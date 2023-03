Reklama

Toyota Corolla Cross w chwili debiutu dostała układ hybrydowy 5. generacji z silnikiem 2.0 o mocy 197 KM, w konfiguracji z przednim napędem FWD oraz na wszystkie koła AWD-i. Teraz dołącza do niego drugi hybrydowy układ oparty na silniku 1.8 o łącznej mocy 140 KM.

Corolla Cross Hybrid 1.8 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,9 sekundy. Odmiana 2-litrowa jest szybsza - sprint do setki zajmuje 7,5 sekundy. Niskie zużycie paliwa to efekt jeszcze bardziej wydajnego systemu odzyskiwania energii z hamowania oraz częstszego korzystania z bezemisyjnego trybu elektrycznego.

Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid już w Polsce, jakie różnice do 2-litrowej hybrydy? Większy bagażnik to nie wszystko

Corolla Cross z napędem hybrydowym 1.8 jest oparta na tej samej platformie GA-C, co model napędzany układem Hybrid Dynamic Force 2.0. Główną różnicą w konstrukcji auta względem mocniejszej wersji jest tylne zawieszenie z belką skrętną o dużej sztywności zamiast zawieszenia wielowahaczowego. Auto zyskało większy bagażnik, który mieści 473 litry, o 37 lepiej niż 2-litrowa wersja. Nie zmieniło się natomiast przednie zawieszenie z kolumnami MacPhersona.

Toyota Corolla Cross 1.8 hybryda i wyposażenie standardowej wersji Comfort

Corolla Cross z hybrydą 1.8 w standardzie oferuje najnowszy system multimedialny Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym HD o przekątnej 10,5 cala (nowy szybki procesor, bezprzewodowe połączenie z telefonem przez Apple CarPlay i przewodowe z Android Auto). Stacja jest rozbudowana o nawigację online z informacjami o ruchu drogowym, inteligentnego asystenta głosowego oraz aktualizacje przez internet. Zamiast klasycznych zegarów kierowca ma przed sobą Digital Cockpit, czyli cyfrowe wskaźniki na ekranie 12,3 cala.

Kierowca ma do dyspozycji także funkcje zdalne dostępne przez aplikację MyT na telefonie. Aplikacja zapewnia stały dostęp do informacji o samochodzie, takich jak analiza jazdy, wskazówki dotyczące efektywnego korzystania z napędu hybrydowego czy lokalizacja samochodu. MyT umożliwia korzystanie także z pakietu Toyota Smart Connect, który zawiera funkcje zdalnego blokowania i odblokowywania drzwi oraz zdalnego włączania klimatyzacji.

Corolla Cross jest wyposażona standardowo w zestaw systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE. Zawiera najnowszą, trzecią generację Toyota Safety Sense (TSS) z aktualizacjami online oraz inne systemy wsparcia kierowcy podczas jazdy i parkowania. T-MATE sprawia, że prowadzenie auta jest łatwiejsze i bezpieczniejsze, a przy tym chroni wszystkich pasażerów pojazdu oraz innych użytkowników dróg.

Toyota Corolla Cross 1.8 hybryda i jakie wyposażenie seryjne?

W wersji Comfort T-MATE zawiera układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach, wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia, układ detekcji nadjeżdżających pojazdów i motocykli, system ostrzegania o pojazdach włączających się do ruchu, system ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach, układ awaryjnego zatrzymania pojazdu (EDSS), inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC), układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu na właściwy tor jazdy (SC), asystenta utrzymania pasa ruchu (LTA), automatyczne światła drogowe (AHB), układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA), system wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS) i system automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall).

Podstawowa wersja crossovera ma także 17-calowe felgi aluminiowe, elektrycznie składane, podgrzewane lusterka, światła główne i przeciwmgielne LED, halogenowe światła do jazdy dziennej, a we wnętrzu dwustrefową klimatyzację automatyczną i nawiewy w drugim rzędzie siedzeń, kamerę cofania, podłokietniki w obu rzędach siedzeń, i elektrycznie regulowane podparcie odcinka lędźwiowego fotela kierowcy.

Toyota Corolla Cross z nową hybrydą 1.8, cena w Polsce?

Toyota Corolla Cross Comfort z napędem hybrydowym 1.8 kosztuje 143 900 zł. Z mocniejszym układem Hybrid Dynamic Force 2.0 napędzającym przednią oś cena auta wynosi 152 900 zł, zaś z napędem na cztery koła AWD-i 162 900 zł.

Toyota Corolla Cross 1.8 hybryda i wyposażenie wersji Style, cena?

W wyższej wersji Style Corolla Cross zyskuje 18-calowe felgi aluminiowe, światła tylne i do jazdy dziennej LED oraz główne światła w zaawansowanej technologii LED, przyciemniane tylne szyby, czarne listwy okienne, lśniąco czarny przedni grill z satynowym obramowaniem i relingi dachowe. We wnętrzu znajdziemy podgrzewane przednie fotele, bezprzewodową ładowarkę do telefonów oraz inteligentny kluczyk. Wyposażenie wersji Style można wzbogacić o pakiety Tech i VIP.

Ceny Corolli Cross Style z napędem Hybrid 1.8 zaczynają się od 156 900 zł, zaś z napędem Hybrid Dynamic Force 2.0 od 165 900 zł dla konfiguracji FWD i od 175 900 zł z napędem AWD-i.

Toyota Corolla Cross i nowa najwyższa wersja Executive

Corolla Cross z rocznika 2023 zyskuje nową najwyższą wersję wyposażenia Executive, oferowaną z napędem Hybrid Dynamic Force 2.0 FWD oraz AWD-i. To jedyna wersja tego modelu, dostępna za dopłatą w dwukolorowych kompozycjach nadwozia z czarnym dachem. Ich wybór obejmuje kolory Platinum White Pearl, Shimmering Silver, Manhattan Grey oraz Tokyo Red.

Wersja Executive wyróżnia się elektrycznie unoszonymi drzwiami bagażnika, monitorem panoramicznym z systemem kamer 360 stopni, zaawansowanym asystentem parkowania Toyota Teammate i skórzaną tapicerką z perforacją. Wersja ta zawiera także dodatkowe systemy bezpieczeństwa czynnego – układ detekcji przeszkód podczas manewrów (ICS) z funkcją wykrywania pieszych, asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA), system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM), system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA) z funkcją hamowania oraz przednie i tylne czujniki parkowania z funkcją hamowania przed obiektami, samochodami i pieszymi.

Toyota Corolla Cross 2.0 hybrid Executive i cena w Polsce?

Corolla Cross Executive z napędem Hybrid Dynamic Force 2.0 FWD kosztuje 183 900 zł, natomiast z układem AWD-i 193 900 zł. Auto można doposażyć w panoramiczny szklany dach za 5000 zł.

Przedsprzedaż Corolli Cross Hybrid 1.8 w polskich salonach rozpocznie się w marcu 2023 roku. Na mocniejszą 2-litrową odmianę japoński producent w Polsce zebrał już ponad 5 tys. zamówień. I wiele wskazuje na to, że tańsza wersja również będzie hitem…