hybrydy plug-in. Oznacza to wzorową przestronność, wnętrza zarówno na przednich wygodnych fotelach, jak i tylnej kanapie, a do tego jeden z największych w segmencie bagażników. Przy normalnym ustawieniu siedzeń ma on pojemność 570 l, a po rozłożeniu oparć kanapy nawet 1726 l. Dla wielu użytkowników istotną zaletą jest możliwość podpięcia i holowania przyczepy o masie do 2500 kg.

Mazda CX-60 e-Skyactiv D i ceny? To najtańszy 6-cylindrowy model klasy premium

Mazda CX-60 e-Skyactiv D jest dostępna w czterech pakietach wyposażeniowych Prime Line (tylko słabsza wersja), Exclusive Line oraz topowych Homura i Takumi. Ceny dla wersji 200-konnej startują z poziomu 211 900 zł, a dla 254-konnej od 241 900 zł, co sprawia, że mamy do czynienia z najtańszym 6-cylindrowym modelem klasy premium na rynku.

Mazda CX-60 e-Skyactiv D, silnik Diesla i dane techniczne