Reklama

Mazda 6 20th Anniversary zadebiutowała na targach Poznań Motor Show. To był pierwszy publiczny pokaz tego auta w Polsce. Jednocześnie cała gama dostała szczepionkę z eliksiru młodości. Teraz sedan i kombi w 2023 rok wjeżdżają z bagażem lepszego wyposażenia czy szeregiem modyfikacji w układzie kierowniczym.

W ten sposób japońska marka świętuje 20. rocznicę wprowadzenia na rynek pierwszej generacji modelu Mazda 6. Po bliskim spotkaniu z urodzinową wersją 20th Anniversary aż żal bierze, że tak wykonane i skonfigurowane samochody zdarzają się raz na 20 lat. Do tego 2023 rok zapisze się w historii japońskiej marki, jako koniec produkcji tego modelu. Ale po kolei…

Reklama

Mazda 6 2023 to zmodyfikowany układ kierowniczy i nowe systemy

Wielu doceni to, że Mazda 6 pod względem stylistycznym ustrzegła się rewolucji. Za to listę systemów wspomagających człowieka wzbogacono m.in. o układ CTS (Cruising & Traffic Support), który dzięki funkcji kontroli odległości czasowej do pojazdu poprzedzającego (headway control) oraz funkcji wspomagania kierowania odciąża kierowcę podczas jazdy w ruchu o dużym natężeniu lub w innych sytuacjach. Do palety kolorów dołączyły lakiery Rhodium White i Platinum Quartz.

Zmiany zaszły też pod karoserią. Cała gama Mazdy 6 na 2023 rok dostała zmodyfikowany układ kierowniczy, który ma bardziej bezpośrednio reagować przy średnich i wysokich prędkościach. Kierowca odczuje to jako jeszcze większą satysfakcję z prowadzenia tego auta.

Mazda 6 w nowej odsłonie 20th Anniversary skradła show, 100 sztuk dla Polski

Mazda 6 20th Anniversary ustawiona na wyjątkowych 19-calowych obręczach w szeregu z najnowszą Mazdą MX-30 e-Skyactiv R-EV z silnikiem Wnaklaczy Mazdą CX-60 diesel wcale nie odstawała od młodszych konstrukcji. Jej wyważone proporcje podkreślał debiutujący lakier o głębokiej czerwieni Artisan Red.

To już czwarty kolor w technologii lakierniczej Takumunuri, która naśladuje efekt możliwy do uzyskania jedynie przy ręcznym nakładaniu powłok lakierniczych przez mistrza-lakiernika (w tłumaczeniu lakierowanie rzemieślnicze). W ten sam sposób powstają też auta w kolorze Soul Red Crystal, Machine Grey i Rhodium White.

Mazda 6 i wnętrze ze skórą Nappa, a jakie wyposażenie?

Wnętrze wita wytrawnym zapachem jasnobrązowej skóry Nappa i dopieszczonymi detalami. Kierownica świetnie leży w dłoniach. Jubileuszową Mazdę 6 można spokojnie pokazywać jako wzorzec jakości premium tym markom, które chcą za takie uchodzić. Do tego tłoczone na zagłówkach emblematy Mazda 20th Anniversary, miękka tapicerka połączona delikatnym ściegiem, zamszowe okładziny boczków drzwi plus wykończenie deski rozdzielczej matowo-brązową okładziną w drobne prążki. Za tego typu frykasy inni każą sobie słono płacić…

Mazda 6 20th Anniversary, jeden silnik benzynowy do wyboru

W Polsce Mazda 6 20th Anniversary jest dostępna w limitowanej serii 100 sztuk jako sedan i kombi. Silnik jest jeden, ale za to porządny. Najmocniejsza odmiana 2.5 Skyactiv-G/194 KM stanowi duet ze skrzynią automatyczną o sześciu przełożeniach.

Ta jednostka wykorzystuje system dezaktywacji dwóch z czterech cylindrów, który zaczyna działać przy małych obciążeniach, np. podczas jazdy ze stałą prędkością na niskich obrotach. Wtedy też oszczędza paliwo i redukuje emisję CO 2 (według producenta nawet o 5 proc. przy prędkości 80 km/h i o 20 proc. przy 40 km/h). Rozwiązanie pracuje niezauważalnie. O jego aktywności kierowca dowiaduje się dopiero z wyświetlacza, który pokazuje aktualny stan zmyślnego systemu.

Mazda 6 2023 w najtańszej wersji z silnikiem benzynowym 2.0

Mazda 6 w zwykłej wersji jest dostępna z bazowym silnikiem 2.0 Skyactiv-G/165 KM (213 Nm momentu obrotowego). Auto można zamówić z sześciostopniową manualną przekładnią lub automatem.

Mazda 6 2023, ceny i wyposażenie w Polsce

Mazda 6 2023 jest dostępna w Polsce w pięciu wersjach wyposażeniowych. Cena sedana i kombi jest taka sama. Bazowy model CENTER-LINE 2.0 SKYACTIV-G/165 KM z manualną skrzynią biegów kosztuje od 149 900 zł.

Mocniejszy silnik 2.5 SKYACTIV-G/194 KM występuje od wersji Homura. Taka Mazda 6 to przynajmniej 202 900 zł.

Mazda 6 20th Anniversary, takie auta zdarzają się raz na 20 lat

Mazda 6 20th Anniversary,która zadebiutowała na targach Poznań Motor Show, kosztuje od 213 400 zł. Samochód napędza silnik benzynowy 2.5 SKYACTIV-G/194 KM w duecie z 6-biegową skrzynią automatyczną. Na finał kiepska widomość…

Mazda 6 znika z Polski, 1500 sztuk na pożegnanie. Także Mazda 2 kończy przygodę

Można powiedzieć, że jubileuszowa Mazda 6 20th Anniversary to pożegnanie z fanami. Wszystko przez zmiany w polskich przepisach wprowadzane od 1 kwietnia 2023 r. przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Reklama

– Ze względu na wchodzące w Polsce 1 kwietnia 2023 r. znowelizowane wymagania techniczne i eksploatacyjne m.in. dla odbiorników DAB+ w samochodach, modele Mazda 2 i Mazda 6 już nie mogą być zamawiane do produkcji w polskich salonach – powiedział dziennik.pl Szymon Sołtysik, PR manager Mazda Motor Poland. – Nasi dilerzy dysponują jeszcze stokiem kilkudziesięciu Mazd 2 gotowych do odbioru. W przypadku Mazdy 6 ostatnim miesiącem produkcji na polski rynek był luty 2023 r. Obecnie do sprzedaży trafia około 1,5 tys. egzemplarzy tego modelu, w tym 100 szt. w jubileuszowej wersji 20th Anniversary z unikatowym lakierem Artisan Red, brązową skórzaną tapicerką oraz okolicznościowymi emblematami na zagłówkach, błotnikach i kluczyku – wyjaśnił.

Mazda 6 2023 cennik, sedan i kombi kosztują tyle samo

Mazda 6 2023 CENTER-LINE EXCLUSIVE-LINE HOMURA TAKUMI 20TH ANNIVERSARY SEDAN/SPORT KOMBI 2.0 SKYACTIV-G 165 KM 6MT 149 900 zł 170 900 — — — 2.0 SKYACTIV-G 165 KM 6AT 157 900 178 900 — — — 2.5 SKYACTIV-G 194 KM 6AT — — 202 900 207 900 213 400 KOLOR NADWOZIA Lakier metaliczny 2900 zł 2900 zł 2900 zł 2900 zł — Lakier metaliczny Artisan Red — — — — • Trójwarstwowy lakier Premium Rhodium White 3900 zł 3900 zł 3900 zł 3900 zł — Trójwarstwowy lakier Premium Machine Gray 3900 zł 3900 zł 3900 zł 3900 zł — Trójwarstwowy lakier Premium Soul Red Crystal 4500 zł 4500 zł 4500 zł 4500 zł —

Mazdy MX-5, tego auta nie zamówisz do końca 2023 roku

Te same przepisy czasowo ograniczą możliwość zamawiania Mazdy MX-5. Blokada potrwa do końca 2023 roku, czyli do momentu modernizacji tego roadstera. Wtedy MX-5 dostanie cyfrowe radio DAB+, którego wymaga polskie prawo. Teraz na nasz rynek trafi pula ponad 100 MX-5 w wersjach Soft Top i RF.

Mazda 6 2023 spalanie, pojemność bagażnika, wymiary, dane techniczne