Toyota Prius jako pierwsza w historii masowo produkowana hybryda zmieniła oblicze motoryzacji, zyskała status legendy oraz olbrzymią popularność. O swoją pozycję musiała jednak walczyć łokciami. Na świecie pojawiła się ponad ćwierć wieku temu w czasie podpisywania protokołu z Kioto, w którym państwa z całego świata zobowiązały się do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Ale nawet wtedy mało kto wierzył w połączenie silnika spalinowego i elektrycznego. Japończycy mimo wszystko uporczywie trwali przy swoim.

Konsekwencja i pracowitość przyniosły owoce. Prius z generacji na generację zyskiwał zwolenników. Trzecia odsłona z lat 2009-2016 była nie tylko najbardziej opływowym samochodem na świecie (współczynnik Cx wynosił 0,25; dzieliła podium z Mercedesem klasy E W212). Wtedy też Prius stał się hitem w Europie.

Toyota Prius nowej generacji, od dziś słynna hybryda pięciodrzwiowym coupe

Dziś hybrydy to najważniejszy napęd Toyoty. Przez 26 lat na całym świecie sprzedano 20 mln aut z napędem hybrydowym, z czego w Polsce niebawem będzie ich 200 tys. Samochody pozwoliły uniknąć emisji ponad 120 mln ton CO 2 . Japończycy twierdzą, że to tak, jakby ustawić obok siebie 24 tryliony półlitrowych butelek napoju gazowanego, który zawiera 5 g CO 2 . Pojazdy te zdobyły uznanie nie tylko ze względu na niskoemisyjność, lecz także dzięki trwałości i niezawodności. Teraz przyszła pora, by do tych cnót dopisać urodę. A jest na czym zawiesić oko…

Nowy Prius to stylistyczna rewolucja, zobacz wymiary i wnętrze

Od dziś Toyota Prius zrywa z ekscentrycznymi kształtami czterech poprzedników. Nie jest już klinem, a opływowym pięciodrzwiowym coupe na 19-calowych alufelgach i pasem świetlnym z tyłu. Z takim designem ma szanse rozbłysnąć i jeszcze raz zostać najmodniejszą hybrydą. Przy czym forma nie jest jedynie na pokaz – aby zminimalizować zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla, bryłę auta totalnie podporządkowano aerodynamice.

Prius zyskał też nowe proporcje. Nadwozie obniżono o 50 mm do 1420 mm, a szczyt dachu przesunięto do tyłu. Jednocześnie karoseria została skrócona o 46 mm do 4600 mm i poszerzona o 22 mm do 1782 mm. Powiększony do 2750 mm rozstaw osi (plus 50 mm) zaowocował lepszą przestronnością kabiny.

Nowa Toyota Prius na drodze zaskoczy prowadzeniem

Auto powstało na platformie GA-C drugiej generacji (korzysta z niej np. Corolla Cross), jeszcze lżejszej i sztywniejszej od poprzedniej. Przeniesienie baterii z bagażnika pod tylną kanapę w połączeniu z nowym ułożeniem zbiornika paliwa zaowocowało obniżeniem środka ciężkości oraz lepszym rozłożeniem masy – oba te czynniki mają kapitalne znaczenie dla właściwości jezdnych. A pod względem prowadzenia nowy Prius ma oczarowywać zwinnością, dawać frajdę i angażować kierowcę. Zwłaszcza, że dynamiki nie zabraknie.

Toyota Prius z hybrydą nowej generacji bije RAV4 2.5 Hybrid, jak jeździ? (WIDEO)

Piąta Toyota Prius wprowadzą kolejną generację hybrydy plug-in o wyższej mocy i bardziej pojemnej baterii. W pierwszych liczbach wygląda to tak: benzynowa 2-litrowa jednostka produkuje 148 KM (111 kW) i współpracuje z nowym elektrycznym silnikiem o mocy 160 KM (120 kW). Całkowita moc napędu wynosi 223 KM (164 kW). W porównaniu ze starym 122-konnym Priusem plug-in hybrid (z silnikiem 1.8) nowa generacja hybrydy daje ponad 80 proc. więcej mocy. Dlatego debiutant jest nie tylko najładniejszym, ale też najsilniejszym i najbardziej dynamicznym autem w 26-letniej historii modelu. Nowy Prius PHEV od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6,7 s, czyli nawet lepiej niż RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM. Inżynierowie zapowiadają również niespotykaną wydajność.

Toyota Prius z zasięgiem samochodu elektrycznego, jakie spalanie nowej hybrydy?

Zasięg w trybie elektrycznym wzrósł o ponad 50 proc. w porównaniu do 50 km zapewnianych przez poprzednika. Nowy Prius plug-in hybrid na co dzień spisze się jako samochód elektryczny (pod warunkiem regularnego ładowania), a podczas dłuższych wyjazdów będzie działać jak hybryda. Większy zasięg elektryczny to efekt nowej baterii litowo-jonowej 13,6 kWh (poprzednik miał 8,8 kWh). Ogniwa mają teraz wyższą gęstość energii, dzięki czemu mimo większej pojemności akumulator jest na tyle kompaktowy, że mieści się pod tylnym siedzeniem, obniżając środek ciężkości. Montowany na dachu panel fotowoltaiczny drugiej generacji ma dostarczyć energii na 1250 km jazdy w trybie EV. Spalanie? Poprzedni model – pod warunkiem ładowania akumulatora – miał zdaniem producenta zużywać 1 litr benzyny w cyklu mieszanym. Nowy Prius pod tym względem nie będzie gorszy.

Prius z zdziwi nietypowym wnętrzem, wyposażenie i dwa ekrany

Wreszcie kabina. Po otwarciu drzwi wita nowoczesny kokpit przypominający wnętrze elektrycznej Toyoty bZ4X. W przypadku nowego Priusa Japończycy mówią o przejrzystej koncepcji Island Architecture. Uwagę zwraca 7-calowy wyświetlacz zegarów umieszczonych nad kierownicą i duży, dotykowy ekran systemu multimedialnego. Pod nim nie zabrakło dotykowych oraz fizycznych przycisków (do obsługi m.in. klimatyzacji i wybranych systemów), które pozytywnie wpływają na ergonomię obsługi, podobnie zresztą jak te umieszczone na ramionach kierownicy. Jest też dźwignia bezstopniowej przekładni, zamykany schowek z indukcyjnym panelem do ładowania telefonu oraz dwa gniazda USB-C.

Kierowca szczególnie doceni też fotel niżej zamocowany nad asfaltem. Do tego podświetlenie deski rozdzielczej powiązane z powiadomieniami systemu Toyota Safety Sense, które zmianą kolorów sygnalizuje ostrzeżenia.

Nowa Toyota Prius, kiedy cena w Polsce?

Toyota Prius piątej generacji w Polsce zadebiutuje w pierwszym kwartale 2023 roku. Wtedy też poznamy ceny i wyposażenie.