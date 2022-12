Reklama

Mazda CX-60 w Polsce zadebiutowała wiosną. Z długą maską silnika, opadającym dachem kabiny mocno przesuniętej do tyłu i na 20-calowych felgach z miejsca wzbudziła pożądanie.

Nowa stylistyka, detale z półki premium, wydajna hybryda plug-in o mocy 327 KM i niesamowite właściwości jezdne sprawiają, że CX-60 jest nie tylko najważniejszą premierą 2022 roku. Spokojnie można ją zaliczyć do najgorętszych nowości rynku motoryzacyjnego ostatnich lat. Potwierdzeniem mogą być liczby…

Mazda CX-60 hitem w Polsce, fabryka nie nadąża z produkcją

Mazda od marca do końca października dostarczyła polskim kierowcom niemal 460 sztuk CX-60. Co daje jej piąte miejsce w gamie marki na dziewięć dostępnych modeli. Jednak bank zamówień jest znacznie większy – japońska fabryka ma dostarczyć przynajmniej 1516 egzemplarzy. I gdyby nie problemy z dostępnością matematycznie CX-60 miałaby szansę strącić z trzeciej lokaty Mazdę 6 (982 egz.). W skali Europy Polska jest trzecim rynkiem pod względem popularności tego auta. Szwecji ustępujemy tylko o kilkadziesiąt sztuk. Pierwsze są Niemcy.

Mazda CX-60 z silnikiem Diesla zdobywa popularność

Mazda CX-60 jest teraz dostępna z 2,5-litrową hybrydą plug-in i 3,3-litrowym rzędowym sześciocylindrowym silnikiem Diesla o dwóch poziomach mocy. Pierwszy napęd w Polsce przez ostatnie trzy miesiące był numerem jeden rynku hybryd ładowanych z gniazdka, a za cały rok ma szansę na pozycję w Top3.

Z kolei konstrukcja wysokoprężna zdobywa coraz większe udział w zamówieniach. Do tej pory na diesla e-Skyactiv D zdecydowało się 320 osób. Pierwsze dostawy 200-konnej odmiany z napędem na tył ruszą w styczniu 2023 roku. Mocniejsza 254-konna wersja z układem 4x4 do salonów wjedzie w kwietniu przyszłego roku.

Nowy silnik Diesla 3.3 Skyactiv-D to techniczny popis Mazdy

Obie odmiany ułożonego wzdłużnie diesla są wspomagane systemem M Hybrid Boost - 48-woltowym układem miękkiej hybrydy. Takie rozwiązanie ma przełożyć się na wysoką moc i bardzo dobre osiągi, oczywiście bez uszczerbku na ekologiczności. Japońscy inżynierowie wyjaśniają, że nowy silnik powstał z powiększenia czterocylindrowego diesla 2.2 o dwa cylindry do sześciu i pojemności 3,3 l. Poszerzony został także zakres prędkości obrotowych, w jakim możliwe jest spalanie ubogiej mieszanki (cechujące się wysoką wydajnością i minimalnym zużyciem paliwa).

Do tego czarodzieje z Mazdy postarali się by nowy diesel wykorzystywał nadmiarowe powietrze do poprawy charakterystyki spalania. Efektem jest żywsza reakcja na wciśnięcie gazu, niższe emisje tlenków azotu (NOx) przy wysokich obrotach, a także lepsza wydajność cieplna ze względu na występowanie ubogiego spalania w szerszym zakresie obrotów silnika. Wykorzystanie w procesie spalania całego nadmiarowego powietrza niezależnie od aktualnej prędkości obrotowej silnika umożliwiają dwa rozwiązania. Pierwszym są komory spalania o jajowatym kształcie, dzielące mieszankę paliwowo-powietrzną na dwa obszary w zagłębieniu denka tłoka, co powiększa przestrzeń ubogiego spalania przy minimum niespalonych osadów. Drugim jest technologia podawania paliwa pod wysokim ciśnieniem, które umożliwia szybki i precyzyjny wtrysk.

Mazda CX-60 z silnikiem Diesla zaskoczy zasięgiem na jednym zbiorniku

W ocenie Mazdy oba patenty przyczyniają się do uzyskania przez CX-60 wyjątkowo dużego zasięgu na jednym zbiorniku paliwa. Co więcej, rzędowy silnik sześciocylindrowy cechuje się prostą konstrukcją, stąd waży podobnie jak czterocylindrowy diesel. To z kolei (przy większej liczbie cylindrów i pojemności skokowej) zmniejsza do minimum różnice w wyważeniu i jakości prowadzenia auta.

Mazda CX-60 z nowym dieslem 3.3, czyli jaka moc, spalanie i pojemność bagażnika?

Wszystkie techniczne fajerwerki dla kierowcy oznaczają, że Mazda CX-60 ze słabszym dieslem 3.3 Skyactiv-D/200 KM (450 Nm w zakresie 1400-3000 obr./min) i napędem na tylną oś powinna od 0 do 100 km/h przyspieszać w 8,4 sekundy. Producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 4,9 l/100 km. 58-litrowy zbiornik zatankowany do pełna powinien zapewnić niemal 1200 km zasięgu. Dodając do tego przepastny bagażnik o pojemności od 570 do 1726 litrów CX-60 z nadwoziem o długości ponad 4,7 m okazuje się idealnym autem na dalekie wakacyjne wyprawy.

Silniejszy diesel 3.3 Skyactiv-D to moc 254 KM i najwyższy w gamie moment obrotowy – aż 550 Nm w zakresie od 1500 do 2000 obr./min (to o 50 Nm więcej niż w hybrydzie plug-in). Mazda obiecuje, że topowy wariant wysokoprężny rozpędzi CX-60 od zera do 100 km/h w 7,4 sekundy. Średnie zużycie paliwa w okolicy 5,3 l/100 km także robi wrażenie, szczególnie przy tych gabarytach, seryjnym napędzie 4x4 i masie ok. 2,5 t.

Mazda CX-60 z nowym silnikiem 3.0, to sześciocylindrowy benzyno-diesel

Także w 2023 roku w Polsce zadebiutuje rzędowy, sześciocylindrowy benzynowy silnik 3.0. Będzie oparty o technologię Skyactiv X (benzyno-diesel), czyli opracowaną przez Mazdę technologię zapłonu samoczynnego sterowanego świecą zapłonową. Nową jednostka także przewidziano w konfiguracji z napędem na tylną oś lub opcjonalnym 4x4. Na tym jednak nie koniec…

Silnik Wankla wraca, Mazda MX-30 REV z zasięgiem spalinowych SUV

Na przyszły rok japońska marka szykuje przynajmniej dwie ważne premiery modelowe. Już w pierwszej połowie stycznia zadebiutuje Mazda MX-30 REV, która wykorzysta nowy silnik Wankla do zwiększenia zasięgu (dla niewtajemniczonych właśnie tego typu jednostka napędzała sportową Mazdę RX-8).

Zwykła MX-30 skrywa niewielki zestaw akumulatorów litowo-jonowych o pojemności 35,5 kWh, w którym energii po naładowaniu do pełna powinno wystarczyć na pokonanie ok. 200 km. Jednostka z wirującym tłokiem będzie pełnić rolę pokładowej elektrowni. W ten sposób Japończycy zwiększą zasięg swojego EV do poziomu spalinowych odpowiedników segmentu C SUV.

– W tym samochodzie silnik Wankla nigdy nie będzie napędzał samochodu. MX-30 REV jest napędzana w 100 proc. silnikiem elektrycznym – powiedział dziennik.pl Wojciech Halarewicz, wiceprezes Mazda Motor Europe odpowiedzialny za sprzedaż i obsługę klienta. – Jednostka spalinowa wytworzy prąd by zwiększyć elektryczny zasięg. I jest to konstrukcja o tyle ciekawa, że potencjalnie silnik Wankla może zużywać różne paliwa. Tym sposobem jesteśmy przygotowani na trend szerokiego zastosowania biopaliw, paliw syntetycznych czy nawet wodoru albo gazu LPG. Tego typu hybryda, która jest jednocześnie bardzo czysta, może stać się napędem przyszłości, a nie jedynie technologią przejściową. W zależności od sukcesu tej technologii rozważymy czy nie zastosować jej w innych modelach naszej gamy – stwierdził przedstawiciel japońskiej marki.

Elektryczna Mazda MX-30 REV w Polsce będzie traktowana jako hybryda plug-in. Stąd ceny tego modelu nie pomniejszy dofinasowanie z programu "Mój elektryk".

Mazda CX-80 wjeżdża do Polski

Jeszcze większa bombą będzie Mazda CX-80, czyli odpowiednik BMW X5. W nadwoziu o długości 4,9 m Japończycy wygospodarują trzy rzędy siedzeń. Nowy SUV powstanie na tej platformie CX-60, stąd też wykorzysta wszystkie rozwiązania napędowe z mniejszego modelu. Można spodziewać się, że CX-80 w Polsce zadebiutuje w październiku 2023 roku – wtedy uświetni 15. rocznicę obecności Mazdy nad Wisłą.

Mazda najpopularniejszą marką premium, wprowadzi 13 nowych modeli

Taki zestaw nowej gamy SUV i crossoverów ma na dobre wprowadzić Mazdę do motoryzacyjnej arystokracji, czyli segmentu premium. Japońska marka przewiduje, że już w 2030 roku jej europejska sprzedaż osiągnie poziom 200 tys. aut, z czego w Polsce będzie to 10 tys. samochodów rocznie (min. 2 proc. udział w rynku). Strategia uwzględnia także rozwój różnych napędów – spis inwestycji obejmuje silniki konwencjonalne, auta elektryczne, hybrydy tradycyjne i plug-in.

Do 2025 roku pojawi się 5 nowych hybryd, 5 hybryd plug-in, 3 samochody elektryczne. Lata 2025-2030 to rozwój modeli na autorskiej i zupełnie nowej platformie EV-Skyactiv. Dzięki temu od 2030 roku wszystkie Mazdy będą dostępne także z napędem elektrycznym (70 proc. sprzedaży marki w Europie to EV).

Mazda CX-5 najpopularniejsza w Polsce, Mazda CX-30 i Mazda 6 także nie stygną

To przyszłość. Mazda w finiszującym 2022 roku prognozuje sprzedaż w Polsce na poziomie ponad 7200 samochodów. Najpopularniejszym autem jest CX-5 – 2190 szt. Na pudle znalazła się też Mazda CX-30 (2037 egz.) i Mazda 6 (982 auta).

Sprzedaż Mazdy w Polsce, wyniki za 2022 rok