Toyota od ponad 70 lat specjalizuje się w produkcji samochodów z napędem na cztery koła. Dziś gama japońskiej marki obejmuje dziewięć modeli 4x4 z ośmiu segmentów. Można wybierać z sześciu różnych technologii napędzania obu osi. Lista obejmuje m.in. hybrydowy napęd AWD-i, klasyczne mechaniczne układy 4x4 i sportowy system GR-FOUR.

Takie modele jak Land Cruiser czy Hilux są uważane za niezawodne technicznie i dzielne poza ubitą drogą. Napęd 4x4 to także bezpieczeństwo, stąd najbardziej popularny i dostępny w największej liczbie modeli Toyoty jest elektryczny układ AWD-i stosowany w hybrydach - opcjonalnie lub seryjnie.

Toyota Corolla Cross z hybrydą 5. generacji i napędem AWD-i już w Polsce

Toyota Corolla Cross to najnowsze dziecko japońskiej marki, które przy okazji debiutu hybrydy 5. generacji wprowadza jednocześnie napęd 4x4 AWD-i. Jego najważniejszym elementem jest tylny silnik elektryczny o mocy 41 KM i ponad 80 Nm momentu obrotowego – odrobinę więcej niż Yaris Cross i ciut mniej niż jednostka zastosowana w RAV4. Charakterystyczną cechą tego rozwiązania jest brak mechanicznego połączenia z silnikiem – to komputer decyduje o tym, kiedy tylny silnik elektryczny jest używany.

Jak jeździ Corolla Cross z układem 4x4 AWD-i?

Corolla Cross na co dzień jeździ z wykorzystaniem napędu przedniego, ale kiedy pojawi się wymagająca sytuacja (m.in. jazda sportowa, dynamiczne pokonywanie zakrętów), wówczas elektryczny impuls sprawia, że tylne koła wkraczają do akcji by poprawić trakcję. Plusem AWD-i jest utrzymanie typowego dla hybryd, niskiego zużycia paliwa, błyskawiczne dołączenie napędu na tył w razie potrzeby oraz duże możliwości rozkładu siły napędowej między osiami. A mocy w nowym SUV-ie nie brakuje…

Toyota Corolla Cross, jak przyspiesza i ile spala?

Najważniejsze różnice 2-litrowa hybryda 5. generacji skrywa wewnątrz. Każdy element spalinowo-elektrycznego układu został zmodyfikowany. Przekładania ma inne silniki elektryczne. Silnik MG2, znajdujący się wewnątrz przekładni hybrydowej, jest o 5 KM mocniejszy. Dwulitrowy silnik benzynowy także zyskał na sile. Do tego zastosowano wydajniejszy falownik. W efekcie łączna moc układu hybrydowego 2.0 Dynamic Force wzrosła o 13 KM do 197 KM. Zmiany przeszedł również akumulator litowo-jonowy - jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii.

Możliwości? Corolla Cross z elektrycznym napędem AWD-i na przyspieszenie od zera do 100 km/h potrzebuje 7,5 s (przednionapędowa o 0,1 s więcej) – to osiągi lepsze niż RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM. Producent podaje, że średnie zużycie paliwa wynosi odpowiednio 5 l/100 km i 5,3 l/100 km (AWD-i), jednak bez wysiłku można zejść poniżej tych wartości. Jednocześnie Corolla Cross 4x4 w konfrontacji z "ośką" zapewnia nieporównywalną trakcję na mokrym, śliskim czy grząskim.

Toyota Corolla Cross, wersje i cennik nowego SUV-a

Toyota Corolla Cross Comfort Style Premiere Edition 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM e-CVT 146 700 zł 159 600 177 300 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 KM AWD-i e-CVT 156 600 169 400 187 100

Toyota RAV4 była pierwsza, czyli napęd AWD-i na rynku od 10 lat

Napęd AWD-i jest stosowany na masową skalę już od niemal 10 lat, a zadebiutował w Toyocie RAV4. Japoński SUV obecnie dostępny jest w dwóch odmianach z napędem AWD-i, czyli jako hybryda lub hybryda typu plug-in. W pierwszym wariancie układ z 2,5-litrowym silnikiem z linii Dynamic Force ma 222 KM łącznej mocy, przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 8,1 s, a średnie zapotrzebowanie na benzynę zaczyna się od 5,6 l/100 km.

Napęd RAV4 Plug-in Hybrid to duet spalinowo-elektryczny, który stanowi 2,5-litrowy benzyniak (182 KM) pracujący w ekonomicznym cyklu Atkinsona ze wspomagającym go silnikiem elektrycznym (182 KM). Oba przekazują moc na przednie koła. Tylną oś napędza dodatkowy silnik-generator (54 KM), który współpracuje z układem hybrydowym. W ten sposób kierowca dostanie 306 KM mocy systemowej i wsparcie elektrycznego układu 4x4. Sprytnie pomyślany system potrafi dostarczyć 100 proc. momentu obrotowego na przód lub przekierować do 80 proc. na tył (20:80). Funkcja "Trail Mode" kontroluje dodatkowo uślizg w mechanizmie różnicowym (blokuje koło bez przyczepności, napędzając drugie).

W przypadku hybrydy ładowanej z gniazdka kluczowe znaczenie mają parametry jazdy w trybie EV. Toyota z litowo-jonowej baterii 18,1 kWh płasko umieszczonej pod podłogą deklaruje 75 km elektrycznego zasięgu WLTP, a w mieście auto ma pokonać rekordowe 98 km! Samochód pozwala też ręcznie wybrać jeden czterech programów jazdy (domyślny EV, Auto EV/ HV, HV oraz tryb ładowania akumulatora). Dzięki temu RAV4 Plug-in Hybrid ma osiągać spalanie na poziomie – uwaga! – 1 litra benzyny na 100 km.

Toyota Yaris Cross z napędem AWD-i, najmniejsza ale dzielna

Toyota Yaris Cross to obecnie najmniejsze auto japońskiego koncernu, w którym można zastosować układ AWD-i. Produkowany w Polsce napęd hybrydowy składa się z trzycylindrowego silnika benzynowego 1.5 o długim skoku tłoka i wysokim stopniu sprężania (14:1), dwóch silników elektrycznych, sterownika, przekładni planetarnej i akumulatora litowo-jonowego o wyższej mocy (w porównaniu do dotychczas stosowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych nowe rozwiązanie jest lżejsze o 27 proc.). Zespół generuje 116 KM. Na drodze nowa hybryda szybko reaguje na gaz i działa gładko. Szczególnie w mieście zachwyca cichą i zwinną jazdą. Spalanie? Z danych homologacyjnych dla polskiego rynku wynika, że Yaris Cross jest najbardziej oszczędnym hybrydowym SUV-em Toyoty. Auto z napędem na cztery koła AWD-i zużywa od 4,7 l/100 km.

Toyota Highlander, czyli największy SUV z napędem AWD-i

Z kolei największym autem z AWD-i w gamie Toyoty jest Highlander, który w pięciometrowym nadwoziu oferuje przestrzeń dla siedmiu osób. Bagażnik to nawet 1909 litrów pojemności. Japoński SUV jest w stanie pociągnąć przyczepę o masie do dwóch ton. Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,3 sekundy, a średnie zużycie paliwa wynosi od 6,6 l/100 km. Takie parametry są możliwe właśnie dzięki napędowi hybrydowemu o łącznej mocy 248 KM i układowi AWD-i.

Toyota bZ4X z elektrycznym napędem 4x4 AWD XMODE

Napęd AWD-i wykorzystuje też elektryczna Toyota bZ4X. Nowy model powstał na specjalnie opracowanej platformie e-TNGA. Pod nogami skrywa litowo-jonowy akumulator o pojemności 71,4 kWh. Auto z napędem 4x4 AWD XMODE to 218 KM oraz 336 Nm momentu obrotowego. Zastosowano tu dwa silniki elektryczne o mocy 109 KM – jeden przy przedniej osi, drugi przy tylnej. Zasięg do 470 km i 15,8 kWh/100 km zużycia energii. Kilka miesięcy temu producent deklarował 410 km. Przyspieszanie bZ4X 4x4 od 0 do 100 km/h trwa 7,7 s. Osiągi może nie są szczególnie imponujące, ale trzeba przyznać, że w trakcie nabierania prędkości potrafią wywołać uśmiech zadowolenia…

Toyota bZ4X, dzielność w terenie i wodzie

Toyota bZ4X z elektrycznym napędem AWD X-MODE talentem w terenie zaskoczy większość modeli SUV. Krótkie zwisy, duże koła i porządny prześwit na poziomie RAV4 to kombinacja, która przekłada się na dobry wykrzyż na wertepach. Na szutrze pełnym dziur elektryk Toyoty prowadzi się niemal tak samo jak na asfalcie. Jeśli ktoś za kierownicą bZ4X zabrnie daleko od szosy, to sforsuje brody o głębokości do 50 cm (wideo), podczas kiedy inne auta spalinowe mówią "pass" przy 20 cm wody przed nosem. Nie ma co się bać o akumulator – zabezpieczono go w szczelnej kapsule, ma też specjalny obwód nagrzewnia i chłodzenia. Japończycy zastosowali też znany z Land Cruisera system ułatwiający podjazd pod górę – na stromiźnie auto tak reguluje pedałem przyspieszenia i przeniesieniem napędu na poszczególne koła by nie stracić trakcji i zdobyć szczyt.

Toyota Land Cruiser czy Hilux, klasyczne mechaniczne napędy 4x4

Jednak na długo zanim napędy hybrydowe stały się znakiem rozpoznawczym Toyoty, Japończycy zasłynęli z niezniszczalnych samochodów terenowych. Produkowany od 70 lat Land Cruiser i dostępny od ponad pół wieku Hilux to ikony off-roadu. Oba wykorzystują klasyczne, mechaniczne napędy na cztery koła, jednak o nieco różnych zasadach działania.

Land Cruiser korzysta ze stałego napędu 4x4 z reduktorem. Zastosowano w nim centralny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD) Torsen z blokadą oraz tylny mechanizm różnicowy LSD Torsen. Jazdę w terenie może wspomagać długa lista systemów, w tym układ zmiennej sztywności stabilizatorów, pneumatyczne zawieszenie tylnej osi z regulacją prześwitu, wspomaganie podjazdu pod górę i zjazdu ze wzniesienia, Crawl Control czy Multi-Terrain Select.

Hilux podczas jazdy po asfalcie korzysta z napędu na tył, a przednia oś jest dołączana ręcznie. W trudnym terenie kierowca może włączyć też reduktor. Auto jest wyposażone w tylny mechanizm różnicowy LSD, blokadę tylnego mechanizmu różnicowego oraz system wspomagający pokonywanie podjazdów i zjazdów ze wzniesienia.

W gamie Toyoty jest jeszcze jeden model, wykorzystujący mechaniczny napęd 4x4. RAV4 to samochód, który w latach 90. otworzył przed kierowcami aut osobowych nowe możliwości eksplorowania terenów z dala od asfaltu. Model ten w konfiguracji z benzynowym silnikiem 2.0 jest dostępny jako auto 4x4. Jego mechaniczny napęd z wałem napędowym przenoszącym moment obrotowy na tylną oś jest sterowany elektronicznie. Komputer dołącza tylne koła, by utrzymać trakcję na śliskiej nawierzchni, nierównościach, śniegu, piasku lub błocie, a także podczas ostrego pokonywania zakrętu.

Toyota GR Yaris, czyli sportowy napęd 4x4 GR-FOUR

Układ napędowy GR-FOUR powstał dzięki doświadczeniom Toyoty w rajdowych mistrzostwach świata. System zadebiutował w GR Yarisie, dla którego bezpośrednią inspiracją jest walcząca o zwycięstwo w aktualnym sezonie WRC Toyota GR Yaris Rally1.

Sterowany elektronicznie, stały układ napędu na wszystkie koła GR-FOUR z tylnym mechanizmem różnicowym, daje możliwość wyboru trzech trybów pracy. Tryb Track rozdziela moc 50:50 i jest odpowiedni do szybkiej jazdy. W trybie Sport moc dzielona jest w proporcjach 30:70, aby uzyskać charakterystykę auta z napędem na tył. Do codziennej jazdy służy tryb Normal o rozkładzie mocy między przednią a tylną osią w proporcjach 60:40. Opcjonalnie GR Yaris może otrzymać przedni i tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu Torsen, który zapewnia większą przyczepność i lepsze właściwości jezdne na zakrętach.