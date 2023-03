Mazda MX-30 R-EV debiutuje w Polsce jako najważniejsza premiera japońskiej marki w czasie targów Poznań Motor Show. To też historyczny dzień w dziejach firmy z Hiroszimy – dziś oficjalnie wraca do nas silnik Wankla.

Niewtajemniczonym przypominamy, że pierwszym na świecie samochodem napędzanym dwurotorowym silnikiem Wankla była Mazda Cosmo Sport (Mazda 110S) wprowadzona na rynek 30 maja 1967 roku. Od tamtego czasu japońska marka wyprodukowała seryjnie ponad 2 mln silników Wankla - to więcej niż jakikolwiek inny producent samochodów. Tego typu jednostka napędzała też sportową Mazdę RX-8 wycofaną w czerwcu 2012 roku. Po ponad 10 latach nieobecności silnik Wankla dostał nową rolę. Czego od dziś mogą spodziewać się kierowcy?

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV już w Polsce, silnik Wankla wraca do nas podczas Poznań Motor Show

W 100 proc. elektryczna MX-30 dostępna od 2020 roku skrywa niewielki zestaw akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 35,5 kWh. Taki zasób energii po naładowaniu do pełna powinien wystarczyć na pokonanie ok. 200 km.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV to szeregowa hybryda typu plug-in, a nowa jednostka z wirującym tłokiem pełni tu rolę pokładowej elektrowni. W ten sposób Japończycy zwiększą zasięg swojego EV do poziomu spalinowych odpowiedników segmentu C SUV. Producent zapowiada nawet 680 km jazdy bez przystanku na ładowanie.

Nowa Mazda z silnikiem Wankla daje 680 km zasięgu bez ładownia

– W tym samochodzie silnik Wankla nigdy nie będzie napędzał samochodu. MX-30 R-EV jest napędzana w 100 proc. silnikiem elektrycznym – powiedział dziennik.pl Łukasz Paździor, dyrektor zarządzający Mazda Motor Poland. – Jednostka spalinowa wytworzy prąd by zwiększyć elektryczny zasięg. I jest to konstrukcja o tyle ciekawa, że potencjalnie silnik Wankla może zużywać różne paliwa. Tym sposobem jesteśmy przygotowani na trend szerokiego zastosowania biopaliw, paliw syntetycznych czy nawet wodoru albo gazu LPG. Tego typu hybryda, która jest jednocześnie bardzo czysta, może stać się napędem przyszłości, a nie jedynie technologią przejściową. W zależności od sukcesu tej technologii rozważymy czy nie zastosować jej w innych modelach naszej gamy – stwierdził przedstawiciel japońskiej marki.

Mazda MX-30 z silnikiem Wankla, jak działa nowy napęd z Japonii? (wideo)

Silnik Wankla 13B Renesis stosowany w modelu RX-8 był jednostką dwurotorową o pojemności jednej komory 654 cm³. Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV w roli generatora energii wykorzystuje silnik jednorotorowy o pojemności 830 cm³. Tu kompaktowy rotor o promieniu 120 mm (krzywa trochoidalna ruchu rotora) i szerokości 76 mm, umożliwił współosiowe ustawienie i integrację tego silnika z napędem elektrycznym oraz generatorem. W efekcie powstaje zespół o szerokości mniejszej niż 840 mm, który można zamontować do tego samego nadwozia, co 100-proc. elektryczna MX-30. Dzięki aluminium w bocznej obudowie silnika zamiast żelaza (używanego w konstrukcji silnika Renesis) w nowej jednostce udało się również zmniejszyć masę silnika o ponad 15 kg.

Opracowany od podstaw nowy silnik Wankla o pojemności 830 cm³ i maksymalnej mocy 55 kW (74 KM) przy 4700 obr./min mieści się zgrabnie pod maską MX-30 obok generatora i silnika elektrycznego o dużej mocy. Ten kompaktowy, elektryczny zespół napędowy jest sparowany z akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 17,8 kWh. Nowy silnik rotorowy C8 czerpie benzynę z 50-litrowym zbiornika paliwa. W trybie czysto elektrycznym MX-30 z silnikiem Wankla zapewnia ok. 85 km zasięgu (100 km w cyklu miejskim).

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV i czas ładowania akumulatora

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV może być ładowana z jednofazowych, dwufazowych i trójfazowych źródeł energii (prądem przemiennym) oraz systemów szybkiego ładowania (prądem stałym). Ponadto można ją podłączyć do stacji z wtyczkami Type 2 i CCS.

Akumulator można naładować od 20 do 80 proc. w ciągu około 25 minut za pomocą szybkiej stacji ładowania o mocy powyżej 36 kW. W przypadku trójfazowego ładowania (prądem przemiennym) o mocy 11 kW w trybie normalnym akumulator można napełnić w około 50 minut. Ładowanie prądem przemiennym z dwóch faz o mocy 7,2 kW w trybie normalnym trwa około 1 godziny i 30 minut.

Model Pojemność akumulatora Metoda ładowania (Maksymalna moc zasilania) Moc wyjściowa stacji ładowania Czas ładowania MX-30 e-Skyactiv R-EV 17,8 kWh Normalne prądem przemiennym (AC) Prąd dwufazowy 7,2 kW Prąd dwufazowy 7,2 kW lub więcej Około 1 godz. 30 min Prąd trójfazowy (tylko modele na rynki europejskie) 11 kW Prąd trójfazowy: 11 kW lub więcej Około 50 min Szybkie prądem stałym (DC) 36 kW 36 kW lub więcej Około 25 min

Mazda MX-30 R-EV z silnikiem Wankla, jakie przyspieszenie i spalanie benzyny?

Mocniejszy 170-konny silnik elektryczny jest chłodzony cieczą i zapewnia lepsze osiągi niż 145-konna jednostka tradycyjnej MX-30 (chłodzona powietrzem). Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV od 0 do 100 km/h przyspiesza w 9,1 s, to o 0,6 szybciej. Prędkość maksymalną ograniczono do 140 km/h.

Mazda deklaruje zużycie paliwa na poziomie 1 litra/100 km. Kiedy już wyczerpie się prąd z akumulatora, wówczas silnik Wankla w roli generatora prądu ma zużywać ok. 8 l benzyny 100 km.

Silnik Wankla wymyślony na nowo, tak Mazda ulepszyła konstrukcję

Silnik Wankla w MX-30 e-Skyactiv R-EV wykorzystuje bezpośredni wtrysk paliwa, co umożliwia dystrybucję mieszanki paliwowo-powietrznej do głównej strefy spalania i jej bardziej efektywne spalanie. Ponadto bezpośredni wtrysk paliwa atomizuje paliwo w momencie wtrysku, dzięki czemu benzyna jest w dostateczny sposób mieszana z powietrzem, nawet w niższych temperaturach. Pomaga to także uniknąć wtrysku nadmiaru paliwa. Silnik jest również wyposażony w system recyrkulacji spalin (EGR), który zapewnia niższe zużycie paliwa. W ocenie inżynierów dodanie zaworu EGR – działającego głównie przy niskich obrotach i niewielkich obciążeniach – poprawia zużycie paliwa, zapobiegając stratom chłodzenia spowodowanym przez większą powierzchnię komór spalania w silniku Wankla, w porównaniu do komór w silniku tłokowym.

Do końcówki każdego rotora przymocowane są listwy zapewniające szczelność komór spalania. Inżynierowie Mazdy zwiększyli wysokość tych listew do 2,5 mm, aby poprawić ich odporność na zużycie. Zmienili również wykończenie wewnętrznej powierzchni gładzi komory silnika Wankla, to dla mniejszego zużycia i lepszej odporności na ścieranie. Na powierzchniach obudowy bocznej zastosowano aluminium oraz natrysk plazmowy, który również zmniejsza zużycie i opór podczas ruchu rotora.

Mazda MX-30 R-EV z silnikiem Wankla jeździ w trzech trybach

Kierowca ma do dyspozycji trzy tryby jazdy: Normal, EV i Charge. W normalnym ustawieniu dopóki akumulator jest naładowany w wystarczającym stopniu, samochód będzie korzystać z napędu elektrycznego, przy wyłączonym silniku Wankla. Jeśli – na przykład podczas przyspieszania – wymagana będzie większa moc niż ta, na którą pozwala poziom naładowania akumulatora, generator napędzany silnikiem Wankla uruchomi się i dostarczy dodatkową energię do akumulatora.

W trybie EV Mazda MX-30 R-EV będzie korzystać wyłącznie z napędu elektrycznego aż na wskaźnikach pojawi się komunikat o całkowitym rozładowaniu akumulatora. Jeśli jednak trzeba będzie gwałtownie przyspieszyć (kickdown), wówczas silnik Wankla wkroczy do akcji i dostarczy prądu.

Tryb Charge może służyć do zachowania niezbędnej ilości energii w akumulatorze np. na wypadek zasilania urządzeń elektrycznych na kempingu (MX-30 R-EV ma funkcję zasilania V2L, czyli vehicle to load). Kierowca może ustawić rezerwę poziomu naładowania akumulatora w przedziałach co 10 proc. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej zadanego pułapu, generator uruchomi się, naładuje akumulator do ustawionego poziomu i będzie utrzymywać ten stan naładowania. Gdy poziom naładowania przekroczy ustawiony, samochód będzie pracował w trybie odpowiadającym trybowi Normal do czasu wyczerpania się akumulatora do określonego poziomu. Następnie generator energii napędzany silnikiem Wankla będzie utrzymywał ten poziom naładowania.

Mazda MX-30 R-EV z silnikiem Wankla, osiągi, przyspieszenie, zasięg, spalanie benzyny

Mazda MX-30 R-EV Osiągi Prędkość maksymalna (z ogranicznikiem) km/h 140 Przyśpieszenie (0-100 km/h) s 9,1 WLTP Spalanie i zużycie energii elektrycznej wg normy Silnik elektryczny - zasięg – W cyklu mieszanym km 85 Silnik elektryczny - zasięg – W cyklu miejskim km 110 Średnie z paliwa l/100km 1,0 Średnie zużycie energii elektrycznej kWh/100km 17,5 WLTP emisje wg normy Emisje CO2 w cyklu mieszanym g/km 21 Europejski standard pomiaru emisji Norma 6 G2

Mazda MX-30 R-EV z silnikiem Wankla od dziś w Polsce, cena i wyposażenie

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV w bogato wyposażonej wersji Prime-Line zaczynają się od 161 100 zł, czyli identycznie, jak w porównywalnie wyposażonej Maździe MX-30 z napędem czysto elektrycznym. Standard MX-30 R-EV obejmuje m.in. reflektory LED, adaptacyjny tempomat, system nawigacji satelitarnej czy aluminiowe felgi o średnicy 18 cali. Elektryczna Mazda MX-30 R-EV w Polsce będzie traktowana jako hybryda plug-in. Stąd ceny tego modelu nie pomniejszy dofinasowanie z programu "Mój elektryk".

Mazda ma specjalną ofertę dla osób odwiedzających targi Poznań Motor Show 2023

Mazda przygotowała niespodziankę dla odwiedzających jej stoisko w czasie targów Poznań Motor Show 2023. Trzeba zostawić swoje dane kontaktowe i jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem każdego nowego modelu japońskiej marki po zgłoszeniu do dilera dostanie 1500 zł rabatu na lakier. Co ciekawe tę zniżkę można łączyć z innymi aktualnymi ofertami (do 30 kwietnia 2023 roku).

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV w wersji Edition R

Model ujawniony w Poznaniu to Edition R – specjalna wersja, która będzie dostępna w gamie Mazdy MX-30 e-Skyactiv R-EV. Samochód charakteryzuje się lakierem Maroon Rouge Metallic, co jest nawiązaniem do barwy dachu pierwszego pojazdu osobowego Mazdy – R360 Coupe. Reszta nadwozia i wnętrze wykończone są na czarno. Edition R wyróżniają także elementy stylistyczne, takie jak emblemat w kształcie wirnika rotorowego (charakterystyczna figura trójkąta z lekko zaokrąglonymi bokami) wytłoczony w zagłówkach przednich foteli i zdobiący dywaniki podłogowe.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV z silnikiem Wankla i elektryczna MX-30, ceny i wyposażenie

Prime-line Exclusive-line Makoto Edition R Mazda MX-30 e-SKYACTIV 145 KM AT (elektryczna) 161 100 165 100 172 100 — Mazda MX-30 e-SKYACTIV R-EV 170 KM AT z silnikiem Wankla 161 100 165 100 174 600 192 500 Opcje Pakiet Premium — — 6000 ● Szyberdach (wymaga zamówienia pakietu Premium) — — 3500 ● Lakiery nadwozia Lakier metalizowany 2800 2800 2800 — Lakier metalizowany Premium 3500 3500 3500 — Lakier metalizowany Multitone — — 6900 ● Lakier metalizowany Premium Multitone — — 8900 — Dostępne kolory ARCTIC WHITE 0 0 0 — CERAMIC WHITE 2800 2800 2800 — JET BLACK 2800 2800 2800 — POLYMETAL GREY 2800 2800 2800 — MACHINE GREY 3500 3500 3500 — CERAMIC WHITE MULTITONE — — 6900 — JET BLACK - SILVER MULTITONE — — 6900 — ZIRCON SAND MULTITONE — — 6900 — MAROON ROUGE MULTITONE — — — ● SOUL RED CRYSTAL MULTITONE — — 8900 —

Mazda MX-30 R-EV z silnikiem Wankla i elektryczna MX-30, dane techniczne, różnice, wymiary, pojemność bagażnika