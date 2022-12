Reklama

Toyota C-HR nowej, drugiej generacji to zapowiedź auta o jeszcze bardziej bezkompromisowej stylistyce i z nową gamą zelektryfikowanych napędów – ogłosił Matthew Harrison, prezydent Toyota Motor Europe podczas Kenshiki Forum, czyli spotkania z szefami koncernu na Starym Kontynencie. To największa niespodzianka tego wydarzenia. Czego powinni spodziewać się kierowcy?

Nowy C-HR w trójkolorowym lakierze i na 21-calowych aerodynamicznych felgach rozmachem sylwetki pokazuje, że awangardowe kształty poprzednika można wynieść na jeszcze wyższy poziom. Samochód ujawniony w Brukseli stworzył zespół European Design Development (ED2), który zaprojektował także aktualny model crossovera, dostępny w salonach.

Toyota C-HR nowej generacji to zaskoczenie, Japończycy odlecieli

Nazwa C-HR Prologue jest oznaczeniem fazy prototypu, ale auto jest bardzo bliskie modelowi, który trafi do produkcji. Tak było w przypadku koncepcyjnego Aygo X Prologue i Aygo X, które dziś można zobaczyć na ulicach. Zmiany okazały się kosmetyczne. Nowy C-HR na żywo już teraz zaskakuje pomysłami. Styliści japońskiej marki odlecieli.

– Musieliśmy pracować z ogromnym rozmachem, sięgać dalej niż kiedykolwiek. Z ogromną niecierpliwością czekamy na premierę nowej Toyoty C-HR – powiedział Lance Scott, dyrektor ds. projektowania Toyota European Design Development (ED2). Jego zdaniem zaprezentowany model jest znacznie bardziej zaawansowany niż zwykłe auto koncepcyjne, dlatego już na tym etapie widać wyraźnie, że nowy projekt ma wciąż ten sam unikalny charakter, który zapewnił Toyocie C-HR tak wielki sukces. W nowej odsłonie crossover przyciągnie wzrok jeszcze bardziej niż dotąd.

Toyota C-HR i jej nowe znaki szczególne, w tym trzykolorowe nadwozie

Znakiem szczególnym nowej Toyoty C-HR będzie trójkolorowa karoseria. Obecny model można mieć w dwubarwnym malowaniu. Auto pokazane w Brukseli daje przykład możliwości kompozycji: nadwozie jest w srebrnym lakierze Metal Silver, do tego mamy czarny dach Recycled Carbon Black i absolutną nowość – kontrastujący akcent w pomarańczowym kolorze Sulphur, który podkreśla część dachu i tylny spoiler.

Boczna linia przypomina wyżej zawieszone pięciodrzwiowe coupe. Proporcje z naciskiem na przesunięcie kabiny do tyłu zostały bez zmian. Przednie klamki są jednak zlicowane z linią nadwozia, a tylne ukryte we wnękach na wysokości słupka C. Charakterystyczne małe okienko tylnych drzwi stało się nieco większe, ale można spodziewać się, że pasażerowie drugiego rzędu i tak będą mieli ograniczoną widoczność.

Stylistyka przodu to mieszanka trójwymiarowych kompozycji i nachodzących na siebie kształtów. Wąskie światła LED z czterema segmentami świateł i zwężający się kształt grilla wyglądają niczym wycięte z jednego bloku. Motyw dwóch nachodzących na siebie kształtów przewija się przez całe nadwozie.

Nowa Toyota C-HR na drodze zaskoczy prowadzeniem

Auto w wersji seryjnej będzie budowane na platformie GA-C drugiej generacji (korzysta z niej np. Corolla Cross czy nowy Prius), jeszcze lżejszej i sztywniejszej od poprzedniej. Bateria pod tylną kanapą w połączeniu z nowym ułożeniem zbiornika paliwa zaowocuje obniżeniem środka ciężkości oraz lepszym rozłożeniem masy – oba te czynniki mają kapitalne znaczenie dla właściwości jezdnych. A pod względem prowadzenia nowy C-HR z pewnością nie może być gorszy od pierwszego wcielania, które potrafi angażować kierowcę. Ma oczarować zwinnością i dawać frajdę. Zwłaszcza, że dynamiki nie zabraknie.

Toyota C-HR jako hybryda klasyczna i hybryda plug-in

Toyota C-HR w wersji produkcyjnej będzie dostępna jako klasyczna hybryda z napędem 5. generacji (1.8 i 2.0). Jednak największa sensacja to zupełnie nowy układ Dual DNA Plug-in Hybrid. Baterie do modelu plug-in hybrid będą montowane w europejskich zakładach Toyoty. Osiągi? Można spodziewać się, że inżynierowie zastosują rozwiązanie debiutujące pod karoserią nowej Toyoty Prius.

Toyota C-HR jak Prius, hybrydą nowej generacji bije RAV4 2.5 Hybrid

W pierwszych liczbach wygląda to tak: benzynowa 2-litrowa jednostka produkuje 148 KM (111 kW) i współpracuje z nowym elektrycznym silnikiem o mocy 160 KM (120 kW). Całkowita moc napędu wynosi 223 KM (164 kW). W porównaniu ze starym 122-konnym Priusem plug-in hybrid (z silnikiem 1.8) nowa generacja hybrydy daje ponad 80 proc. więcej mocy. Nowy Prius PHEV od 0 do 100 km/h przyspiesza w 6,7 s, czyli nawet lepiej niż RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM. Inżynierowie zapowiadają również niespotykaną wydajność. Zasięg w trybie elektrycznym wzrósł o ponad 50 proc. w porównaniu do 50 km zapewnianych przez poprzednika.

Nowy C-HR plug-in hybrid na co dzień spisze się jako samochód elektryczny (pod warunkiem regularnego ładowania), a podczas dłuższych wyjazdów będzie działać jak hybryda. Większy zasięg elektryczny to efekt nowej baterii litowo-jonowej 13,6 kWh (poprzednik miał 8,8 kWh). Ogniwa mają teraz wyższą gęstość energii, dzięki czemu mimo większej pojemności akumulator jest na tyle kompaktowy, że mieści się pod tylnym siedzeniem, obniżając środek ciężkości. Spalanie? Idąc tropem Priusa można spodziewać się – pod warunkiem ładowania akumulatora – zużycia na poziomie ponad 1 litra benzyny w cyklu mieszanym.

Nowa Toyota C-HR, kiedy cena w Polsce?

Toyota C-HR drugiej generacji zadebiutuje w 2023 roku. Bliżej dnia premiery poznamy też ceny i wyposażenie przewidziane na polski rynek.