Mazda CX-90 to kolejny z gamy nowych SUV-ów zapowiedzianych przez Japończyków na najbliższe lata. Korzysta z platformy skonstruowanej z myślą o dużych modelach.

CX-90 proporcjami i dopracowanymi detalami robi świetne wrażenie. Potężne nadwozie ustawione na diamentowych 21-calowych felgach ma grubo ponad 5 m długości (Mazda CX-60 to 4,7 m). Trudno oprzeć się wrażeniu, że to powiększona o rozmiar Mazda CX-60.

Mazda CX-90 większa od CX-60, wnętrze z trzema rzędami siedzeń

Kierowcę CX-90 wita minimalistycznie urządzone wnętrze na wzór wysmakowanej kabiny CX-60. Także i tu Mazda postarała się o materiały klasy premium – prawdziwe drewno czy skórę Nappa. W środku przewidziano aż trzy rzędy siedzeń, które da się konfigurować do przewozu sześciu czy siedmiu osób.

Mazda CX-90 z najmocniejszym silnikiem w historii

Mazda CX-90 pod długą maską wprowadza rzędowy, sześciocylindrowy silnik benzynowy 3.3 o mocy przynajmniej 340 KM (i 500 Nm!) wspomagany systemem M Hybrid Boost - 48-woltowym układem miękkiej hybrydy. To teraz najmocniejszy seryjny model japońskiej marki, a hybrydowa CX-60 z 327-konnym układem traci koronę.

Mazda CX-90 hybrydą i wyposażeniem jak Mazda CX-60

Mazda oczywiście obdaruje CX-90 układem hybrydowym plug-in znanym z CX-60. To zespół, który łączy czterocylindrowy silnik benzynowy 2.5 Skyactiv-G z dużym silnikiem elektrycznym o mocy 136 KM i akumulatorem o pojemności 17,8 kWh zamkniętym pomiędzy przednią a tylną osią (dla uzyskania szczególnie niskiego położenia środka ciężkości).

Oba warianty dostaną ośmiobiegową skrzynię automatyczną i napęd 4x4. Kiedy droga zacznie skręcać toru jazdy dopilnuje stosowany jedynie przez Mazdę system kontroli zachowania kinematycznego pojazdu KPC (Kinematic Posture Control; znany z CX-60). Naukowo brzmiący układ stabilizuje zachowanie auta na zakrętach i przyhamowuje tylne koło wewnętrzne wobec łuku, by zmniejszać przechył nadwozia i poprawiać docisk podwozia do nawierzchni.

Wreszcie łamiąca wiadomość. Mazda CX-90 powstała z myślą o rynku USA - zastąpi CX-9. Z drugiej strony nie warto płakać nad rozlanym mlekiem. Japońska marka w 2023 roku zamierza rozpieszczać także Europejczyków…

Silnik Wankla wraca, Mazda MX-30 REV z zasięgiem spalinowych SUV

Niedawno na polski rynek wjechała Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV z silnikiem Wankla. Nowa jednostka z wirującym tłokiem pełni tu rolę pokładowej elektrowni. W ten sposób Japończycy zwiększą zasięg swojego EV do poziomu spalinowych odpowiedników segmentu C SUV. Producent zapowiada nawet 600 km jazdy bez przystanku na ładowanie.

Mazda CX-60 z nowym silnikiem 3.0, to sześciocylindrowy benzyno-diesel

W 2023 roku w Polsce zadebiutuje rzędowy, sześciocylindrowybenzynowy silnik 3.0. Będzie oparty o technologię Skyactiv X (benzyno-diesel), czyli opracowaną przez Mazdę technologię zapłonu samoczynnego sterowanego świecą zapłonową. Nową jednostkę także przewidziano w konfiguracji z napędem na tylną oś lub opcjonalnym 4x4.

Mazda CX-80 wjeżdża do Polski

Jednak największą bombą będzie Mazda CX-80, czyli odpowiednik BMW X5. W nadwoziu o długości 4,9 m Japończycy wygospodarują trzy rzędy siedzeń. Nowy SUV powstanie na platformie CX-60, stąd też wykorzysta wszystkie rozwiązania napędowe z mniejszego modelu. Można spodziewać się, że CX-80 w Polsce zadebiutuje w październiku 2023 roku – wtedy uświetni 15. rocznicę obecności Mazdy nad Wisłą.

Mazda najpopularniejszą marką premium, wprowadzi 13 nowych modeli

Taki zestaw nowej gamy SUV i crossoverów ma na dobre wprowadzić Mazdę do motoryzacyjnej arystokracji, czyli segmentu premium. Japońska marka przewiduje, że już w 2030 roku jej europejska sprzedaż osiągnie poziom 200 tys. aut, z czego w Polsce będzie to 10 tys. samochodów rocznie (min. 2 proc. udział w rynku). Strategia uwzględnia także rozwój różnych napędów – spis inwestycji obejmuje silniki konwencjonalne, auta elektryczne, hybrydy tradycyjne i plug-in.

Do 2025 roku pojawi się 5 nowych hybryd, 5 hybryd plug-in, 3 samochody elektryczne. Lata 2025-2030 to rozwój modeli na autorskiej i zupełnie nowej platformie EV-Skyactiv. Dzięki temu od 2030 roku wszystkie Mazdy będą dostępne także z napędem elektrycznym (70 proc. sprzedaży marki w Europie to EV).