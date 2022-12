Reklama

Mazda 6 dostała szczepionkę z eliksiru młodości. Teraz sedan i kombi w 2023 rok wjeżdżają z bagażem lepszego wyposażenia czy szeregiem modyfikacji w układzie kierowniczym. Na polskim rynku debiutują też dwie edycje specjalne japońskiego modelu. Jak zmieniła się "szóstka"?

Wielu doceni to, że Mazda 6 pod względem stylistycznym ustrzegła się rewolucji. Za to listę systemów wspomagających człowieka wzbogacono m.in. o układ CTS (Cruising & Traffic Support), który dzięki funkcji kontroli odległości czasowej do pojazdu poprzedzającego (headway control) oraz funkcji wspomagania kierowania odciąża kierowcę podczas jazdy w ruchu o dużym natężeniu lub w innych sytuacjach. Do palety kolorów dołączyły lakiery Rhodium White i Platinum Quartz.

Mazda 6 2023 to zmodyfikowany układ kierowniczy i nowe systemy

Zmiany zaszły też pod karoserią. Cała gama Mazdy 6 na 2023 rok dostanie zmodyfikowany układ kierowniczy, który ma bardziej bezpośrednio reagować przy średnich i wysokich prędkościach. Kierowca odczuje to jako jeszcze większą satysfakcję z prowadzenia tego auta.

Mazda 6 20th Anniversary to limitowana seria, tylko 100 sztuk w Polsce

Jednak największą bombą jest Mazda 6 20th Anniversary, czyli pierwszy z prezentów urodzinowych. Na zewnątrz wyróżnia ją debiutujący lakier o głębokiej czerwieni Artisan Red. To już czwarty kolor w technologii lakierniczej Takumunuri, która naśladuje efekt możliwy do uzyskania jedynie przy ręcznym nakładaniu powłok lakierniczych przez mistrza-lakiernika (w tłumaczeniu lakierowanie rzemieślnicze). W ten sam sposób powstają też auta w kolorze Soul Red Crystal, Machine Grey i Rhodium White.

Limitowana Mazda 6 to również rocznicowe oznaczenia, srebrny grill plus lśniące chromem 19-calowe alufelgi. W kabinie tapicerka ze skóry Nappa z tłoczonymi na zagłówkach emblematami Mazda 20th Anniversary i szlachetne wykończenie deski rozdzielczej matowo-brązową okładziną w drobne prążki. Za tego typu frykasy inni każą sobie słono płacić…

Oto Mazda 6 Homura w nowej odsłonie na 2023 rok

Drugim królikiem z kapelusza jest odnowiona Mazda 6 Homura. Teraz auto podlane sportowymi dodatkami błyszczy czarnym wykończeniem: grilla, skrzydeł pod atrapą chłodnicy, dolnej części zderzaka, nadkoli, listew drzwiowych i lusterek drzwiowych. Alufelgi (19 cali) pokrywa czarny lakier metalik. Czerwone przeszycia zdobią czarne skórzane fotele, kierownicę, dźwignię zmiany biegów i panele boczne drzwi.

Mazda 6 to dwa silniki benzynowe do wyboru

Mazda 6 jest dostępna z dwoma silnikami benzynowymi. Bazowy napęd 2.0 Skyactiv-G to 165 KM mocy i 213 Nm momentu obrotowego. Auto można zamówić z sześciostopniową manualną przekładnią lub automatem.

Najmocniejsza odmiana 2.5 Skyactiv-G/194 KM stanowi duet ze skrzynią automatyczną o sześciu przełożeniach. Ta jednostka wykorzystuje system dezaktywacji dwóch z czterech cylindrów, który zaczyna działać przy małych obciążeniach, np. podczas jazdy ze stałą prędkością na niskich obrotach. Wtedy też oszczędza paliwo i redukuje emisję CO 2 (według producenta nawet o 5 proc. przy prędkości 80 km/h i o 20 proc. przy 40 km/h). Rozwiązanie pracuje niezauważalnie. O jego aktywności kierowca dowiaduje się dopiero z wyświetlacza, który pokazuje aktualny stan zmyślnego systemu.

Mazda 6 2023, ceny i wyposażenie w Polsce

Mazda 6 2023 jest dostępna w Polsce w pięciu wersjach wyposażeniowych. Cena sedana i kombi jest taka sama. Bazowy model CENTER-LINE 2.0 SKYACTIV-G/165 KM z manualną skrzynią biegów kosztuje od 149 900 zł.

Mocniejszy silnik 2.5 SKYACTIV-G/194 KM występuje od wersji Homura. Taka Mazda 6 to przynajmniej 202 900 zł.

Mazda 6 2023 sedan i kombi, cennik

Mazda 6 2023 CENTER-LINE EXCLUSIVE-LINE HOMURA TAKUMI 20TH ANNIVERSARY SEDAN/SPORT KOMBI 2.0 SKYACTIV-G 165 KM 6MT 149 900 zł 170 900 — — — 2.0 SKYACTIV-G 165 KM 6AT 157 900 178 900 — — — 2.5 SKYACTIV-G 194 KM 6AT — — 202 900 207 900 213 400 KOLOR NADWOZIA Lakier metaliczny 2900 zł 2900 zł 2900 zł 2900 zł — Lakier metaliczny Artisan Red — — — — • Trójwarstwowy lakier Premium Rhodium White 3900 zł 3900 zł 3900 zł 3900 zł — Trójwarstwowy lakier Premium Machine Gray 3900 zł 3900 zł 3900 zł 3900 zł — Trójwarstwowy lakier Premium Soul Red Crystal 4500 zł 4500 zł 4500 zł 4500 zł —

